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Россельхознадзор разрешит поставки томатов с 34 предприятий Узбекистана
Россельхознадзор разрешит поставки томатов с 34 предприятий Узбекистана
Россельхознадзор с 1 января снимает ограничения на поставки в Россию томатов с 34 предприятий Узбекистана, говорится в сообщении на сайте ведомства. РИА Новости, 29.12.2020
2020-12-29T19:21
2020-12-29T19:21
навоийская область
кашкадарьинская область
федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору (россельхознадзор)
узбекистан
экономика
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МОСКВА, 29 дек - РИА Новости. Россельхознадзор с 1 января снимает ограничения на поставки в Россию томатов с 34 предприятий Узбекистана, говорится в сообщении на сайте ведомства.Ведомство добавляет, что такое решение было принято на основании предоставленной узбекской стороной информации о предприятиях, свободных от вируса коричневой морщинистости плодов томата.Россельхознадзор с 11 декабря запретил ввоз в Россию томатов и перца из Кашкадарьинской области Узбекистана после обнаружения вируса в продукции из этой страны. Также ранее служба ввела запрет на ввоз томатов и перцев в связи с обнаружением в продукции вируса коричневой морщинистости плодов томата из двух других регионов Узбекистана - из Ферганской области (с 26 ноября) и из Навоийской области (с 4 декабря).
https://ria.ru/20201224/tomaty-1590739037.html
навоийская область
кашкадарьинская область
узбекистан
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навоийская область, кашкадарьинская область, федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору (россельхознадзор), узбекистан, экономика

Россельхознадзор разрешит поставки томатов с 34 предприятий Узбекистана

19:21 29.12.2020
 
© РИА Новости / Екатерина Лызлова / Перейти в фотобанкПродажа овощей на рынке
Продажа овощей на рынке - РИА Новости, 1920, 29.12.2020
© РИА Новости / Екатерина Лызлова
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МОСКВА, 29 дек - РИА Новости. Россельхознадзор с 1 января снимает ограничения на поставки в Россию томатов с 34 предприятий Узбекистана, говорится в сообщении на сайте ведомства.

"Федеральная служба по ветеринарному надзору и фитосанитарному контролю с 1 января 2021 года под гарантии государственной инспекцией по карантину растений при кабинете министров Республики Узбекистан разрешает поставки в Россию томатов с 34 узбекских предприятий", - говорится в сообщении.

Ведомство добавляет, что такое решение было принято на основании предоставленной узбекской стороной информации о предприятиях, свободных от вируса коричневой морщинистости плодов томата.
Россельхознадзор с 11 декабря запретил ввоз в Россию томатов и перца из Кашкадарьинской области Узбекистана после обнаружения вируса в продукции из этой страны. Также ранее служба ввела запрет на ввоз томатов и перцев в связи с обнаружением в продукции вируса коричневой морщинистости плодов томата из двух других регионов Узбекистана - из Ферганской области (с 26 ноября) и из Навоийской области (с 4 декабря).
Томаты - РИА Новости, 1920, 29.12.2020
24 декабря, 13:34
Россельхознадзор сообщил об опасном вирусе в томатах из Казахстана
 
Навоийская областьКашкадарьинская областьФедеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору (Россельхознадзор)УзбекистанЭкономика
 
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