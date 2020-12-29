Предприятия Москвы получат 770 миллионов рублей субсидий
МОСКВА, 29 дек — РИА Новости. По итогам заявочной кампании 2020 года 36 предприятий Москвы получат около 770 миллионов рублей субсидий на возмещение затрат по лизингу и кредитным договорам, на приобретение оборудования и подключение к инженерным сетям, сообщает пресс-служба столичного департамента инвестиционной и промышленной политики (ДИПП).
Общий объем финансовой поддержки почти на четверть выше показателя 2019 года. Среди получателей субсидий от ДИПП – предприятия пищевой промышленности и оборонно-промышленного комплекса, производители высокотехнологичной продукции, мебели, лифтов и отопительного оборудования, автомобильных комплектующих, изделий из бумаги и картона и другие.
"Правительство Москвы постоянно дополняет список мер поддержки, доступных столичному бизнесу, в том числе промышленникам. В этом году мы расширили перечень получателей субсидий на развитие промышленного и инновационного производства. Всего в этом году одобрили субсидии 36 предприятиям, которые вносят значительный вклад в городскую экономику: они дают городу свыше 30 тысяч рабочих мест, а общая сумма налогов, уплаченных ими в региональный бюджет, в 2019 году превысила 7 миллиардов рублей", - рассказал заммэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.
Руководитель ДИПП Александр Прохоров уточнил, что чаще всего промышленники обращаются за субсидиями на возмещение затрат по лизинговым платежам.
"В 2020 году был заключен 41 договор о предоставлении субсидий: 33 договора касаются лизинговых платежей, общая сумма возмещенных затрат по ним составит 607,9 миллиона рублей. Еще 5 договоров - возмещение затрат по кредитным договорам на приобретение отдельных видов оборудования, 3 договора –возмещение затрат по присоединению к инженерным сетям", – отметил руководитель департамента.