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Более 99 тысяч москвичей оштрафовали за нарушение режима самоизоляции
Более 99 тысяч москвичей оштрафовали за нарушение режима самоизоляции
Свыше 99 тысяч москвичей оштрафовали за нарушение режима обязательной самоизоляции за период действия режима повышенной готовности, сообщил РИА Новости... РИА Новости, 29.12.2020
2020-12-29T11:21
2020-12-29T11:21
2020-12-29T11:21
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МОСКВА, 29 дек - РИА Новости. Свыше 99 тысяч москвичей оштрафовали за нарушение режима обязательной самоизоляции за период действия режима повышенной готовности, сообщил РИА Новости начальник Главного контрольного управления столицы Евгений Данчиков."Контроль за соблюдением гражданами, болеющими COVID-19 и проходящими лечение на дому, осуществляется в круглосуточном режиме и на постоянной основе. Всего за период действия режима повышенной готовности к административной ответственности за нарушение режима обязательной самоизоляции было привлечено свыше 99 тысяч граждан", - сказал Данчиков.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, москва, общество