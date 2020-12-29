https://ria.ru/20201229/sobytiya-1591456609.html
Главные события 2020 года в мире по версии Медиакорпорации Китая
Главные события 2020 года в мире по версии Медиакорпорации Китая
Медиакорпорация Китая (China Media Group, CMG) опубликовала список из 10 ключевых международных событий 2020 года. РИА Новости, 29.12.2020
2020-12-29T19:02
2020-12-29T19:02
2020-12-29T19:02
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МОСКВА, 29 дек — Проект "Россия-Китай: Главное". Медиакорпорация Китая (China Media Group, CMG) опубликовала список из 10 ключевых международных событий 2020 года.Глобальная пандемия COVID-19, уважение к научному подходу и солидарность в борьбе с эпидемией COVID-19 стали международным консенсусомЭпидемия, вызванная коронавирусом нового типа COVID-19 – самая серьёзная пандемия в мире за последнее столетие. По состоянию на 27 декабря от COVID-19 погибли более 1,75 миллиона человек в разных странах и регионах мира. Эпидемия вызвала глобальный кризис, международное сообщество достигло консенсуса в отношении борьбы с эпидемией - уважение к научному подходу и объединение усилий. Председатель КНР Си Цзиньпин выдвинул предложение Китая о совместном создании "единого сообщества здравоохранения человечества", продемонстрировав ответственность крупной державы.В свете 75-летия основания ООН, международное сообщество призывает придерживаться мультилатерализма и укреплять глобальное сотрудничество21 сентября в видеоформате прошёл саммит, посвящённый 75-летию создания ООН, на котором была принята декларация, приуроченная к 75-летию организации. Участники заседания отметили, что международное сообщество должно придерживаться мультилатерализма и укреплять глобальное сотрудничество. В 2020 году Китай принял активное участие в реформе глобальной системы управления и внёс новый вклад в защиту мира и развития во всем мире, руководствуясь дипломатией главы государства. Основным направлением является объединение всех усилий в борьбе с эпидемией.Пандемия COVID-19 нанесла огромный ущерб глобальной экономике, Китай стал единственной крупной экономикой, добившейся положительной динамики восстановления и ростаНа фоне пандемии COVID-19 глобальная экономика переживает самый тяжёлый кризис со времён Второй мировой войны. Согласно прогнозу МВФ, мировая экономика сократится на 4,4% в 2020 году. ОЭСР сделала прогноз, что Китай обеспечит в 2021 году треть мирового экономического роста.15 стран Азиатско-Тихоокеанского региона подписали соглашение о Региональном всеобъемлющем экономическом партнёрстве (ВРЭП), которое позволило повысить уверенность в восстановлении мировой экономики15 ноября 10 стран Юго-Восточной Азии, входящие в АСЕАН, плюс Китай, Австралия, Новая Зеландия, Южная Корея и Япония подписали соглашение о Региональном всеобъемлющем экономическом партнёрстве (ВРЭП). Новая платформа является крупнейшей зоной свободной торговли, охватывающей самое большое количество населения, с самой разнообразной структурой членства и с самым большим потенциалом развития в мире.США оказали чрезвычайное давление на Иран, на Ближнем Востоке возросла напряжённость и неопределенность в перестроении структуры и порядка2020 год – пятая годовщина подписания Иранской ядерной сделки. В связи с экстремальным давлением США в решении иранской ядерной проблемы возник серьёзный регресс. Кроме того, обострилась нестабильность в Сирии и Ливии.5-летие подписания Парижского соглашения по климату. Китай активно реагирует на изменения климата, демонстрируя поведение ответственной державыПо случаю 5-й годовщины подписания Парижского соглашения по климату 12 декабря ООН и соответствующие страны провели виртуальный саммит по климатическим амбициями настроениям. В сентябре 2020 года Китай сообщил, что достигнет пика выбросов до 2030 года и углеродной нейтральности до 2060 годаАфриканская континентальная зона свободой торговли начнёт практическое функционирование, в африканской интеграции наступает знаменательный момент5 декабря в ходе специального заседания, проведённого Африканским союзом, было принято решение, согласно которому с 1 января 2021 года начнётся практическое функционирование Африканской континентальной зоны свободой торговли (AfCFTA). Это в значительной степени поспособствует развитию торговли между африканскими странами, а также будет содействовать индустриализации Африки, поможет континенту лучше интегрироваться в мировую экономику.