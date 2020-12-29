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Департамент инвестиционной и промышленной политики города Москвы
Департамент инвестиционной и промышленной политики города Москвы
https://ria.ru/20201229/subsidii-1591348493.html
Предприятия Москвы получат 770 миллионов рублей субсидий
Предприятия Москвы получат 770 миллионов рублей субсидий
По итогам заявочной кампании 2020 года 36 предприятий Москвы получат около 770 миллионов рублей субсидий на возмещение затрат по лизингу и кредитным договорам,... РИА Новости, 29.12.2020
2020-12-29T11:27
2020-12-29T11:27
департамент инвестиционной и промышленной политики города москвы
александр прохоров
москва
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МОСКВА, 29 дек — РИА Новости. По итогам заявочной кампании 2020 года 36 предприятий Москвы получат около 770 миллионов рублей субсидий на возмещение затрат по лизингу и кредитным договорам, на приобретение оборудования и подключение к инженерным сетям, сообщает пресс-служба столичного департамента инвестиционной и промышленной политики (ДИПП).Общий объем финансовой поддержки почти на четверть выше показателя 2019 года. Среди получателей субсидий от ДИПП – предприятия пищевой промышленности и оборонно-промышленного комплекса, производители высокотехнологичной продукции, мебели, лифтов и отопительного оборудования, автомобильных комплектующих, изделий из бумаги и картона и другие.Руководитель ДИПП Александр Прохоров уточнил, что чаще всего промышленники обращаются за субсидиями на возмещение затрат по лизинговым платежам.
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александр прохоров, москва

Предприятия Москвы получат 770 миллионов рублей субсидий

11:27 29.12.2020
 
© РИА Новости / Михаил ФомичевДеньги
Деньги - РИА Новости, 1920, 29.12.2020
© РИА Новости / Михаил Фомичев
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МОСКВА, 29 дек — РИА Новости. По итогам заявочной кампании 2020 года 36 предприятий Москвы получат около 770 миллионов рублей субсидий на возмещение затрат по лизингу и кредитным договорам, на приобретение оборудования и подключение к инженерным сетям, сообщает пресс-служба столичного департамента инвестиционной и промышленной политики (ДИПП).
Общий объем финансовой поддержки почти на четверть выше показателя 2019 года. Среди получателей субсидий от ДИПП – предприятия пищевой промышленности и оборонно-промышленного комплекса, производители высокотехнологичной продукции, мебели, лифтов и отопительного оборудования, автомобильных комплектующих, изделий из бумаги и картона и другие.
"Правительство Москвы постоянно дополняет список мер поддержки, доступных столичному бизнесу, в том числе промышленникам. В этом году мы расширили перечень получателей субсидий на развитие промышленного и инновационного производства. Всего в этом году одобрили субсидии 36 предприятиям, которые вносят значительный вклад в городскую экономику: они дают городу свыше 30 тысяч рабочих мест, а общая сумма налогов, уплаченных ими в региональный бюджет, в 2019 году превысила 7 миллиардов рублей", - рассказал заммэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.
Руководитель ДИПП Александр Прохоров уточнил, что чаще всего промышленники обращаются за субсидиями на возмещение затрат по лизинговым платежам.
"В 2020 году был заключен 41 договор о предоставлении субсидий: 33 договора касаются лизинговых платежей, общая сумма возмещенных затрат по ним составит 607,9 миллиона рублей. Еще 5 договоров - возмещение затрат по кредитным договорам на приобретение отдельных видов оборудования, 3 договора –возмещение затрат по присоединению к инженерным сетям", – отметил руководитель департамента.
Руководитель столичного департамента инвестиционной и промышленной политики Александр Прохоров - РИА Новости, 1920, 07.10.2020
7 октября, 17:11Департамент инвестиционной и промышленной политики города Москвы
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Департамент инвестиционной и промышленной политики города МосквыАлександр ПрохоровМосква
 
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