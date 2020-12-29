https://ria.ru/20201229/siriya-1591318537.html

Российская военная полиция прибыла в город Айн-Исса на севере Сирии

Российская военная полиция прибыла в город Айн-Исса на севере Сирии

Рота российской военной полиции прибыла на совместный с сирийской армией наблюдательный пост в городе Айн-Исса на севере Сирии. РИА Новости, 29.12.2020

2020-12-29T03:09

2020-12-29T03:09

2020-12-29T07:40

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АЙН-ИССА, (Сирия), 29 дек - РИА Новости. Рота российской военной полиции прибыла на совместный с сирийской армией наблюдательный пост в городе Айн-Исса на севере Сирии.Ранее заместитель руководителя российского центра по примирению враждующих сторон в Сирии контр-адмирал Вячеслав Сытник сообщил, что в районе Айн-Исса складывается нестабильная обстановка, туда направлены дополнительные подразделения российской военной полиции. Позднее он заявил о прекращении (до момента урегулирования ситуации) сопровождения гражданского транспорта на участке трассы М4 между Тель-Тамер и Айн-Исса.Ранее сирийские военные самостоятельно удерживали находящийся недалеко от позиций боевиков пост, подвергаясь обстрелам и нападениям.Теперь, когда на посту разместилась российская военная полиция, сирийцы надеются, что боевики будут соблюдать достигнутые ранее договоренности. Пост станет уже третьим в районе Айн-Иссы, где российские и сирийские военнослужащие будут совместно следить за соблюдением режима прекращения огня.Вооруженный конфликт в Сирии продолжается с 2011 года. В конце 2017 года было объявлено о победе над террористической группировкой "Исламское государство"* в Сирии и Ираке. В отдельных районах стран продолжаются зачистки от боевиков. В настоящий момент на первый план выступает политическое урегулирование, восстановление Сирии, а также возвращение беженцев. *Террористическая организация, запрещенная в России.

https://ria.ru/20201228/siriya-1591308319.html

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