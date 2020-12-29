https://ria.ru/20201229/serial-1591324809.html

Новый сериал с Михаилом Ефремовым покажут на ТВ

Новый сериал с Михаилом Ефремовым покажут на ТВ

Телеканал ТНТ покажет сериал "Полёт", участие в котором принял Михаил Ефремов, сообщили в пресс-службе вещателя. РИА Новости, 29.12.2020

2020-12-29T08:09

2020-12-29T08:09

2020-12-29T08:09

культура

россия

тнт (телеканал)

михаил ефремов

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МОСКВА, 28 дек - РИА Новости. Телеканал ТНТ покажет сериал "Полёт", участие в котором принял Михаил Ефремов, сообщили в пресс-службе вещателя."Первой киносериальной премьерой ТНТ в 2021 году станет "Полет" - психологическая драма Петра Тодоровского-младшего, который выступил и сценаристом, и режиссером проекта. Это история о том, как один неслучившийся полет кардинально изменил жизни нескольких человек", - говорится в пресс-релизе."Каждая серия "Полета" посвящена одной сильной человеческой истории. Ира (Оксана Акиньшина) устает быть идеальной женой и матерью. Жабенко (Михаил Ефремов) пытается справиться с зависимостями. Илюша (Павел Табаков) принимает своего внутреннего бунтаря и разрешает себе заняться мечтой - писательством. Дмитрий Юрьевич (Никита Ефремов) выясняет отношения с родителями, жертвуя карьерой", - описали в пресс-службе сюжет сериала.

https://ria.ru/20201222/efremov-1590366703.html

россия

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россия, тнт (телеканал), михаил ефремов