https://ria.ru/20201229/smartfony-1591321864.html
Названы лучшие Android-смартфоны
Названы лучшие Android-смартфоны
Портал Gizmochina представил свой рейтинг лучших Android-смартфонов в различных категориях. РИА Новости, 29.12.2020
2020-12-29T07:00
2020-12-29T07:00
2020-12-29T07:00
google android
технологии
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/04/1c/1570706898_0:162:3068:1888_1920x0_80_0_0_d4609fa5813037f7018cabe4f579168a.jpg
МОСКВА, 29 дек – РИА Новости. Портал Gizmochina представил свой рейтинг лучших Android-смартфонов в различных категориях.Так, лучшим смартфоном с точки зрения продвинутости камеры, по мнению составителей рейтинга, оказался Huawei Mate 40 Pro+. Отмечается, что устройство, оснащенное пятью камерами, позволяет делать отличные фотографии при любом освещении.Лучшим флагманом-"универсалом" в рейтинге является Xiaomi Mi 10. Как указывает Gizmochina, данная модель удовлетворяет большинству критериев выбора.Флагман с лучшим соотношением цены и качества по версии портала – модель Mi 10T Pro 5G, оснащенная 144-герцовым экраном, процессором Snapdragon 865, тройной камерой и мощным аккумулятором с поддержкой быстрой зарядки.Лучшим складным смартфоном в рейтинге оказался Samsung Galaxy Z Fold 2, обладающий большими экранами, хорошей батареей и мощным процессором Snapdragon 865+.Отдельно составители рейтинга выделили складной смартфон LG Wing, который, по их мнению, обладает уникальным поворотным механизмом.В категории бюджетных устройств с 5G лучшим по версии Gizmochina является OnePlus Nord, который, как отмечается, был представлен как первый бюджетный смартфон марки за долгое время. Так, данный гаджет имеет AMOLED-дисплей с частотой 90 герц, шесть камер, процессор Snapdragon 765G, а также аккумулятор, поддерживающий быструю зарядку.
https://ria.ru/20201210/smartfon-1588487099.html
https://ria.ru/20201210/smartfon-1588584775.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2020
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/04/1c/1570706898_169:0:2900:2048_1920x0_80_0_0_7d0e6735a4c66c84a6aa9ad573f54c66.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
google android, технологии
МОСКВА, 29 дек – РИА Новости.
Портал Gizmochina
представил свой рейтинг лучших Android
-смартфонов в различных категориях.
Так, лучшим смартфоном с точки зрения продвинутости камеры, по мнению составителей рейтинга, оказался Huawei Mate 40 Pro+. Отмечается, что устройство, оснащенное пятью камерами, позволяет делать отличные фотографии при любом освещении.
Лучшим флагманом-"универсалом" в рейтинге является Xiaomi Mi 10. Как указывает Gizmochina, данная модель удовлетворяет большинству критериев выбора.
Флагман с лучшим соотношением цены и качества по версии портала – модель Mi 10T Pro 5G, оснащенная 144-герцовым экраном, процессором Snapdragon 865, тройной камерой и мощным аккумулятором с поддержкой быстрой зарядки.
Лучшим складным смартфоном в рейтинге оказался Samsung Galaxy Z Fold 2, обладающий большими экранами, хорошей батареей и мощным процессором Snapdragon 865+.
Отдельно составители рейтинга выделили складной смартфон LG Wing, который, по их мнению, обладает уникальным поворотным механизмом.
В категории бюджетных устройств с 5G лучшим по версии Gizmochina является OnePlus Nord, который, как отмечается, был представлен как первый бюджетный смартфон марки за долгое время. Так, данный гаджет имеет AMOLED-дисплей с частотой 90 герц, шесть камер, процессор Snapdragon 765G, а также аккумулятор, поддерживающий быструю зарядку.