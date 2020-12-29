https://ria.ru/20201229/tomaty-1591460914.html

Россельхознадзор разрешит поставки томатов с 34 предприятий Узбекистана

Россельхознадзор разрешит поставки томатов с 34 предприятий Узбекистана

Россельхознадзор с 1 января снимает ограничения на поставки в Россию томатов с 34 предприятий Узбекистана, говорится в сообщении на сайте ведомства. РИА Новости, 29.12.2020

2020-12-29T19:21

2020-12-29T19:21

2020-12-29T19:21

навоийская область

кашкадарьинская область

федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору (россельхознадзор)

узбекистан

экономика

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МОСКВА, 29 дек - РИА Новости. Россельхознадзор с 1 января снимает ограничения на поставки в Россию томатов с 34 предприятий Узбекистана, говорится в сообщении на сайте ведомства.Ведомство добавляет, что такое решение было принято на основании предоставленной узбекской стороной информации о предприятиях, свободных от вируса коричневой морщинистости плодов томата.Россельхознадзор с 11 декабря запретил ввоз в Россию томатов и перца из Кашкадарьинской области Узбекистана после обнаружения вируса в продукции из этой страны. Также ранее служба ввела запрет на ввоз томатов и перцев в связи с обнаружением в продукции вируса коричневой морщинистости плодов томата из двух других регионов Узбекистана - из Ферганской области (с 26 ноября) и из Навоийской области (с 4 декабря).

https://ria.ru/20201224/tomaty-1590739037.html

навоийская область

кашкадарьинская область

узбекистан

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навоийская область, кашкадарьинская область, федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору (россельхознадзор), узбекистан, экономика