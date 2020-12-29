Тиньков рассказал, почему сорвалась его сделка с "Яндексом"
23:10 29.12.2020 (обновлено: 23:49 29.12.2020)
МОСКВА, 29 дек - РИА Новости. Российский бизнесмен, основатель группы "Тинькофф" (TCS Group, в которую входит "Тинькофф банк") Олег Тиньков рассказал, что его сделка с "Яндексом" сорвалась из-за расхождения сторон в цене на 200 миллионов долларов.
"Все сделки, вы запомните, пожалуйста, разваливаются по одной причине, не от двух причин и не от трех причин, одна – мало денег, все! Мы не договорились, разница была 200 миллионов долларов, если бы они заплатили на 200 миллионов больше, я бы на их месте заплатил, потому что у них капитализация выросла на 5 миллиардов на объявлении, но у них там свои соображения, свои процедуры… Я просил 6 миллиардов 200, а они давали 6", - сказал он в интервью телеканалу "Дождь".
В октябре "Тинькофф" объявила о прекращении переговоров с "Яндексом" о возможной покупке группы. До этого "Тинькофф" и "Яндекс" сообщали, что принципиально договорились о покупке интернет-холдингом группы за 5,48 миллиарда долларов.
"Мы с Аркадием (Аркадий Волож - сооснователь и генеральный директор группы компаний "Яндекс" - ред.) начали с объединения, и они мне платили из этой суммы половину акциями, в этом была фишка, и акции они хотели, чтобы я сделал lock up, то есть не мог продавать – на 18 месяцев. И как бы в этом была штука", - ответил Тиньков на вопрос про предложение "Яндекса" по сделке.
"Я считал, что эти полтора года я должен влиять на операционное управление, вот и все", - заключил он.
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