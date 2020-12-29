https://ria.ru/20201229/spisok-1591378742.html

МИД расширил список граждан Германии, которым запрещен въезд в Россию

МИД расширил список граждан Германии, которым запрещен въезд в Россию

Москва запретила въезд в Россию ряду высокопоставленных немецких силовиков и разведчиков. РИА Новости, 29.12.2020

2020-12-29T13:25

2020-12-29T13:25

2020-12-29T14:18

минобороны германии

россия

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

германия

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МОСКВА, 29 дек — РИА Новости. Москва запретила въезд в Россию ряду высокопоставленных немецких силовиков и разведчиков.В российском МИД связали ограничения с действиями немецких властей. В ведомстве напомнили, что Берлин долго раскручивал в медиа сюжет о "русском следе" во взломе компьютерных сетей бундестага в 2015 году, чтобы создать предлог для введения новых односторонних санкций Евросоюза против России. Российская сторона неоднократно предлагала немецкой стороне провести на основе якобы имеющихся у них данных двусторонние экспертные консультации, но власти ФРГ это проигнорировали.В конце мая МИД ФРГ уведомил российского посла Сергея Нечаева о том, что Генеральная прокуратура объявила в розыск россиянина Дмитрия Бадина, которого заподозрили в участии в хакерской атаке. Берлин планирует активировать режим "киберсанкций" против России из-за этого дела, указали в ведомстве.

https://ria.ru/20201229/khakery-1591382016.html

россия

германия

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минобороны германии, россия, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), германия