Расовый антагонизм, противостояние двух партий, расслоение на богатых и бедных – обостряются разрыв и негативные настроения в американском обществе25 мая афроамериканец Джордж Флойд был убит полицейскими, применившим грубое насилие в ходе его задержания. В результате акции протеста и демонстрации спровоцировали беспорядки и жестокие конфликты во многих регионах США. Беспорядки на президентских выборах 2020 года в США – это явление политической поляризации, вызванной противостоянием двух партий, что усилило раскол и противостояние в американском обществе. Кроме того, США последовательно вышли из ВОЗ, "Договора по открытому небу", формально вышли из "Парижского соглашения по климату", препятствовали избранию главы ВТО. Из-за целого ряда негативных действий США потеряли симпатии и стали более изолированными на международной арене.Многие страны присоединяются к исследованию Луны и Марса, вписывают новые страницы в историю исследования космоса23 июля 2020 года был успешно запущен зонд для изучения Марса "Тяньвэнь-1". Этот пуск стал первым шагом Китая по самостоятельному исследованию планет Солнечной системы. В июле ОАЭ и США также последовательно запустили зонды к Марсу. 17 декабря капсула китайского зонда "Чанъэ-5" с образцами лунного грунта успешно приземлилась в заданном районе страны. Это первый за 44 года космический аппарат, отправленный за грунтом спутника Земли. Это заложило прочную основу для будущих исследований КНР Луны и планет, а также является важной вехой в глобальном освоении космоса.Вспыхнул вооружённый конфликт в Нагорном Карабахе, враждебные настроения между Арменией и Азербайджаном не затухают27 сентября 2020 года разгорелся новый раунд конфликта между Арменией и Азербайджаном в Нагорном Карабахе. 9 ноября заинтересованные стороны подписали соглашение, в котором объявили о полном прекращении огня в районе нагорно-карабахского конфликта с полуночи 10 ноября по московскому времени. Однако Армения и Азербайджан по-прежнему находятся в состоянии враждебности. Конфликт в Нагорном Карабахе привёл к гибели более 4000 человек, включая мирных жителей, десятки тысяч человек потеряли крышу над головой и стали беженцами.
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россия, китай, в мире
МОСКВА, 29 дек — Проект "Россия-Китай: Главное".
Медиакорпорация Китая
(China Media Group, CMG) опубликовала список из 10 ключевых международных событий 2020 года.
Глобальная пандемия COVID-19, уважение к научному подходу и солидарность в борьбе с эпидемией COVID-19 стали международным консенсусом
Эпидемия, вызванная коронавирусом нового типа COVID-19 – самая серьёзная пандемия в мире за последнее столетие. По состоянию на 27 декабря от COVID-19 погибли более 1,75 миллиона человек в разных странах и регионах мира. Эпидемия вызвала глобальный кризис, международное сообщество достигло консенсуса в отношении борьбы с эпидемией - уважение к научному подходу и объединение усилий. Председатель КНР Си Цзиньпин
выдвинул предложение Китая о совместном создании "единого сообщества здравоохранения человечества", продемонстрировав ответственность крупной державы.
В свете 75-летия основания ООН, международное сообщество призывает придерживаться мультилатерализма и укреплять глобальное сотрудничество
21 сентября в видеоформате прошёл саммит, посвящённый 75-летию создания ООН, на котором была принята декларация, приуроченная к 75-летию организации. Участники заседания отметили, что международное сообщество должно придерживаться мультилатерализма и укреплять глобальное сотрудничество. В 2020 году Китай принял активное участие в реформе глобальной системы управления и внёс новый вклад в защиту мира и развития во всем мире, руководствуясь дипломатией главы государства. Основным направлением является объединение всех усилий в борьбе с эпидемией.
Пандемия COVID-19 нанесла огромный ущерб глобальной экономике, Китай стал единственной крупной экономикой, добившейся положительной динамики восстановления и роста
На фоне пандемии COVID-19 глобальная экономика переживает самый тяжёлый кризис со времён Второй мировой войны. Согласно прогнозу МВФ
, мировая экономика сократится на 4,4% в 2020 году. ОЭСР
сделала прогноз, что Китай обеспечит в 2021 году треть мирового экономического роста.
