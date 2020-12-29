Задержанного на Урале бывшего схимонаха Сергия отправят в Москву
09:25 29.12.2020 (обновлено: 09:31 29.12.2020)
© РИА Новости / Павел Лисицын / Перейти в фотобанкЛишенный сана схиигумен Сергий во время альтернативного Царского крестного хода у стен Среднеуральского женского монастыря
ЕКАТЕРИНБУРГ, 29 дек – РИА Новости. Задержанного правоохранительными органами в ночь на вторник бывшего схимонаха Сергия (Николая Романова) отправят в Москву, утверждается в сообщении в Telegram-канале с проповедями бывшего схимонаха, который ведут его сторонники.
Официального подтверждения этой информацией от следственных органов РИА Новости не обладает.
Ранее источник в правоохранительных органах Свердловской области сообщил РИА Новости, что отлученный от церкви бывший схимонах Сергий (Николай Романов) задержан, его планируется допросить. В ГУМВД по Свердловской области сообщили, что такой информацией не обладают. В СУСК региона от комментариев отказались.
"Батюшку увозят в Москву. В 14.00 по Москве суд у отца Сергия об избрании меры пресечения", - говорится в сообщении в Telegram-канале с проповедями бывшего схимонаха.
10 сентября, 11:57Лишенный сана уральский схимонах Сергий отлучен от церкви
Духовник и основатель Среднеуральского женского монастыря Сергий оказался в центре внимания после того, как стал говорить в проповедях, что COVID-19 - это "псевдопандемия", что россиян хотят поместить в "электронный лагерь сатаны", "беззаконно сажают на самоизоляцию", лишают "свободы и работы". Из-за этого церковный суд лишил его сана, но он продолжил проводить богослужения, в связи с чем в сентябре был отлучен от церкви.
По административному делу о распространении недостоверной информации он был оштрафован на 90 тысяч рублей, а в рамках дела по статье "возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства" - на 18 тысяч рублей. Оба решения суда Сергий обжаловал, но суд апелляции отклонил.
Ранее СК РФ заявил о возбуждении уголовного дела об истязании детей на территории монастыря и ненадлежащем исполнении своих обязанностей должностными лицами органов профилактики. Адвокат Сергия Светлана Герасимова рассказала РИА Новости о возбуждении еще двух уголовных дел - о нарушении права на свободу совести и вероисповеданий и самоуправстве.