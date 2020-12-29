МИД расширил список граждан Германии, которым запрещен въезд в Россию
13:25 29.12.2020 (обновлено: 14:18 29.12.2020)
МОСКВА, 29 дек — РИА Новости. Москва запретила въезд в Россию ряду высокопоставленных немецких силовиков и разведчиков.
В российском МИД связали ограничения с действиями немецких властей.
"Согласно дипломатическому принципу взаимности, новыми фигурантами российского стоп-листа избраны руководящие сотрудники немецких силовых и разведывательных структур, входящих в систему Министерства обороны ФРГ", — говорится в заявлении министерства.
В ведомстве напомнили, что Берлин долго раскручивал в медиа сюжет о "русском следе" во взломе компьютерных сетей бундестага в 2015 году, чтобы создать предлог для введения новых односторонних санкций Евросоюза против России. Российская сторона неоднократно предлагала немецкой стороне провести на основе якобы имеющихся у них данных двусторонние экспертные консультации, но власти ФРГ это проигнорировали.
В конце мая МИД ФРГ уведомил российского посла Сергея Нечаева о том, что Генеральная прокуратура объявила в розыск россиянина Дмитрия Бадина, которого заподозрили в участии в хакерской атаке. Берлин планирует активировать режим "киберсанкций" против России из-за этого дела, указали в ведомстве.