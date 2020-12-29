https://ria.ru/20201229/tinkov-1591489575.html

Тиньков намерен открыть благотворительный фонд

Тиньков намерен открыть благотворительный фонд

Российский бизнесмен, основатель группы "Тинькофф" (TCS Group, в которую входит "Тинькофф банк") Олег Тиньков официально откроет свой благотворительный фонд в... РИА Новости, 29.12.2020

2020-12-29T23:53

2020-12-29T23:53

2020-12-29T23:55

россия

олег тиньков

общество

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МОСКВА, 29 дек - РИА Новости. Российский бизнесмен, основатель группы "Тинькофф" (TCS Group, в которую входит "Тинькофф банк") Олег Тиньков официально откроет свой благотворительный фонд в сфере донорства через два месяца – 1 февраля."Вы знаете, мы, на самом деле, этот фонд только регистрируем 1 февраля, там у нас счет откроется, и самое смешное, что - или не смешное, а самое приятное, что уже один мой коллега – топ-менеджер банка отдал весь свой годовой бонус, а это больше 1 миллиона долларов, в этот фонд… Уже не начав, мы начали собирать деньги", - сказал он в интервью телеканалу "Дождь".Он добавил, что к этому фонду уже проявляют интерес еще несколько человек.Ранее в декабре группа сообщила о продаже трастом семьи Тиньковых 10,7 миллиона ГДР TCS Group на общую сумму 326 миллионов долларов, его доля в группе сократилась до 35,1%.Банкир направит часть вырученных средств от продажи ГДР группы на урегулирование личных юридических проблем и запуск благотворительного фонда в сфере донорства, создание которого будет стоить 200 миллионов долларов.Бизнесмен в марте заявил, что болен лейкемией в острой форме и борется за свою жизнь. В конце июня он рассказал, что продолжает лечить лейкемию и собирается делать пересадку костного мозга. В начале декабря Тиньков рассказал, что чувствует себя после трансплантации костного мозга нормально, но полное выздоровление затягивается и прогнозируется на середину 2021 года, однако затем сообщил о полной ремиссии.

https://ria.ru/20201206/tinkov-1587914363.html

https://ria.ru/20201219/tinkov-1590044507.html

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россия, олег тиньков, общество