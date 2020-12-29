https://ria.ru/20201229/siriya-1591483745.html
В Сирии при обстреле БТР получили ранения трое российских военных
В Сирии при обстреле БТР получили ранения трое российских военных
В сирийском Идлибе обстреляли БТР российской военной полиции, трое военных получили легкие ранения, сообщил на брифинге заместитель руководителя российского... РИА Новости, 30.12.2020
2020-12-29T22:00
2020-12-29T22:00
2020-12-30T06:36
центр примирения враждующих сторон в сирии
бтр-82
идлиб (мухафаза)
война в сирии
сирия
в мире
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МОСКВА, 29 дек — РИА Новости. В сирийском Идлибе обстреляли БТР российской военной полиции, трое военных получили легкие ранения, сообщил на брифинге заместитель руководителя российского Центра по примирению враждующих сторон (ЦПВС) в САР контр-адмирал Вячеслав Сытник.Инцидент произошел во вторник в 15:45 в районе населенного пункта Трумба в юго-восточной части идлибской зоны деэскалации "в ходе обеспечения безопасности вывода турецкого наблюдательного поста".Пострадавших оперативно эвакуировали в военный госпиталь, где им оказали необходимую медицинская помощь."Здоровью военнослужащих ничто не угрожает", — заявил Сытник.Он добавил, что командование российских сил в Сирии вместе с турецкими военными и властями арабской республики устанавливают причастных к нападению боевиков.Вооруженный конфликт в Сирии продолжается с 2011 года. В конце 2017-го Россия объявила о разгроме террористической группировки "Исламское государство"* в Сирии и Ираке. В отдельных районах страны продолжаются зачистки от боевиков. Сейчас на первый план выступает политическое урегулирование, восстановление республики, а также возвращение беженцев.*Террористическая организация, запрещенная в России.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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центр примирения враждующих сторон в сирии, бтр-82, идлиб (мухафаза), сирия, в мире
МОСКВА, 29 дек — РИА Новости.
В сирийском Идлибе
обстреляли БТР российской военной полиции, трое военных получили легкие ранения, сообщил на брифинге заместитель руководителя российского Центра по примирению враждующих сторон (ЦПВС) в САР
контр-адмирал Вячеслав Сытник.
Инцидент произошел во вторник в 15:45 в районе населенного пункта Трумба в юго-восточной части идлибской зоны деэскалации "в ходе обеспечения безопасности вывода турецкого наблюдательного поста".
"Бронетранспортер российской военной полиции БТР-82А был обстрелян из ПТРК с территории, находящейся под контролем протурецких бандформирований", — рассказал Сытник.
Пострадавших оперативно эвакуировали в военный госпиталь, где им оказали необходимую медицинская помощь.
"Здоровью военнослужащих ничто не угрожает", — заявил Сытник.
Он добавил, что командование российских сил в Сирии вместе с турецкими военными и властями арабской республики устанавливают причастных к нападению боевиков.
Вооруженный конфликт в Сирии продолжается с 2011 года. В конце 2017-го Россия объявила о разгроме террористической группировки "Исламское государство"* в Сирии и Ираке
. В отдельных районах страны продолжаются зачистки от боевиков. Сейчас на первый план выступает политическое урегулирование, восстановление республики, а также возвращение беженцев.
*Террористическая организация, запрещенная в России.