https://ria.ru/20201229/siriya-1591318537.html
Российская военная полиция прибыла в город Айн-Исса на севере Сирии
Российская военная полиция прибыла в город Айн-Исса на севере Сирии
Рота российской военной полиции прибыла на совместный с сирийской армией наблюдательный пост в городе Айн-Исса на севере Сирии. РИА Новости, 29.12.2020
2020-12-29T03:09
2020-12-29T03:09
2020-12-29T07:40
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АЙН-ИССА, (Сирия), 29 дек - РИА Новости. Рота российской военной полиции прибыла на совместный с сирийской армией наблюдательный пост в городе Айн-Исса на севере Сирии.Ранее заместитель руководителя российского центра по примирению враждующих сторон в Сирии контр-адмирал Вячеслав Сытник сообщил, что в районе Айн-Исса складывается нестабильная обстановка, туда направлены дополнительные подразделения российской военной полиции. Позднее он заявил о прекращении (до момента урегулирования ситуации) сопровождения гражданского транспорта на участке трассы М4 между Тель-Тамер и Айн-Исса.Ранее сирийские военные самостоятельно удерживали находящийся недалеко от позиций боевиков пост, подвергаясь обстрелам и нападениям.Теперь, когда на посту разместилась российская военная полиция, сирийцы надеются, что боевики будут соблюдать достигнутые ранее договоренности. Пост станет уже третьим в районе Айн-Иссы, где российские и сирийские военнослужащие будут совместно следить за соблюдением режима прекращения огня.Вооруженный конфликт в Сирии продолжается с 2011 года. В конце 2017 года было объявлено о победе над террористической группировкой "Исламское государство"* в Сирии и Ираке. В отдельных районах стран продолжаются зачистки от боевиков. В настоящий момент на первый план выступает политическое урегулирование, восстановление Сирии, а также возвращение беженцев. *Террористическая организация, запрещенная в России.
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россия, сирия, в мире
АЙН-ИССА, (Сирия), 29 дек - РИА Новости.
Рота российской военной полиции прибыла на совместный с сирийской армией наблюдательный пост в городе Айн-Исса на севере Сирии
.
Ранее заместитель руководителя российского центра по примирению враждующих сторон в Сирии контр-адмирал Вячеслав Сытник сообщил, что в районе Айн-Исса складывается нестабильная обстановка, туда направлены дополнительные подразделения российской военной полиции. Позднее он заявил о прекращении (до момента урегулирования ситуации) сопровождения гражданского транспорта на участке трассы М4 между Тель-Тамер и Айн-Исса.
Ранее сирийские военные самостоятельно удерживали находящийся недалеко от позиций боевиков пост, подвергаясь обстрелам и нападениям.
Теперь, когда на посту разместилась российская военная полиция, сирийцы надеются, что боевики будут соблюдать достигнутые ранее договоренности. Пост станет уже третьим в районе Айн-Иссы, где российские и сирийские военнослужащие будут совместно следить за соблюдением режима прекращения огня.
Вооруженный конфликт в Сирии продолжается с 2011 года. В конце 2017 года было объявлено о победе над террористической группировкой "Исламское государство"* в Сирии и Ираке
. В отдельных районах стран продолжаются зачистки от боевиков. В настоящий момент на первый план выступает политическое урегулирование, восстановление Сирии, а также возвращение беженцев.
*Террористическая организация, запрещенная в России.