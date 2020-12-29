https://ria.ru/20201229/simptomy-1591317023.html
Американские врачи перечислили ранние симптомы коронавируса
Американские врачи перечислили ранние симптомы коронавируса
Врачи из клиники Майо в США рассказали о симптомах, предшествующих респираторным проявлениям коронавируса. Об этом сообщает Daily Express. РИА Новости, 29.12.2020
2020-12-29T01:23
2020-12-29T01:23
2020-12-29T02:35
коронавирус covid-19
распространение нового коронавируса
воз
сша
в мире
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МОСКВА, 29 дек - РИА Новости. Врачи из клиники Майо в США рассказали о симптомах, предшествующих респираторным проявлениям коронавируса. Об этом сообщает Daily Express.По их словам, заболеванию могут предшествовать легкие желудочно-кишечные симптомы, включая потерю аппетита, тошноту, рвоту и диарею.Медики отметили, что это не самые распространенные признаки инфекции и длиться они могут всего один день. Диарея и тошнота часто возникают до появления респираторных симптомов, подчеркнули врачи.Специалисты напомнили, что тошнота может сигнализировать о целом ряде других заболеваний, например о гриппе, мигрени, желудочно-кишечных расстройствах или депрессии. В случае COVID-19 за тошнотой последуют кашель, температура, потеря вкуса и обоняния.Семь симптомовРанее ученые из Королевского колледжа Лондона перечислили семь симптомов коронавируса, которые требуют быстрой реакции, сообщает Daily Express.Особое внимание они посоветовали обратить на головную боль, слабость, потерю аппетита, боли в мышцах, диарею, спутанное сознание и сыпь на коже.Необычное последствие коронавирусаЛюди, страдающие от длительного COVID-19, ранее рассказали о необычных последствиях перенесенной инфекции, их слова приводит Sky News.Перенесшие "затяжной коронавирус" назвали одним из симптомов паросмию — восприятие несуществующих запахов. В частности, многие пациенты сообщили об "отвратительном" запахе рыбы, серы, либо "сладковатом неприятном запахе".Такой побочный эффект объяснили тем, что SARS-CoV-2 — это нейротропный вирус.Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) 31 декабря 2019 года получила уведомление о выявлении в городе Ухань китайской провинции Хубэй кластера случаев заболевания пневмонией неизвестного типа. Седьмого января 2020 года китайские власти установили, что возбудителем данного заболевания является вирус SARS-CoV-2, а 11 февраля 2020 года ВОЗ присвоила ему наименование "коронавирусная инфекция COVID-19", 11 марта 2020 года ВОЗ объявила вспышку COVID-19 пандемией.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
https://ria.ru/20201228/koronavirus-1591303515.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
коронавирус covid-19, воз, сша, в мире
МОСКВА, 29 дек - РИА Новости.
Врачи из клиники Майо в США
рассказали о симптомах, предшествующих респираторным проявлениям коронавируса. Об этом сообщает Daily Express
.
По их словам, заболеванию могут предшествовать легкие желудочно-кишечные симптомы, включая потерю аппетита, тошноту, рвоту и диарею.
Медики отметили, что это не самые распространенные признаки инфекции и длиться они могут всего один день. Диарея и тошнота часто возникают до появления респираторных симптомов, подчеркнули врачи.
Специалисты напомнили, что тошнота может сигнализировать о целом ряде других заболеваний, например о гриппе, мигрени, желудочно-кишечных расстройствах или депрессии. В случае COVID-19 за тошнотой последуют кашель, температура, потеря вкуса и обоняния.
Семь симптомов
Ранее ученые из Королевского колледжа Лондона
перечислили семь симптомов коронавируса, которые требуют быстрой реакции, сообщает Daily Express
.
Особое внимание они посоветовали обратить на головную боль, слабость, потерю аппетита, боли в мышцах, диарею, спутанное сознание и сыпь на коже.
Необычное последствие коронавируса
Люди, страдающие от длительного COVID-19
, ранее рассказали о необычных последствиях перенесенной инфекции, их слова приводит Sky News
.
Перенесшие "затяжной коронавирус" назвали одним из симптомов паросмию — восприятие несуществующих запахов. В частности, многие пациенты сообщили об "отвратительном" запахе рыбы, серы, либо "сладковатом неприятном запахе".
Такой побочный эффект объяснили тем, что SARS-CoV-2 — это нейротропный вирус.
Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ
) 31 декабря 2019 года получила уведомление о выявлении в городе Ухань
китайской провинции Хубэй
кластера случаев заболевания пневмонией неизвестного типа. Седьмого января 2020 года китайские власти установили, что возбудителем данного заболевания является вирус SARS-CoV-2, а 11 февраля 2020 года ВОЗ присвоила ему наименование "коронавирусная инфекция COVID-19", 11 марта 2020 года ВОЗ объявила вспышку COVID-19 пандемией.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.