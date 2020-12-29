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Путин подписал закон о дистанционном обжаловании штрафов за нарушение ПДД
Путин подписал закон о дистанционном обжаловании штрафов за нарушение ПДД
Президент России Владимир Путин подписал закон, которым предлагается разрешить россиянам в электронном виде обжаловать штрафы за нарушение правил дорожного... РИА Новости, 29.12.2020
2020-12-29T22:34
2020-12-29T22:34
россия
единая россия
владимир путин
технологии
общество
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МОСКВА, 29 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал закон, которым предлагается разрешить россиянам в электронном виде обжаловать штрафы за нарушение правил дорожного движения, документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.Авторами законопроекта стала группа депутатов фракции "Единая Россия". Согласно инициативе, жалоба на постановление по делу об административном правонарушении в случае фиксации нарушения работающими в автоматическом режиме специальными техническими средствами, имеющими функции фото- и киносъемки, видеозаписи, или средствами фото- и киносъемки, видеозаписи может быть также подана в форме электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью либо простой электронной подписью, или посредством заполнения формы, размещенной на официальном сайте суда.Кроме того, копия решения по жалобе на постановление по делу о правонарушении, в случае его фото- или видеофиксации, может быть направлена в форме электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью уполномоченного должностного лица, с использованием портала "Госуслуги" в течение трех дней со дня вынесения решения.
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россия, единая россия, владимир путин, технологии, общество

Путин подписал закон о дистанционном обжаловании штрафов за нарушение ПДД

22:34 29.12.2020
 
© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкКамеры фиксации нарушений правил дорожного движения
Камеры фиксации нарушений правил дорожного движения - РИА Новости, 1920, 29.12.2020
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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МОСКВА, 29 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал закон, которым предлагается разрешить россиянам в электронном виде обжаловать штрафы за нарушение правил дорожного движения, документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
Авторами законопроекта стала группа депутатов фракции "Единая Россия". Согласно инициативе, жалоба на постановление по делу об административном правонарушении в случае фиксации нарушения работающими в автоматическом режиме специальными техническими средствами, имеющими функции фото- и киносъемки, видеозаписи, или средствами фото- и киносъемки, видеозаписи может быть также подана в форме электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью либо простой электронной подписью, или посредством заполнения формы, размещенной на официальном сайте суда.
Инспектор ГИБДД - РИА Новости, 1920, 27.11.2020
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Кроме того, копия решения по жалобе на постановление по делу о правонарушении, в случае его фото- или видеофиксации, может быть направлена в форме электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью уполномоченного должностного лица, с использованием портала "Госуслуги" в течение трех дней со дня вынесения решения.
 
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