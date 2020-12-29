https://ria.ru/20201229/simptomy-1591317023.html

Американские врачи перечислили ранние симптомы коронавируса

Американские врачи перечислили ранние симптомы коронавируса

Врачи из клиники Майо в США рассказали о симптомах, предшествующих респираторным проявлениям коронавируса. Об этом сообщает Daily Express. РИА Новости, 29.12.2020

2020-12-29T01:23

2020-12-29T01:23

2020-12-29T02:35

коронавирус covid-19

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в мире

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МОСКВА, 29 дек - РИА Новости. Врачи из клиники Майо в США рассказали о симптомах, предшествующих респираторным проявлениям коронавируса. Об этом сообщает Daily Express.По их словам, заболеванию могут предшествовать легкие желудочно-кишечные симптомы, включая потерю аппетита, тошноту, рвоту и диарею.Медики отметили, что это не самые распространенные признаки инфекции и длиться они могут всего один день. Диарея и тошнота часто возникают до появления респираторных симптомов, подчеркнули врачи.Специалисты напомнили, что тошнота может сигнализировать о целом ряде других заболеваний, например о гриппе, мигрени, желудочно-кишечных расстройствах или депрессии. В случае COVID-19 за тошнотой последуют кашель, температура, потеря вкуса и обоняния.Семь симптомовРанее ученые из Королевского колледжа Лондона перечислили семь симптомов коронавируса, которые требуют быстрой реакции, сообщает Daily Express.Особое внимание они посоветовали обратить на головную боль, слабость, потерю аппетита, боли в мышцах, диарею, спутанное сознание и сыпь на коже.Необычное последствие коронавирусаЛюди, страдающие от длительного COVID-19, ранее рассказали о необычных последствиях перенесенной инфекции, их слова приводит Sky News.Перенесшие "затяжной коронавирус" назвали одним из симптомов паросмию — восприятие несуществующих запахов. В частности, многие пациенты сообщили об "отвратительном" запахе рыбы, серы, либо "сладковатом неприятном запахе".Такой побочный эффект объяснили тем, что SARS-CoV-2 — это нейротропный вирус.Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) 31 декабря 2019 года получила уведомление о выявлении в городе Ухань китайской провинции Хубэй кластера случаев заболевания пневмонией неизвестного типа. Седьмого января 2020 года китайские власти установили, что возбудителем данного заболевания является вирус SARS-CoV-2, а 11 февраля 2020 года ВОЗ присвоила ему наименование "коронавирусная инфекция COVID-19", 11 марта 2020 года ВОЗ объявила вспышку COVID-19 пандемией.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

https://ria.ru/20201228/koronavirus-1591303515.html

https://radiosputnik.ria.ru/20201228/koronavirus-1591301069.html

сша

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус covid-19, воз, сша, в мире