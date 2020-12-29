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https://ria.ru/20201229/sputnik-1591462603.html
В Госдуме назвали слова главы МИД Украины о "Спутнике V" неадекватными
В Госдуме назвали слова главы МИД Украины о "Спутнике V" неадекватными
Заявление главы МИД Украины о том, что вакцина от коронавируса "Спутник V" - гибридное оружие, неадекватно, Киеву "сам Бог велел" закупать у России вакцину,... РИА Новости, 29.12.2020
2020-12-29T19:31
2020-12-29T19:31
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дмитрий кулеба
мид украины
госдума рф
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МОСКВА, 29 дек - РИА Новости. Заявление главы МИД Украины о том, что вакцина от коронавируса "Спутник V" - гибридное оружие, неадекватно, Киеву "сам Бог велел" закупать у России вакцину, чтобы обеспечить ею граждан, считает первый зампред комитета Госдумы по СНГ Виктор Водолацкий.Ранее украинский министр иностранных дел Дмитрий Кулеба назвал российскую вакцину "Спутник V" против коронавируса гибридным оружием России против Украины."Глава МИД в последние дни делает заявления, которые вообще являются для нормального человека неадекватными... Этот человек вообще, наверное, выжил из ума, потому что назвать препарат, который спасает людей, гибридным оружием - это не поддается даже каким-то словам, каким-то оценкам, действиям", - сказал Водолацкий РИА Новости.Он отметил, что заболеваемость на Украине растет, а жители страны хотят получить вакцину. Водолацкий отметил, что российская вакцина безопасна, поэтому Киеву "сам Бог велел закупить у нас эту вакцину"."(Президент Украины Владимир) Зеленский и его команда считают, что тем самым они сдадутся России, и ждут как манны небесной, когда Европа или США могут с барского плеча когда-нибудь привезти эту новую вакцину, которая разрабатывается в Европе, для того, чтобы вакцинировать жителей Украины", - сказал депутат."На территории Украины все руководство, наверно, уже поражено не только коронавирусом, каким-то отдельным вирусом, который мозги полностью переворачивает и они забывают свою историю, нашу совместную историю", - добавил парламентарий.По его мнению, жителям Украины пора самим давать оценку действиям руководителей страны.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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дмитрий кулеба, мид украины, госдума рф, европа, сша, киев, украина, виктор водолацкий, в мире

В Госдуме назвали слова главы МИД Украины о "Спутнике V" неадекватными

19:31 29.12.2020
 
© РИА Новости / Павел БедняковВакцина против COVID-19 "Спутник V" ("Гам-КОВИД-Вак")
Вакцина против COVID-19 Спутник V (Гам-КОВИД-Вак) - РИА Новости, 1920, 29.12.2020
© РИА Новости / Павел Бедняков
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МОСКВА, 29 дек - РИА Новости. Заявление главы МИД Украины о том, что вакцина от коронавируса "Спутник V" - гибридное оружие, неадекватно, Киеву "сам Бог велел" закупать у России вакцину, чтобы обеспечить ею граждан, считает первый зампред комитета Госдумы по СНГ Виктор Водолацкий.
Ранее украинский министр иностранных дел Дмитрий Кулеба назвал российскую вакцину "Спутник V" против коронавируса гибридным оружием России против Украины.
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Слуцкий раскритиковал слова главы МИД Украины о вакцине "Спутник V"
"Глава МИД в последние дни делает заявления, которые вообще являются для нормального человека неадекватными... Этот человек вообще, наверное, выжил из ума, потому что назвать препарат, который спасает людей, гибридным оружием - это не поддается даже каким-то словам, каким-то оценкам, действиям", - сказал Водолацкий РИА Новости.
Он отметил, что заболеваемость на Украине растет, а жители страны хотят получить вакцину. Водолацкий отметил, что российская вакцина безопасна, поэтому Киеву "сам Бог велел закупить у нас эту вакцину".
"(Президент Украины Владимир) Зеленский и его команда считают, что тем самым они сдадутся России, и ждут как манны небесной, когда Европа или США могут с барского плеча когда-нибудь привезти эту новую вакцину, которая разрабатывается в Европе, для того, чтобы вакцинировать жителей Украины", - сказал депутат.
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Спутник V: первая зарегистрированная вакцина от COVID-19
"На территории Украины все руководство, наверно, уже поражено не только коронавирусом, каким-то отдельным вирусом, который мозги полностью переворачивает и они забывают свою историю, нашу совместную историю", - добавил парламентарий.
По его мнению, жителям Украины пора самим давать оценку действиям руководителей страны.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
 
Распространение нового коронавирусаДмитрий КулебаМИД УкраиныГосдума РФЕвропаСШАКиевУкраинаВиктор ВодолацкийВ мире
 
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