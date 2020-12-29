https://ria.ru/20201229/shtrafy-1591347213.html

Более 99 тысяч москвичей оштрафовали за нарушение режима самоизоляции

Более 99 тысяч москвичей оштрафовали за нарушение режима самоизоляции

Свыше 99 тысяч москвичей оштрафовали за нарушение режима обязательной самоизоляции за период действия режима повышенной готовности, сообщил РИА Новости... РИА Новости, 29.12.2020

2020-12-29T11:21

2020-12-29T11:21

2020-12-29T11:21

распространение нового коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

москва

общество

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МОСКВА, 29 дек - РИА Новости. Свыше 99 тысяч москвичей оштрафовали за нарушение режима обязательной самоизоляции за период действия режима повышенной готовности, сообщил РИА Новости начальник Главного контрольного управления столицы Евгений Данчиков."Контроль за соблюдением гражданами, болеющими COVID-19 и проходящими лечение на дому, осуществляется в круглосуточном режиме и на постоянной основе. Всего за период действия режима повышенной готовности к административной ответственности за нарушение режима обязательной самоизоляции было привлечено свыше 99 тысяч граждан", - сказал Данчиков.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

https://ria.ru/20201227/restoran-1591113919.html

москва

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2020

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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