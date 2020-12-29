https://ria.ru/20201229/sinod-1591469973.html

Синод РПЦ учредил комиссию по правонарушениям священнослужителей

Синод РПЦ учредил комиссию по правонарушениям священнослужителей

Священный синод Русской православной церкви учредил общецерковную дисциплинарную комиссию для более тщательного расследования правонарушений со стороны... РИА Новости, 29.12.2020

2020-12-29T20:08

2020-12-29T20:08

2020-12-29T20:08

религия и мировоззрение

новости - религия и мировоззрение

русская православная церковь

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МОСКВА, 29 дек - РИА Новости. Священный синод Русской православной церкви учредил общецерковную дисциплинарную комиссию для более тщательного расследования правонарушений со стороны священнослужителей, говорится в постановлении Синода."Синод постановил для более тщательного изучения правонарушений со стороны священнослужителей учредить в помощь святейшему патриарху, Священному синоду и Высшему общецерковному суду общецерковную дисциплинарную комиссию при патриархе Московском и всея Руси под председательством управляющего делами Московской патриархии (по должности) и в составе, утверждаемом распоряжением патриарха по представлению председателя комиссии", - говорится в постановлении Синода.В своей деятельности общецерковная дисциплинарная комиссия будет руководствоваться письменными указаниями и устными распоряжениями патриарха, уточняется в документе.

https://ria.ru/20201229/sinod-1591455994.html

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новости - религия и мировоззрение, русская православная церковь