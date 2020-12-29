https://ria.ru/20201229/tramp-1591421980.html
Трамп возглавил "рейтинг восхищения" в США
Трамп возглавил "рейтинг восхищения" в США
Президент США Дональд Трамп обогнал бывшего американского лидера Барака Обаму и стал лидером-мужчиной "рейтинга восхищения", Мишель Обама вновь стала "самой... РИА Новости, 29.12.2020
2020-12-29T16:53
2020-12-29T16:53
2020-12-29T16:53
меланья трамп
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МОСКВА, 29 дек - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп обогнал бывшего американского лидера Барака Обаму и стал лидером-мужчиной "рейтинга восхищения", Мишель Обама вновь стала "самой восхитительной" женщиной, свидетельствуют данные исследования компании Gallup по итогам 2020 года.В 2019 году Трамп и Обама разделили позицию "самого восхитительного мужчины". Обама возглавлял рейтинг 12 раз, Трамп в тот раз впервые, хотя и попадал ранее в "десятку". Супруга бывшего американского президента Мишель тогда же была во второй раз признана вызывающей наибольшее восхищение женщиной.За Трампа проголосовали 48% республиканцев, тогда как за Обаму - 32% демократов, что на 9% меньше, чем в прошлом году.В рейтинге "самых восхитительных женщин" первую строчку с 10% заняла Мишель Обама, второе место досталось избранному вице-президенту США Камале Харрис, третье - первой леди Меланье Трамп. В топ-10 также попали американская телеведущая Опра Уинфри, канцлер ФРГ Ангела Меркель, экс-кандидат в президенты США Хиллари Клинтон, американский политик Александрия Окасио-Кортес, королева Великобритании Елизавета II, член Верховного суда США Эми Кони Барретт и экоактивистка Грета Тунберг.В исследовании также отмечается, что 11% американцев назвали "самыми восхитительными" родственников и друзей, а 21% не назвали никого.Результаты исследования Gallup основаны на телефонных опросах, проведенных с 1 по 17 декабря со случайной выборкой 1018 жителей США в возрасте от 18 лет. Погрешность выборки составляет примерно 4 процентных пункта при уровне доверия 95%.
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меланья трамп, дональд трамп, барак обама, мишель обама, сша, в мире
МОСКВА, 29 дек - РИА Новости.
Президент США Дональд Трамп
обогнал бывшего американского лидера Барака Обаму
и стал лидером-мужчиной "рейтинга восхищения", Мишель Обама
вновь стала "самой восхитительной" женщиной, свидетельствуют данные исследования компании Gallup
по итогам 2020 года.
В 2019 году Трамп и Обама разделили позицию "самого восхитительного мужчины". Обама возглавлял рейтинг 12 раз, Трамп в тот раз впервые, хотя и попадал ранее в "десятку". Супруга бывшего американского президента Мишель тогда же была во второй раз признана вызывающей наибольшее восхищение женщиной.
По данным нового исследования, 18% американцев сказали, что среди мужчин больше всего восхищаются Трампом, 15% опрошенных заявили, что восхищаются Обамой, 6% - избранным президентом Джо Байденом и 3% - главным инфекционистом страны Энтони Фаучи. Также в "десятку" входят с меньшим рейтингом папа Римский Франциск, основатель компании Tesla Илон Маск, американский сенатор Берни Сандерс, основатель Microsoft Билл Гейтс, баскетболист Леброн Джеймс и Далай-лама.
За Трампа проголосовали 48% республиканцев, тогда как за Обаму - 32% демократов, что на 9% меньше, чем в прошлом году.
В рейтинге "самых восхитительных женщин" первую строчку с 10% заняла Мишель Обама, второе место досталось избранному вице-президенту США Камале Харрис
, третье - первой леди Меланье Трамп
. В топ-10 также попали американская телеведущая Опра Уинфри, канцлер ФРГ Ангела Меркель, экс-кандидат в президенты США Хиллари Клинтон, американский политик Александрия Окасио-Кортес, королева Великобритании Елизавета II, член Верховного суда США Эми Кони Барретт и экоактивистка Грета Тунберг.
В исследовании также отмечается, что 11% американцев назвали "самыми восхитительными" родственников и друзей, а 21% не назвали никого.
Результаты исследования Gallup основаны на телефонных опросах, проведенных с 1 по 17 декабря со случайной выборкой 1018 жителей США в возрасте от 18 лет. Погрешность выборки составляет примерно 4 процентных пункта при уровне доверия 95%.