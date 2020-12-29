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Тиньков намерен открыть благотворительный фонд
Тиньков намерен открыть благотворительный фонд
Российский бизнесмен, основатель группы "Тинькофф" (TCS Group, в которую входит "Тинькофф банк") Олег Тиньков официально откроет свой благотворительный фонд в... РИА Новости, 29.12.2020
2020-12-29T23:53
2020-12-29T23:55
россия
олег тиньков
общество
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МОСКВА, 29 дек - РИА Новости. Российский бизнесмен, основатель группы "Тинькофф" (TCS Group, в которую входит "Тинькофф банк") Олег Тиньков официально откроет свой благотворительный фонд в сфере донорства через два месяца – 1 февраля."Вы знаете, мы, на самом деле, этот фонд только регистрируем 1 февраля, там у нас счет откроется, и самое смешное, что - или не смешное, а самое приятное, что уже один мой коллега – топ-менеджер банка отдал весь свой годовой бонус, а это больше 1 миллиона долларов, в этот фонд… Уже не начав, мы начали собирать деньги", - сказал он в интервью телеканалу "Дождь".Он добавил, что к этому фонду уже проявляют интерес еще несколько человек.Ранее в декабре группа сообщила о продаже трастом семьи Тиньковых 10,7 миллиона ГДР TCS Group на общую сумму 326 миллионов долларов, его доля в группе сократилась до 35,1%.Банкир направит часть вырученных средств от продажи ГДР группы на урегулирование личных юридических проблем и запуск благотворительного фонда в сфере донорства, создание которого будет стоить 200 миллионов долларов.Бизнесмен в марте заявил, что болен лейкемией в острой форме и борется за свою жизнь. В конце июня он рассказал, что продолжает лечить лейкемию и собирается делать пересадку костного мозга. В начале декабря Тиньков рассказал, что чувствует себя после трансплантации костного мозга нормально, но полное выздоровление затягивается и прогнозируется на середину 2021 года, однако затем сообщил о полной ремиссии.
https://ria.ru/20201206/tinkov-1587914363.html
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россия, олег тиньков, общество

Тиньков намерен открыть благотворительный фонд

23:53 29.12.2020 (обновлено: 23:55 29.12.2020)
 
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкПредприниматель Олег Тиньков
Предприниматель Олег Тиньков - РИА Новости, 1920, 29.12.2020
© РИА Новости / Илья Питалев
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Читать ria.ru в
МОСКВА, 29 дек - РИА Новости. Российский бизнесмен, основатель группы "Тинькофф" (TCS Group, в которую входит "Тинькофф банк") Олег Тиньков официально откроет свой благотворительный фонд в сфере донорства через два месяца – 1 февраля.
"Вы знаете, мы, на самом деле, этот фонд только регистрируем 1 февраля, там у нас счет откроется, и самое смешное, что - или не смешное, а самое приятное, что уже один мой коллега – топ-менеджер банка отдал весь свой годовой бонус, а это больше 1 миллиона долларов, в этот фонд… Уже не начав, мы начали собирать деньги", - сказал он в интервью телеканалу "Дождь".
Председатель Совета директоров Тинькофф Банк Олег Тиньков - РИА Новости, 1920, 06.12.2020
6 декабря, 17:28
Тиньков дал россиянам "трогательный совет"
Он добавил, что к этому фонду уже проявляют интерес еще несколько человек.
Ранее в декабре группа сообщила о продаже трастом семьи Тиньковых 10,7 миллиона ГДР TCS Group на общую сумму 326 миллионов долларов, его доля в группе сократилась до 35,1%.
Банкир направит часть вырученных средств от продажи ГДР группы на урегулирование личных юридических проблем и запуск благотворительного фонда в сфере донорства, создание которого будет стоить 200 миллионов долларов.
Бизнесмен в марте заявил, что болен лейкемией в острой форме и борется за свою жизнь. В конце июня он рассказал, что продолжает лечить лейкемию и собирается делать пересадку костного мозга. В начале декабря Тиньков рассказал, что чувствует себя после трансплантации костного мозга нормально, но полное выздоровление затягивается и прогнозируется на середину 2021 года, однако затем сообщил о полной ремиссии.
Предприниматель Олег Тиньков - РИА Новости, 1920, 19.12.2020
19 декабря, 16:07
Тиньков заявил о полной ремиссии после пересадки костного мозга
 
РоссияОлег ТиньковОбщество
 
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