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Аналитики изучили траты россиян перед Новым годом
Аналитики изучили траты россиян перед Новым годом
Россияне, несмотря на пандемию коронавируса, не экономят перед Новым годом, свидетельствуют результаты исследования аналитического портала Сбербанка... РИА Новости, 29.12.2020
2020-12-29T12:29
2020-12-29T16:39
новый год—2021
россия
сбербанк россии
общество
экономика
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МОСКВА, 29 дек — РИА Новости. Россияне, несмотря на пандемию коронавируса, не экономят перед Новым годом, свидетельствуют результаты исследования аналитического портала Сбербанка "СберИндекс"."В период с 21 по 27 декабря аналитики "СберИндекса" наблюдали характерный рост расходов в предновогодний период. По масштабу он пока не отстает от прошлогоднего и составляет плюс 22 процента (неделя к неделе), с корректировкой на календарный фактор", — указали аналитики.Динамика потребительских расходов россиян осталась на уровне плюс 1,1 процента год к году.Если текущие положительные тренды сохранятся, годовое снижение потребительских расходов составит 5,8 процента год к году, при этом номинальные расходы на продовольствие увеличатся за год на 4,6 процента, говорится в материалах.Непродовольственная же розница, соответственно, закроет год в небольшом минусе, предварительная оценка составляет минус два процента в годовом выражении. "Итоговое значение будет зависеть от динамики новогодних продаж. Но это в любом случае неплохой результат — с учетом того, что сегмент находился под влиянием жестких ограничений в апреле — мае", — резюмировали исследователи.Также, по прогнозу аналитиков, в совокупности товарооборот в России по итогам года не упадет, несмотря на коронавирус, предварительная оценка прироста составляет полтора процента год к году.При этом расходы в секторе услуг так и не восстановились. Хотя количество активных торговых точек сейчас на 5,4% выше показателей февраля и в данный момент растут все ключевые направления — продуктовая розница, прочие товары и услуги, здесь траты снизятся на 24,3% по сравнению с прошлым годом, указал "СберИндекс".
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россия, сбербанк россии, общество, экономика

Аналитики изучили траты россиян перед Новым годом

12:29 29.12.2020 (обновлено: 16:39 29.12.2020)
 
© РИА Новости / Павел Бедняков / Перейти в фотобанкПредновогодняя торговля в магазине "Пятерочка"
Предновогодняя торговля в магазине Пятерочка - РИА Новости, 1920, 29.12.2020
© РИА Новости / Павел Бедняков
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МОСКВА, 29 дек — РИА Новости. Россияне, несмотря на пандемию коронавируса, не экономят перед Новым годом, свидетельствуют результаты исследования аналитического портала Сбербанка "СберИндекс".
"В период с 21 по 27 декабря аналитики "СберИндекса" наблюдали характерный рост расходов в предновогодний период. По масштабу он пока не отстает от прошлогоднего и составляет плюс 22 процента (неделя к неделе), с корректировкой на календарный фактор", — указали аналитики.
Динамика потребительских расходов россиян осталась на уровне плюс 1,1 процента год к году.
Если текущие положительные тренды сохранятся, годовое снижение потребительских расходов составит 5,8 процента год к году, при этом номинальные расходы на продовольствие увеличатся за год на 4,6 процента, говорится в материалах.
Непродовольственная же розница, соответственно, закроет год в небольшом минусе, предварительная оценка составляет минус два процента в годовом выражении.
"Итоговое значение будет зависеть от динамики новогодних продаж. Но это в любом случае неплохой результат — с учетом того, что сегмент находился под влиянием жестких ограничений в апреле — мае", — резюмировали исследователи.
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Также, по прогнозу аналитиков, в совокупности товарооборот в России по итогам года не упадет, несмотря на коронавирус, предварительная оценка прироста составляет полтора процента год к году.
При этом расходы в секторе услуг так и не восстановились. Хотя количество активных торговых точек сейчас на 5,4% выше показателей февраля и в данный момент растут все ключевые направления — продуктовая розница, прочие товары и услуги, здесь траты снизятся на 24,3% по сравнению с прошлым годом, указал "СберИндекс".
 
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