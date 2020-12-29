https://ria.ru/20201229/siriya-1591483745.html

В Сирии при обстреле БТР получили ранения трое российских военных

В Сирии при обстреле БТР получили ранения трое российских военных

В сирийском Идлибе обстреляли БТР российской военной полиции, трое военных получили легкие ранения, сообщил на брифинге заместитель руководителя российского... РИА Новости, 30.12.2020

2020-12-29T22:00

2020-12-29T22:00

2020-12-30T06:36

центр примирения враждующих сторон в сирии

бтр-82

идлиб (мухафаза)

война в сирии

сирия

в мире

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МОСКВА, 29 дек — РИА Новости. В сирийском Идлибе обстреляли БТР российской военной полиции, трое военных получили легкие ранения, сообщил на брифинге заместитель руководителя российского Центра по примирению враждующих сторон (ЦПВС) в САР контр-адмирал Вячеслав Сытник.Инцидент произошел во вторник в 15:45 в районе населенного пункта Трумба в юго-восточной части идлибской зоны деэскалации "в ходе обеспечения безопасности вывода турецкого наблюдательного поста".Пострадавших оперативно эвакуировали в военный госпиталь, где им оказали необходимую медицинская помощь."Здоровью военнослужащих ничто не угрожает", — заявил Сытник.Он добавил, что командование российских сил в Сирии вместе с турецкими военными и властями арабской республики устанавливают причастных к нападению боевиков.Вооруженный конфликт в Сирии продолжается с 2011 года. В конце 2017-го Россия объявила о разгроме террористической группировки "Исламское государство"* в Сирии и Ираке. В отдельных районах страны продолжаются зачистки от боевиков. Сейчас на первый план выступает политическое урегулирование, восстановление республики, а также возвращение беженцев.*Террористическая организация, запрещенная в России.

https://ria.ru/20201228/siriya-1591308319.html

идлиб (мухафаза)

сирия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

центр примирения враждующих сторон в сирии, бтр-82, идлиб (мухафаза), сирия, в мире