https://ria.ru/20201229/skhimonakh-1591330091.html

Задержанного на Урале бывшего схимонаха Сергия отправят в Москву

Задержанного на Урале бывшего схимонаха Сергия отправят в Москву

Задержанного правоохранительными органами в ночь на вторник бывшего схимонаха Сергия (Николая Романова) отправят в Москву, утверждается в сообщении в... РИА Новости, 29.12.2020

2020-12-29T09:25

2020-12-29T09:25

2020-12-29T09:31

религия и мировоззрение

среднеуральский женский монастырь

ситуация вокруг среднеуральского женского монастыря

бывший схимонах сергий (николай романов)

следственный комитет россии (ск рф)

москва

свердловская область

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/07/11/1574480614_0:84:2913:1723_1920x0_80_0_0_2a3b189143d07132af4183f200525fd8.jpg

ЕКАТЕРИНБУРГ, 29 дек – РИА Новости. Задержанного правоохранительными органами в ночь на вторник бывшего схимонаха Сергия (Николая Романова) отправят в Москву, утверждается в сообщении в Telegram-канале с проповедями бывшего схимонаха, который ведут его сторонники.Официального подтверждения этой информацией от следственных органов РИА Новости не обладает.Ранее источник в правоохранительных органах Свердловской области сообщил РИА Новости, что отлученный от церкви бывший схимонах Сергий (Николай Романов) задержан, его планируется допросить. В ГУМВД по Свердловской области сообщили, что такой информацией не обладают. В СУСК региона от комментариев отказались."Батюшку увозят в Москву. В 14.00 по Москве суд у отца Сергия об избрании меры пресечения", - говорится в сообщении в Telegram-канале с проповедями бывшего схимонаха.Духовник и основатель Среднеуральского женского монастыря Сергий оказался в центре внимания после того, как стал говорить в проповедях, что COVID-19 - это "псевдопандемия", что россиян хотят поместить в "электронный лагерь сатаны", "беззаконно сажают на самоизоляцию", лишают "свободы и работы". Из-за этого церковный суд лишил его сана, но он продолжил проводить богослужения, в связи с чем в сентябре был отлучен от церкви.По административному делу о распространении недостоверной информации он был оштрафован на 90 тысяч рублей, а в рамках дела по статье "возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства" - на 18 тысяч рублей. Оба решения суда Сергий обжаловал, но суд апелляции отклонил.Ранее СК РФ заявил о возбуждении уголовного дела об истязании детей на территории монастыря и ненадлежащем исполнении своих обязанностей должностными лицами органов профилактики. Адвокат Сергия Светлана Герасимова рассказала РИА Новости о возбуждении еще двух уголовных дел - о нарушении права на свободу совести и вероисповеданий и самоуправстве.

https://ria.ru/20200910/sergiy-1577025752.html

https://ria.ru/20200813/1575669126.html

москва

свердловская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

среднеуральский женский монастырь, ситуация вокруг среднеуральского женского монастыря, бывший схимонах сергий (николай романов), следственный комитет россии (ск рф), москва, свердловская область