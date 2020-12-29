https://ria.ru/20201229/test-1591413083.html

В Баварии представили тест на COVID-19, дающий результат за 40 минут

В Баварии представили тест на COVID-19, дающий результат за 40 минут

Баварская компания GNA Biosolutions представила во вторник свою систему экспресс-тестирования на коронавирус, которая дает результат за 40 минут. РИА Новости, 29.12.2020

2020-12-29T16:09

2020-12-29T16:09

2020-12-29T16:09

распространение нового коронавируса

коронавирус covid-19

бавария

в мире

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БЕРЛИН, 29 дек - РИА Новости. Баварская компания GNA Biosolutions представила во вторник свою систему экспресс-тестирования на коронавирус, которая дает результат за 40 минут."Новый тест оперативнее тех, которые были до этого, они доступны по цене в сравнении с другими экспресс-тестами, и они мобильные. Вся аппаратура размещается на столе, ее легко транспортировать из одной точки в другую", - заявил министр экономики Баварии Хуберт Айвангер на пресс-конференции, посвященной разработке баварской компании GNA Biosolutions.Он отметил, что новая система тестирования может использоваться в комбинации с другими. Айвангер отметил, что хотя антигенные тесты на коронавирус также дают быстрый результат, они не столь надежны как ПЦР-тесты (основаны на методе полимеразной цепной реакции).Айвангер пояснил, что правительство Баварии провело переговоры с GNA Biosolutions в апреле текущего года. Правительство предварительно заказало тысячу аппаратов, которые позволят провести миллион тестов. Чувствительность тестирования составляет 96,7%, а специфичность 100% (соответственно, тест с вероятностью 98% выявляет тех, кто реально инфицирован SARS-CoV-2, а здоровые люди определяются с вероятностью 100%). Тестирование требует 20 минут для подготовки оборудования и 20 минут на анализ мазка из зева.Ранее в сентябре другая немецкая компания Bosch представила систему тестирования на основе метода ПЦР, которая дает результат за 39 минут.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

https://ria.ru/20201229/koronavirus-1591408403.html

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коронавирус covid-19, бавария, в мире