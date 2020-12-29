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В Сочи на горных курортах вновь заработал единый ски-пасс
В Сочи на горных курортах вновь заработал единый ски-пасс
Единый ски-пасс вновь заработал на трех горных курортах в Сочи, сделав доступной для туристов самую масштабную в России зону катания в 177 километров трасс,... РИА Новости, 29.12.2020
2020-12-29T13:41
2020-12-29T13:41
2020-12-29T13:41
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СОЧИ, 29 дек — РИА Новости. Единый ски-пасс вновь заработал на трех горных курортах в Сочи, сделав доступной для туристов самую масштабную в России зону катания в 177 километров трасс, сообщает курорт "Красная Поляна"."Более 177 километров трасс — самая масштабная в России зона катания по единому ски-пассу - вновь объединила инфраструктуру горных курортов Сочи: канатные дороги и трассы "Роза Хутор", горно-туристического центра "Газпром" и комплекса "Красная Поляна", — говорится в сообщении.Между нижними станциями канатных дорог трех курортов будет курсировать ski-bus — бесплатный автобус для обладателей действующего единого ски-пасса. Уточняется, что на выбор туристам предлагается несколько тарифов, которые различаются по продолжительности действия билета. Сезонный ски-пасс распространяется и на дневное, и на вечернее катание — с начала официального открытия сезона на двух курортах и до объявления о его завершении, ориентировочно в конце апреля. Дневной ски-пасс действует один день и только на дневное катание с момента открытия комплексов до 16 часов.
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туризм, новости - туризм, роза хутор, газпром, сочи
СОЧИ, 29 дек — РИА Новости. Единый ски-пасс вновь заработал на трех горных курортах в Сочи, сделав доступной для туристов самую масштабную в России зону катания в 177 километров трасс, сообщает курорт "Красная Поляна".
"Более 177 километров трасс — самая масштабная в России зона катания по единому ски-пассу - вновь объединила инфраструктуру горных курортов Сочи: канатные дороги и трассы "Роза Хутор", горно-туристического центра "Газпром" и комплекса "Красная Поляна", — говорится в сообщении.
Между нижними станциями канатных дорог трех курортов будет курсировать ski-bus — бесплатный автобус для обладателей действующего единого ски-пасса.
Уточняется, что на выбор туристам предлагается несколько тарифов, которые различаются по продолжительности действия билета. Сезонный ски-пасс распространяется и на дневное, и на вечернее катание — с начала официального открытия сезона на двух курортах и до объявления о его завершении, ориентировочно в конце апреля. Дневной ски-пасс действует один день и только на дневное катание с момента открытия комплексов до 16 часов.