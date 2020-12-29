https://ria.ru/20201229/subsidii-1591348493.html

Предприятия Москвы получат 770 миллионов рублей субсидий

Предприятия Москвы получат 770 миллионов рублей субсидий

По итогам заявочной кампании 2020 года 36 предприятий Москвы получат около 770 миллионов рублей субсидий на возмещение затрат по лизингу и кредитным договорам,... РИА Новости, 29.12.2020

2020-12-29T11:27

2020-12-29T11:27

2020-12-29T11:27

департамент инвестиционной и промышленной политики города москвы

александр прохоров

москва

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МОСКВА, 29 дек — РИА Новости. По итогам заявочной кампании 2020 года 36 предприятий Москвы получат около 770 миллионов рублей субсидий на возмещение затрат по лизингу и кредитным договорам, на приобретение оборудования и подключение к инженерным сетям, сообщает пресс-служба столичного департамента инвестиционной и промышленной политики (ДИПП).Общий объем финансовой поддержки почти на четверть выше показателя 2019 года. Среди получателей субсидий от ДИПП – предприятия пищевой промышленности и оборонно-промышленного комплекса, производители высокотехнологичной продукции, мебели, лифтов и отопительного оборудования, автомобильных комплектующих, изделий из бумаги и картона и другие.Руководитель ДИПП Александр Прохоров уточнил, что чаще всего промышленники обращаются за субсидиями на возмещение затрат по лизинговым платежам.

https://ria.ru/20201007/promyshlennost-1578669944.html

москва

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александр прохоров, москва