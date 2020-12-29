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Новый сериал с Михаилом Ефремовым покажут на ТВ
Новый сериал с Михаилом Ефремовым покажут на ТВ
Телеканал ТНТ покажет сериал "Полёт", участие в котором принял Михаил Ефремов, сообщили в пресс-службе вещателя. РИА Новости, 29.12.2020
2020-12-29T08:09
2020-12-29T08:09
2020-12-29T08:09
культура
россия
тнт (телеканал)
михаил ефремов
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МОСКВА, 28 дек - РИА Новости. Телеканал ТНТ покажет сериал "Полёт", участие в котором принял Михаил Ефремов, сообщили в пресс-службе вещателя."Первой киносериальной премьерой ТНТ в 2021 году станет "Полет" - психологическая драма Петра Тодоровского-младшего, который выступил и сценаристом, и режиссером проекта. Это история о том, как один неслучившийся полет кардинально изменил жизни нескольких человек", - говорится в пресс-релизе."Каждая серия "Полета" посвящена одной сильной человеческой истории. Ира (Оксана Акиньшина) устает быть идеальной женой и матерью. Жабенко (Михаил Ефремов) пытается справиться с зависимостями. Илюша (Павел Табаков) принимает своего внутреннего бунтаря и разрешает себе заняться мечтой - писательством. Дмитрий Юрьевич (Никита Ефремов) выясняет отношения с родителями, жертвуя карьерой", - описали в пресс-службе сюжет сериала.
https://ria.ru/20201222/efremov-1590366703.html
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россия, тнт (телеканал), михаил ефремов
МОСКВА, 28 дек - РИА Новости.
Телеканал ТНТ покажет сериал "Полёт", участие в котором принял Михаил Ефремов
, сообщили в пресс-службе вещателя.
"Первой киносериальной премьерой ТНТ в 2021 году станет "Полет" - психологическая драма Петра Тодоровского-младшего, который выступил и сценаристом, и режиссером проекта. Это история о том, как один неслучившийся полет кардинально изменил жизни нескольких человек", - говорится в пресс-релизе.
"Каждая серия "Полета" посвящена одной сильной человеческой истории. Ира (Оксана Акиньшина) устает быть идеальной женой и матерью. Жабенко (Михаил Ефремов) пытается справиться с зависимостями. Илюша (Павел Табаков) принимает своего внутреннего бунтаря и разрешает себе заняться мечтой - писательством. Дмитрий Юрьевич (Никита Ефремов) выясняет отношения с родителями, жертвуя карьерой", - описали в пресс-службе сюжет сериала.