15 стран Азиатско-Тихоокеанского региона подписали соглашение о Региональном всеобъемлющем экономическом партнёрстве (ВРЭП), которое позволило повысить уверенность в восстановлении мировой экономики
15 ноября 10 стран Юго-Восточной Азии
, входящие в АСЕАН, плюс Китай, Австралия
, Новая Зеландия
, Южная Корея
и Япония
подписали соглашение о Региональном всеобъемлющем экономическом партнёрстве (ВРЭП). Новая платформа является крупнейшей зоной свободной торговли, охватывающей самое большое количество населения, с самой разнообразной структурой членства и с самым большим потенциалом развития в мире.
США оказали чрезвычайное давление на Иран, на Ближнем Востоке возросла напряжённость и неопределенность в перестроении структуры и порядка
2020 год – пятая годовщина подписания Иранской ядерной сделки. В связи с экстремальным давлением США в решении иранской ядерной проблемы возник серьёзный регресс. Кроме того, обострилась нестабильность в Сирии
и Ливии
.
5-летие подписания Парижского соглашения по климату. Китай активно реагирует на изменения климата, демонстрируя поведение ответственной державы
По случаю 5-й годовщины подписания Парижского соглашения по климату 12 декабря ООН и соответствующие страны провели виртуальный саммит по климатическим амбициями настроениям. В сентябре 2020 года Китай сообщил, что достигнет пика выбросов до 2030 года и углеродной нейтральности до 2060 года
Африканская континентальная зона свободой торговли начнёт практическое функционирование, в африканской интеграции наступает знаменательный момент
5 декабря в ходе специального заседания, проведённого Африканским союзом
, было принято решение, согласно которому с 1 января 2021 года начнётся практическое функционирование Африканской континентальной зоны свободой торговли (AfCFTA). Это в значительной степени поспособствует развитию торговли между африканскими странами, а также будет содействовать индустриализации Африки
, поможет континенту лучше интегрироваться в мировую экономику.
Расовый антагонизм, противостояние двух партий, расслоение на богатых и бедных – обостряются разрыв и негативные настроения в американском обществе
25 мая афроамериканец Джордж Флойд
был убит полицейскими, применившим грубое насилие в ходе его задержания. В результате акции протеста и демонстрации спровоцировали беспорядки и жестокие конфликты во многих регионах США. Беспорядки на президентских выборах 2020 года в США – это явление политической поляризации, вызванной противостоянием двух партий, что усилило раскол и противостояние в американском обществе. Кроме того, США последовательно вышли из ВОЗ
, "Договора по открытому небу", формально вышли из "Парижского соглашения по климату", препятствовали избранию главы ВТО. Из-за целого ряда негативных действий США потеряли симпатии и стали более изолированными на международной арене.
Многие страны присоединяются к исследованию Луны и Марса, вписывают новые страницы в историю исследования космоса
23 июля 2020 года был успешно запущен зонд для изучения Марса "Тяньвэнь-1". Этот пуск стал первым шагом Китая по самостоятельному исследованию планет Солнечной системы. В июле ОАЭ
и США также последовательно запустили зонды к Марсу. 17 декабря капсула китайского зонда "Чанъэ-5" с образцами лунного грунта успешно приземлилась в заданном районе страны. Это первый за 44 года космический аппарат, отправленный за грунтом спутника Земли
. Это заложило прочную основу для будущих исследований КНР Луны и планет, а также является важной вехой в глобальном освоении космоса.
Вспыхнул вооружённый конфликт в Нагорном Карабахе, враждебные настроения между Арменией и Азербайджаном не затухают
27 сентября 2020 года разгорелся новый раунд конфликта между Арменией и Азербайджаном в Нагорном Карабахе. 9 ноября заинтересованные стороны подписали соглашение, в котором объявили о полном прекращении огня в районе нагорно-карабахского конфликта с полуночи 10 ноября по московскому времени. Однако Армения и Азербайджан по-прежнему находятся в состоянии враждебности. Конфликт в Нагорном Карабахе привёл к гибели более 4000 человек, включая мирных жителей, десятки тысяч человек потеряли крышу над головой и стали беженцами.