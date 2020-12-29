https://ria.ru/20201229/tinkov-1591487610.html

Тиньков рассказал, почему сорвалась его сделка с "Яндексом"

Тиньков рассказал, почему сорвалась его сделка с "Яндексом"

Российский бизнесмен, основатель группы "Тинькофф" (TCS Group, в которую входит "Тинькофф банк") Олег Тиньков рассказал, что его сделка с "Яндексом" сорвалась... РИА Новости, 29.12.2020

2020-12-29T23:10

2020-12-29T23:10

2020-12-29T23:49

аркадий волож

яндекс

олег тиньков

экономика

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/03/05/1568181188_0:162:3066:1887_1920x0_80_0_0_5b9eec012ec053aa36feb8a2d2932fd0.jpg

МОСКВА, 29 дек - РИА Новости. Российский бизнесмен, основатель группы "Тинькофф" (TCS Group, в которую входит "Тинькофф банк") Олег Тиньков рассказал, что его сделка с "Яндексом" сорвалась из-за расхождения сторон в цене на 200 миллионов долларов."Все сделки, вы запомните, пожалуйста, разваливаются по одной причине, не от двух причин и не от трех причин, одна – мало денег, все! Мы не договорились, разница была 200 миллионов долларов, если бы они заплатили на 200 миллионов больше, я бы на их месте заплатил, потому что у них капитализация выросла на 5 миллиардов на объявлении, но у них там свои соображения, свои процедуры… Я просил 6 миллиардов 200, а они давали 6", - сказал он в интервью телеканалу "Дождь".В октябре "Тинькофф" объявила о прекращении переговоров с "Яндексом" о возможной покупке группы. До этого "Тинькофф" и "Яндекс" сообщали, что принципиально договорились о покупке интернет-холдингом группы за 5,48 миллиарда долларов."Мы с Аркадием (Аркадий Волож - сооснователь и генеральный директор группы компаний "Яндекс" - ред.) начали с объединения, и они мне платили из этой суммы половину акциями, в этом была фишка, и акции они хотели, чтобы я сделал lock up, то есть не мог продавать – на 18 месяцев. И как бы в этом была штука", - ответил Тиньков на вопрос про предложение "Яндекса" по сделке."Я считал, что эти полтора года я должен влиять на операционное управление, вот и все", - заключил он.

https://radiosputnik.ria.ru/20201211/tinkov-1588723618.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

аркадий волож, яндекс, олег тиньков, экономика