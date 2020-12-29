https://ria.ru/20201229/sigarety-1591317599.html

Стало известно, когда табачные стики уберут с прилавков

Стало известно, когда табачные стики уберут с прилавков

Как будет регулироваться использование заменителей сигарет в России, в интервью радио Sputnik разъяснил член координационного совета по борьбе против табака при РИА Новости, 29.12.2020

2020-12-29T02:08

2020-12-29T02:08

2020-12-29T02:08

министерство здравоохранения рф (минздрав россии)

россия

сигареты

общество

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МОСКВА, 29 дек - РИА Новости. Как будет регулироваться использование заменителей сигарет в России, в интервью радио Sputnik разъяснил член координационного совета по борьбе против табака при Минздраве РФ Виктор Зыков.Инновационный подход не делает устройства нагревания табака (IQOS) безопасными для здоровья. Поэтому уже в конце января 2021 года в России вступят в силу новые правила торговли такими аксессуарами. В июле в уже действующий антитабачный закон включили и сами изделия из нагреваемого табака, и системы нагревания, рассказал Виктор Зыков.Эксперт отметил, что за счет таких устройств производители табачных изделий продвигают свою продукцию и приобщают молодое поколение к потреблению табака. При этом многие молодые люди даже не понимают, что это вредно. По словам Виктора Зыкова, опросы в США показали, что большинство молодых потребителей из-за сладких и разнообразных вкусов не знали о наличии табака в электронных системах доставки никотина."При этом, естественно, табак в любом виде канцерогенен и вреден, как бы вы его ни потребляли. Изобретено вот это устройство, интересное для подростков, потому что соответствует их миру, картине мира сегодняшней: этот гаджет заряжается, обслуживается. И, согласно исследованиям, ароматизаторы и их сочетания для подростков оказываются решающим факторам. Во-первых, это все маскирует неприятный горький дым, вкус табачного дыма или аэрозоля. Во-вторых, подростки иногда даже не понимают, что это вредно", – отметил Виктор Зыков в интервью радио Sputnik.

https://ria.ru/20201208/sigarety-1588168073.html

россия

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министерство здравоохранения рф (минздрав россии), россия, сигареты, общество