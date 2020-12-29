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Религия и мировоззрение
https://ria.ru/20201229/sinod-1591455994.html
Беглого епископа РПЦ Флавиана лишили священства "за духовное падение"
Беглого епископа РПЦ Флавиана лишили священства "за духовное падение"
Синод Русской православной церкви в связи с "нравственным и духовным падением" и за покровительство "обманной деятельности" лишил сана бывшего епископа... РИА Новости, 29.12.2020
2020-12-29T18:59
2020-12-29T19:30
алексей митрофанов
великобритания
религия и мировоззрение
новости - религия и мировоззрение
русская православная церковь
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МОСКВА, 29 дек – РИА Новости. Синод Русской православной церкви в связи с "нравственным и духовным падением" и за покровительство "обманной деятельности" лишил сана бывшего епископа Череповецкого и Белозерского Флавиана (Митрофанова), который ранее убежал от церковного суда в Великобританию. Синод Русской церкви состоялся 29 декабря в дистанционном формате, его журналы (итоговые документы) опубликованы на сайте РПЦ.Весной 2020 года в СМИ появилась информация, что правоохранители нашли наркотики в петербургской квартире, где прописан Флавиан. В августе 2020 года синод РПЦ освободил епископа от управления Череповецкой епархией и постановил передать его дело на рассмотрение в Высший общецерковный суд. До суда местом пребывания епископа определили Павло-Обнорский монастырь Вологодской епархии "под наблюдением и духовным попечением преосвященного Вологодского". В начале декабря Флавиана запретили в священнослужении из-за нарушения ранее вынесенных постановлений синода. Тогда в РПЦ не обнародовали предъявленные епископу обвинения."Синод определил выразить глубокую скорбь в связи с нравственным и духовным падением епископа Флавиана (Митрофанова) и признать его виновным в действиях, несовместимых с пребыванием в священном сане. На основании правил святых Апостол 25 и 42 принято решение извергнуть его из священного сана. Данное решение вступило в законную силу незамедлительно. Это решение может быть обжаловано посредством апелляции к Архиерейскому Собору Русской Православной Церкви. Монах Флавиан (Митрофанов) призван к деятельному покаянию и исправлению образа жизни", - говорится в журнале Синода.В РПЦ пояснили, что несмотря предыдущее решение синода и указания патриарха пребывать в Павло-Обнорском монастыре, епископ "регулярно покидал монастырь под разными предлогами", в декабре "как выяснилось, отбыл в Великобританию, не имея на то благословения священноначалия"."Из материалов, представленных священному синоду и касающихся деятельности епископа Флавиана, следует, что в период управления Череповецкой епархией привлеченными им лицами была организована обманная, а в некоторых случаях и кощунственная деятельность, имевшая целью получение средств от приходов и прихожан. Как следует из имеющихся материалов дела и из публичных заявлений епископа Флавиана, часть этих средств направлялась ему лично, из чего следует, что епископ Флавиан покровительствовал упомянутой деятельности", - заключили в РПЦ.
https://ria.ru/20201218/flavian-1589942102.html
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алексей митрофанов, великобритания, новости - религия и мировоззрение, русская православная церковь

Беглого епископа РПЦ Флавиана лишили священства "за духовное падение"

18:59 29.12.2020 (обновлено: 19:30 29.12.2020)
 
© РИА Новости / пресс-служба патриарха Московского и всея Руси/Игорь Палкин / Перейти в фотобанкЗаседание Синода Русской Православной Церкви. 15 октября 2018
Заседание Синода Русской Православной Церкви. 15 октября 2018 - РИА Новости, 1920, 29.12.2020
© РИА Новости / пресс-служба патриарха Московского и всея Руси/Игорь Палкин
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МОСКВА, 29 дек – РИА Новости. Синод Русской православной церкви в связи с "нравственным и духовным падением" и за покровительство "обманной деятельности" лишил сана бывшего епископа Череповецкого и Белозерского Флавиана (Митрофанова), который ранее убежал от церковного суда в Великобританию. Синод Русской церкви состоялся 29 декабря в дистанционном формате, его журналы (итоговые документы) опубликованы на сайте РПЦ.
Весной 2020 года в СМИ появилась информация, что правоохранители нашли наркотики в петербургской квартире, где прописан Флавиан. В августе 2020 года синод РПЦ освободил епископа от управления Череповецкой епархией и постановил передать его дело на рассмотрение в Высший общецерковный суд. До суда местом пребывания епископа определили Павло-Обнорский монастырь Вологодской епархии "под наблюдением и духовным попечением преосвященного Вологодского". В начале декабря Флавиана запретили в священнослужении из-за нарушения ранее вынесенных постановлений синода. Тогда в РПЦ не обнародовали предъявленные епископу обвинения.
Патриарх Антиохийский и всего Востока Иоанн Х, митрополит Волоколамский Иларион и митрополит Филиппопольский Нифон на патриаршем подворье Антиохийской православной церкви в Дамаске, Сирия. 17 ноября 2018 - РИА Новости, 1920, 18.12.2020
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"Синод определил выразить глубокую скорбь в связи с нравственным и духовным падением епископа Флавиана (Митрофанова) и признать его виновным в действиях, несовместимых с пребыванием в священном сане. На основании правил святых Апостол 25 и 42 принято решение извергнуть его из священного сана. Данное решение вступило в законную силу незамедлительно. Это решение может быть обжаловано посредством апелляции к Архиерейскому Собору Русской Православной Церкви. Монах Флавиан (Митрофанов) призван к деятельному покаянию и исправлению образа жизни", - говорится в журнале Синода.
В РПЦ пояснили, что несмотря предыдущее решение синода и указания патриарха пребывать в Павло-Обнорском монастыре, епископ "регулярно покидал монастырь под разными предлогами", в декабре "как выяснилось, отбыл в Великобританию, не имея на то благословения священноначалия".
"Из материалов, представленных священному синоду и касающихся деятельности епископа Флавиана, следует, что в период управления Череповецкой епархией привлеченными им лицами была организована обманная, а в некоторых случаях и кощунственная деятельность, имевшая целью получение средств от приходов и прихожан. Как следует из имеющихся материалов дела и из публичных заявлений епископа Флавиана, часть этих средств направлялась ему лично, из чего следует, что епископ Флавиан покровительствовал упомянутой деятельности", - заключили в РПЦ.
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