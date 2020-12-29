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МИД расширил список граждан Германии, которым запрещен въезд в Россию
МИД расширил список граждан Германии, которым запрещен въезд в Россию
Москва запретила въезд в Россию ряду высокопоставленных немецких силовиков и разведчиков. РИА Новости, 29.12.2020
2020-12-29T13:25
2020-12-29T14:18
минобороны германии
россия
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
германия
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МОСКВА, 29 дек — РИА Новости. Москва запретила въезд в Россию ряду высокопоставленных немецких силовиков и разведчиков.В российском МИД связали ограничения с действиями немецких властей. В ведомстве напомнили, что Берлин долго раскручивал в медиа сюжет о "русском следе" во взломе компьютерных сетей бундестага в 2015 году, чтобы создать предлог для введения новых односторонних санкций Евросоюза против России. Российская сторона неоднократно предлагала немецкой стороне провести на основе якобы имеющихся у них данных двусторонние экспертные консультации, но власти ФРГ это проигнорировали.В конце мая МИД ФРГ уведомил российского посла Сергея Нечаева о том, что Генеральная прокуратура объявила в розыск россиянина Дмитрия Бадина, которого заподозрили в участии в хакерской атаке. Берлин планирует активировать режим "киберсанкций" против России из-за этого дела, указали в ведомстве.
https://ria.ru/20201229/khakery-1591382016.html
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минобороны германии, россия, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), германия

МИД расширил список граждан Германии, которым запрещен въезд в Россию

13:25 29.12.2020 (обновлено: 14:18 29.12.2020)
 
© РИА Новости / Максим БлиновЗдание Министерства иностранных дел РФ
Здание Министерства иностранных дел РФ - РИА Новости, 1920, 29.12.2020
© РИА Новости / Максим Блинов
Читать ria.ru в
МОСКВА, 29 дек — РИА Новости. Москва запретила въезд в Россию ряду высокопоставленных немецких силовиков и разведчиков.
В российском МИД связали ограничения с действиями немецких властей.

"Согласно дипломатическому принципу взаимности, новыми фигурантами российского стоп-листа избраны руководящие сотрудники немецких силовых и разведывательных структур, входящих в систему Министерства обороны ФРГ", — говорится в заявлении министерства.

В ведомстве напомнили, что Берлин долго раскручивал в медиа сюжет о "русском следе" во взломе компьютерных сетей бундестага в 2015 году, чтобы создать предлог для введения новых односторонних санкций Евросоюза против России. Российская сторона неоднократно предлагала немецкой стороне провести на основе якобы имеющихся у них данных двусторонние экспертные консультации, но власти ФРГ это проигнорировали.
В конце мая МИД ФРГ уведомил российского посла Сергея Нечаева о том, что Генеральная прокуратура объявила в розыск россиянина Дмитрия Бадина, которого заподозрили в участии в хакерской атаке. Берлин планирует активировать режим "киберсанкций" против России из-за этого дела, указали в ведомстве.
Здание Министерства иностранных дел России - РИА Новости, 1920, 29.12.2020
Вчера, 13:39
МИД назвал "дело о русских хакерах" в Германии провокацией против Москвы
 
Минобороны ГерманииРоссияМинистерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)Германия
 
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