https://ria.ru/20201229/sigarety-1591317599.html
Стало известно, когда табачные стики уберут с прилавков
Стало известно, когда табачные стики уберут с прилавков
Как будет регулироваться использование заменителей сигарет в России, в интервью радио Sputnik разъяснил член координационного совета по борьбе против табака при РИА Новости, 29.12.2020
2020-12-29T02:08
2020-12-29T02:08
2020-12-29T02:08
министерство здравоохранения рф (минздрав россии)
россия
сигареты
общество
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МОСКВА, 29 дек - РИА Новости. Как будет регулироваться использование заменителей сигарет в России, в интервью радио Sputnik разъяснил член координационного совета по борьбе против табака при Минздраве РФ Виктор Зыков.Инновационный подход не делает устройства нагревания табака (IQOS) безопасными для здоровья. Поэтому уже в конце января 2021 года в России вступят в силу новые правила торговли такими аксессуарами. В июле в уже действующий антитабачный закон включили и сами изделия из нагреваемого табака, и системы нагревания, рассказал Виктор Зыков.Эксперт отметил, что за счет таких устройств производители табачных изделий продвигают свою продукцию и приобщают молодое поколение к потреблению табака. При этом многие молодые люди даже не понимают, что это вредно. По словам Виктора Зыкова, опросы в США показали, что большинство молодых потребителей из-за сладких и разнообразных вкусов не знали о наличии табака в электронных системах доставки никотина."При этом, естественно, табак в любом виде канцерогенен и вреден, как бы вы его ни потребляли. Изобретено вот это устройство, интересное для подростков, потому что соответствует их миру, картине мира сегодняшней: этот гаджет заряжается, обслуживается. И, согласно исследованиям, ароматизаторы и их сочетания для подростков оказываются решающим факторам. Во-первых, это все маскирует неприятный горький дым, вкус табачного дыма или аэрозоля. Во-вторых, подростки иногда даже не понимают, что это вредно", – отметил Виктор Зыков в интервью радио Sputnik.
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министерство здравоохранения рф (минздрав россии), россия, сигареты, общество
МОСКВА, 29 дек - РИА Новости.
Как будет регулироваться использование заменителей сигарет
в России, в интервью радио Sputnik
разъяснил член координационного совета по борьбе против табака при Минздраве РФ Виктор Зыков.
Инновационный подход не делает устройства нагревания табака (IQOS) безопасными для здоровья. Поэтому уже в конце января 2021 года в России вступят в силу новые правила торговли такими аксессуарами. В июле в уже действующий антитабачный закон включили и сами изделия из нагреваемого табака, и системы нагревания, рассказал Виктор Зыков.
"Реклама этих систем будет запрещена с 28 января 2021 года. К сожалению, не запретили выкладку (демонстрацию товара в торговых точках, – ред.) самих систем нагревания, и это большой минус, это работа, которую еще предстоит сделать. В основном, все нормы антитабачного закона, которые распространяются на сигареты, будут распространяться на нагреваемый табак и системы нагревания табака. С 28 января будет запрещена выкладка самих стиков (капсул, в которых находится табак с разным вкусом и запахом, – ред.), но выкладка систем нагревания табака запрещена не будет", – сообщил член координационного совета по борьбе против табака при Минздраве РФ.
Эксперт отметил, что за счет таких устройств производители табачных изделий продвигают свою продукцию и приобщают молодое поколение к потреблению табака. При этом многие молодые люди даже не понимают, что это вредно. По словам Виктора Зыкова, опросы в США показали, что большинство молодых потребителей из-за сладких и разнообразных вкусов не знали о наличии табака в электронных системах доставки никотина.
"При этом, естественно, табак в любом виде канцерогенен и вреден, как бы вы его ни потребляли. Изобретено вот это устройство, интересное для подростков, потому что соответствует их миру, картине мира сегодняшней: этот гаджет заряжается, обслуживается. И, согласно исследованиям, ароматизаторы и их сочетания для подростков оказываются решающим факторам. Во-первых, это все маскирует неприятный горький дым, вкус табачного дыма или аэрозоля. Во-вторых, подростки иногда даже не понимают, что это вредно", – отметил Виктор Зыков в интервью радио Sputnik.