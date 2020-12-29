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Американские врачи перечислили ранние симптомы коронавируса
Американские врачи перечислили ранние симптомы коронавируса
Врачи из клиники Майо в США рассказали о симптомах, предшествующих респираторным проявлениям коронавируса. Об этом сообщает Daily Express. РИА Новости, 29.12.2020
2020-12-29T01:23
2020-12-29T02:35
коронавирус covid-19
распространение нового коронавируса
воз
сша
в мире
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МОСКВА, 29 дек - РИА Новости. Врачи из клиники Майо в США рассказали о симптомах, предшествующих респираторным проявлениям коронавируса. Об этом сообщает Daily Express.По их словам, заболеванию могут предшествовать легкие желудочно-кишечные симптомы, включая потерю аппетита, тошноту, рвоту и диарею.Медики отметили, что это не самые распространенные признаки инфекции и длиться они могут всего один день. Диарея и тошнота часто возникают до появления респираторных симптомов, подчеркнули врачи.Специалисты напомнили, что тошнота может сигнализировать о целом ряде других заболеваний, например о гриппе, мигрени, желудочно-кишечных расстройствах или депрессии. В случае COVID-19 за тошнотой последуют кашель, температура, потеря вкуса и обоняния.Семь симптомовРанее ученые из Королевского колледжа Лондона перечислили семь симптомов коронавируса, которые требуют быстрой реакции, сообщает Daily Express.Особое внимание они посоветовали обратить на головную боль, слабость, потерю аппетита, боли в мышцах, диарею, спутанное сознание и сыпь на коже.Необычное последствие коронавирусаЛюди, страдающие от длительного COVID-19, ранее рассказали о необычных последствиях перенесенной инфекции, их слова приводит Sky News.Перенесшие "затяжной коронавирус" назвали одним из симптомов паросмию — восприятие несуществующих запахов. В частности, многие пациенты сообщили об "отвратительном" запахе рыбы, серы, либо "сладковатом неприятном запахе".Такой побочный эффект объяснили тем, что SARS-CoV-2 — это нейротропный вирус.Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) 31 декабря 2019 года получила уведомление о выявлении в городе Ухань китайской провинции Хубэй кластера случаев заболевания пневмонией неизвестного типа. Седьмого января 2020 года китайские власти установили, что возбудителем данного заболевания является вирус SARS-CoV-2, а 11 февраля 2020 года ВОЗ присвоила ему наименование "коронавирусная инфекция COVID-19", 11 марта 2020 года ВОЗ объявила вспышку COVID-19 пандемией.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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коронавирус covid-19, воз, сша, в мире

Американские врачи перечислили ранние симптомы коронавируса

01:23 29.12.2020 (обновлено: 02:35 29.12.2020)
 
© РИА Новости / Ростислав Нетисов / Перейти в фотобанкМедик Новосибирской областной клинической больницы в защитном противоэпидемическом костюме
Медик Новосибирской областной клинической больницы в защитном противоэпидемическом костюме - РИА Новости, 1920, 29.12.2020
© РИА Новости / Ростислав Нетисов
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МОСКВА, 29 дек - РИА Новости. Врачи из клиники Майо в США рассказали о симптомах, предшествующих респираторным проявлениям коронавируса. Об этом сообщает Daily Express.
По их словам, заболеванию могут предшествовать легкие желудочно-кишечные симптомы, включая потерю аппетита, тошноту, рвоту и диарею.
Медики отметили, что это не самые распространенные признаки инфекции и длиться они могут всего один день. Диарея и тошнота часто возникают до появления респираторных симптомов, подчеркнули врачи.
Специалисты напомнили, что тошнота может сигнализировать о целом ряде других заболеваний, например о гриппе, мигрени, желудочно-кишечных расстройствах или депрессии. В случае COVID-19 за тошнотой последуют кашель, температура, потеря вкуса и обоняния.
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Семь симптомов

Ранее ученые из Королевского колледжа Лондона перечислили семь симптомов коронавируса, которые требуют быстрой реакции, сообщает Daily Express.
Особое внимание они посоветовали обратить на головную боль, слабость, потерю аппетита, боли в мышцах, диарею, спутанное сознание и сыпь на коже.

Необычное последствие коронавируса

Люди, страдающие от длительного COVID-19, ранее рассказали о необычных последствиях перенесенной инфекции, их слова приводит Sky News.
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Перенесшие "затяжной коронавирус" назвали одним из симптомов паросмию — восприятие несуществующих запахов. В частности, многие пациенты сообщили об "отвратительном" запахе рыбы, серы, либо "сладковатом неприятном запахе".
Такой побочный эффект объяснили тем, что SARS-CoV-2 — это нейротропный вирус.
Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) 31 декабря 2019 года получила уведомление о выявлении в городе Ухань китайской провинции Хубэй кластера случаев заболевания пневмонией неизвестного типа. Седьмого января 2020 года китайские власти установили, что возбудителем данного заболевания является вирус SARS-CoV-2, а 11 февраля 2020 года ВОЗ присвоила ему наименование "коронавирусная инфекция COVID-19", 11 марта 2020 года ВОЗ объявила вспышку COVID-19 пандемией.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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