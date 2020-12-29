https://ria.ru/20201229/test-1591413083.html
В Баварии представили тест на COVID-19, дающий результат за 40 минут
В Баварии представили тест на COVID-19, дающий результат за 40 минут
Баварская компания GNA Biosolutions представила во вторник свою систему экспресс-тестирования на коронавирус, которая дает результат за 40 минут. РИА Новости, 29.12.2020
2020-12-29T16:09
2020-12-29T16:09
2020-12-29T16:09
распространение нового коронавируса
коронавирус covid-19
бавария
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/0b/16/1585802846_0:256:3106:2003_1920x0_80_0_0_fe1c5d3574b2d6c8495388aefcf46d5d.jpg
БЕРЛИН, 29 дек - РИА Новости. Баварская компания GNA Biosolutions представила во вторник свою систему экспресс-тестирования на коронавирус, которая дает результат за 40 минут."Новый тест оперативнее тех, которые были до этого, они доступны по цене в сравнении с другими экспресс-тестами, и они мобильные. Вся аппаратура размещается на столе, ее легко транспортировать из одной точки в другую", - заявил министр экономики Баварии Хуберт Айвангер на пресс-конференции, посвященной разработке баварской компании GNA Biosolutions.Он отметил, что новая система тестирования может использоваться в комбинации с другими. Айвангер отметил, что хотя антигенные тесты на коронавирус также дают быстрый результат, они не столь надежны как ПЦР-тесты (основаны на методе полимеразной цепной реакции).Айвангер пояснил, что правительство Баварии провело переговоры с GNA Biosolutions в апреле текущего года. Правительство предварительно заказало тысячу аппаратов, которые позволят провести миллион тестов. Чувствительность тестирования составляет 96,7%, а специфичность 100% (соответственно, тест с вероятностью 98% выявляет тех, кто реально инфицирован SARS-CoV-2, а здоровые люди определяются с вероятностью 100%). Тестирование требует 20 минут для подготовки оборудования и 20 минут на анализ мазка из зева.Ранее в сентябре другая немецкая компания Bosch представила систему тестирования на основе метода ПЦР, которая дает результат за 39 минут.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
https://ria.ru/20201229/koronavirus-1591408403.html
бавария
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2020
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/0b/16/1585802846_377:0:3106:2047_1920x0_80_0_0_18f126fc99812e2a275bc447b27976cd.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
коронавирус covid-19, бавария, в мире
БЕРЛИН, 29 дек - РИА Новости. Баварская компания GNA Biosolutions представила во вторник свою систему экспресс-тестирования на коронавирус, которая дает результат за 40 минут.
"Новый тест оперативнее тех, которые были до этого, они доступны по цене в сравнении с другими экспресс-тестами, и они мобильные. Вся аппаратура размещается на столе, ее легко транспортировать из одной точки в другую", - заявил министр экономики Баварии
Хуберт Айвангер на пресс-конференции, посвященной разработке баварской компании GNA Biosolutions.
Он отметил, что новая система тестирования может использоваться в комбинации с другими. Айвангер отметил, что хотя антигенные тесты на коронавирус также дают быстрый результат, они не столь надежны как ПЦР-тесты (основаны на методе полимеразной цепной реакции).
Айвангер пояснил, что правительство Баварии провело переговоры с GNA Biosolutions в апреле текущего года. Правительство предварительно заказало тысячу аппаратов, которые позволят провести миллион тестов. Чувствительность тестирования составляет 96,7%, а специфичность 100% (соответственно, тест с вероятностью 98% выявляет тех, кто реально инфицирован SARS-CoV-2, а здоровые люди определяются с вероятностью 100%). Тестирование требует 20 минут для подготовки оборудования и 20 минут на анализ мазка из зева.
Ранее в сентябре другая немецкая компания Bosch представила систему тестирования на основе метода ПЦР, которая дает результат за 39 минут.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф
.