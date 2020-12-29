Путин подписал закон о дистанционном обжаловании штрафов за нарушение ПДД
© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкКамеры фиксации нарушений правил дорожного движения
МОСКВА, 29 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал закон, которым предлагается разрешить россиянам в электронном виде обжаловать штрафы за нарушение правил дорожного движения, документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
Авторами законопроекта стала группа депутатов фракции "Единая Россия". Согласно инициативе, жалоба на постановление по делу об административном правонарушении в случае фиксации нарушения работающими в автоматическом режиме специальными техническими средствами, имеющими функции фото- и киносъемки, видеозаписи, или средствами фото- и киносъемки, видеозаписи может быть также подана в форме электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью либо простой электронной подписью, или посредством заполнения формы, размещенной на официальном сайте суда.
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Кроме того, копия решения по жалобе на постановление по делу о правонарушении, в случае его фото- или видеофиксации, может быть направлена в форме электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью уполномоченного должностного лица, с использованием портала "Госуслуги" в течение трех дней со дня вынесения решения.