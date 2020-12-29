https://ria.ru/20201229/traur-1591338801.html
В Мурманской области объявили траур после крушения судна с рыбаками
В Мурманской области объявили траур после крушения судна с рыбаками
День траура объявлен в Мурманской области по погибшим на борту "Онеги" рыбакам, сообщил губернатор Мурманской области Андрей Чибис на своих страницах в... РИА Новости, 29.12.2020
2020-12-29T10:28
2020-12-29T10:28
2020-12-29T10:53
крушение рыболовного судна "онега" в баренцевом море
баренцево море
андрей чибис
мурманская область
происшествия
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МУРМАНСК, 29 дек – РИА Новости. День траура объявлен в Мурманской области по погибшим на борту "Онеги" рыбакам, сообщил губернатор Мурманской области Андрей Чибис на своих страницах в соцсетях."Сегодня Мурманская область скорбит. В нашем регионе – день траура. Это горе не только для семей. Это горе для всего города, горе для всего Севера. Наши рыбаки не вернулись домой", - сказал Чибис.Он добавил, что свои соболезнования уже выразили президент Владимир Путин, председатель правительства Михаил Мишустин и патриарх Кирилл."От лица всех северян я приношу искренние соболезнования родным погибших", - сказал губернатор.В понедельник утром судно "Онега" с рыбаками затонуло в Баренцевом море, на борту находились 19 человек, спасти удалось двоих. По предварительной информации, судно затонуло из-за обледенения в условиях шторма. Поиски 17 человек продолжаются. Возбуждено уголовное дело.
https://ria.ru/20201229/trauler-1591324234.html
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крушение рыболовного судна "онега" в баренцевом море, баренцево море, андрей чибис, мурманская область, происшествия