Сторонники экс-схимонаха Сергия отказались расходиться по просьбе полиции
17:03 29.12.2020 (обновлено: 20:50 29.12.2020)
© РИА Новости / Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанкСторонница бывшего схимонаха Сергия у Басманного суда Москвы
МОСКВА, 29 дек - РИА Новости. Сторонники отлученного от Церкви бывшего схимонаха Сергия Романова, задержанного во вторник, собрались возле здания Басманного суда Москвы, они отказались расходиться и соблюдать социальную дистанцию, несмотря на просьбу полицейских, передает корреспондент РИА Новости.
Около двух десятков сторонников Романова собрались возле ворот внутреннего двора. Когда машина с арестованным приехала к суду, они стали выкрикивать лозунги в поддержку бывшего схимонаха. Некоторые из них стояли с иконами и крестами. Одна женщина принесла с собой портрет Сергия.
Сотрудники полиции в мегафон попросили сторонников Романова отойти от ворот и соблюдать социальную дистанцию. Однако последователи бывшего схимонаха отказались это делать, все они были без масок.
Некоторые из собравшихся попытались оттолкнуть сотрудников полиции. В итоге правоохранители оттеснили их от ворот во внутренний двор Басманного суда.
Сейчас сторонники Романова не расходятся, периодически поддерживая Романова выкриками.
Сергия задержали в Среднеуральском монастыре и оттуда увезли в Москву. Как ожидается, Басманный суд Москвы в ближайшее время рассмотрит ходатайство следствия о заключении его в СИЗО. Ранее СК РФ заявил о возбуждении уголовного дела об истязании детей на территории монастыря и халатности органов профилактики. Позднее адвокат Сергия Светлана Герасимова рассказала РИА Новости о возбуждении других уголовных дел - о нарушении права на свободу совести, самоуправстве и склонении к самоубийству.
Духовник и основатель Среднеуральского женского монастыря Сергий оказался в центре внимания после того, как стал говорить в проповедях, что COVID-19 - это "псевдопандемия", что россиян хотят поместить в "электронный лагерь сатаны", "беззаконно сажают на самоизоляцию", лишают "свободы и работы". Из-за этого церковный суд лишил его сана, но он продолжил проводить богослужения, в связи с чем в сентябре был отлучен от церкви.
По административному делу о распространении недостоверной информации он был оштрафован на 90 тысяч рублей, а в рамках дела по статье "возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства" - на 18 тысяч рублей. Оба решения суда Сергий обжаловал, но суд апелляции отклонил.