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Названы лучшие Android-смартфоны
Названы лучшие Android-смартфоны
Портал Gizmochina представил свой рейтинг лучших Android-смартфонов в различных категориях. РИА Новости, 29.12.2020
2020-12-29T07:00
2020-12-29T07:00
google android
технологии
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МОСКВА, 29 дек – РИА Новости. Портал Gizmochina представил свой рейтинг лучших Android-смартфонов в различных категориях.Так, лучшим смартфоном с точки зрения продвинутости камеры, по мнению составителей рейтинга, оказался Huawei Mate 40 Pro+. Отмечается, что устройство, оснащенное пятью камерами, позволяет делать отличные фотографии при любом освещении.Лучшим флагманом-"универсалом" в рейтинге является Xiaomi Mi 10. Как указывает Gizmochina, данная модель удовлетворяет большинству критериев выбора.Флагман с лучшим соотношением цены и качества по версии портала – модель Mi 10T Pro 5G, оснащенная 144-герцовым экраном, процессором Snapdragon 865, тройной камерой и мощным аккумулятором с поддержкой быстрой зарядки.Лучшим складным смартфоном в рейтинге оказался Samsung Galaxy Z Fold 2, обладающий большими экранами, хорошей батареей и мощным процессором Snapdragon 865+.Отдельно составители рейтинга выделили складной смартфон LG Wing, который, по их мнению, обладает уникальным поворотным механизмом.В категории бюджетных устройств с 5G лучшим по версии Gizmochina является OnePlus Nord, который, как отмечается, был представлен как первый бюджетный смартфон марки за долгое время. Так, данный гаджет имеет AMOLED-дисплей с частотой 90 герц, шесть камер, процессор Snapdragon 765G, а также аккумулятор, поддерживающий быструю зарядку.
https://ria.ru/20201210/smartfon-1588487099.html
https://ria.ru/20201210/smartfon-1588584775.html
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РИА Новости
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60
Новости
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РИА Новости
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5
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96
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353
60
google android, технологии

Названы лучшие Android-смартфоны

07:00 29.12.2020
 
© Depositphotos / ArturVerkhovetskiyМужчина со смартфоном
Мужчина со смартфоном - РИА Новости, 1920, 29.12.2020
© Depositphotos / ArturVerkhovetskiy
Читать ria.ru в
МОСКВА, 29 дек – РИА Новости. Портал Gizmochina представил свой рейтинг лучших Android-смартфонов в различных категориях.
Так, лучшим смартфоном с точки зрения продвинутости камеры, по мнению составителей рейтинга, оказался Huawei Mate 40 Pro+. Отмечается, что устройство, оснащенное пятью камерами, позволяет делать отличные фотографии при любом освещении.
Покупатели в магазине бытовой техники и электроники М.Видео - РИА Новости, 1920, 10.12.2020
10 декабря, 08:00Наука
Какой недорогой смартфон выбрать в 2020 году: семь популярных моделей
Лучшим флагманом-"универсалом" в рейтинге является Xiaomi Mi 10. Как указывает Gizmochina, данная модель удовлетворяет большинству критериев выбора.
Флагман с лучшим соотношением цены и качества по версии портала – модель Mi 10T Pro 5G, оснащенная 144-герцовым экраном, процессором Snapdragon 865, тройной камерой и мощным аккумулятором с поддержкой быстрой зарядки.
Лучшим складным смартфоном в рейтинге оказался Samsung Galaxy Z Fold 2, обладающий большими экранами, хорошей батареей и мощным процессором Snapdragon 865+.
Отдельно составители рейтинга выделили складной смартфон LG Wing, который, по их мнению, обладает уникальным поворотным механизмом.
В категории бюджетных устройств с 5G лучшим по версии Gizmochina является OnePlus Nord, который, как отмечается, был представлен как первый бюджетный смартфон марки за долгое время. Так, данный гаджет имеет AMOLED-дисплей с частотой 90 герц, шесть камер, процессор Snapdragon 765G, а также аккумулятор, поддерживающий быструю зарядку.
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10 декабря, 13:21Наука
Назван самый популярный производитель смартфонов в мире
 
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