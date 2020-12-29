https://ria.ru/20201229/sergiy-1591424824.html

Сторонники экс-схимонаха Сергия отказались расходиться по просьбе полиции

Сторонники экс-схимонаха Сергия отказались расходиться по просьбе полиции

Сторонники отлученного от Церкви бывшего схимонаха Сергия Романова, задержанного во вторник, собрались возле здания Басманного суда Москвы, они отказались... РИА Новости, 29.12.2020

2020-12-29T17:03

2020-12-29T17:03

2020-12-29T20:50

религия и мировоззрение

среднеуральский женский монастырь

бывший схимонах сергий (николай романов)

следственный комитет россии (ск рф)

москва

происшествия

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МОСКВА, 29 дек - РИА Новости. Сторонники отлученного от Церкви бывшего схимонаха Сергия Романова, задержанного во вторник, собрались возле здания Басманного суда Москвы, они отказались расходиться и соблюдать социальную дистанцию, несмотря на просьбу полицейских, передает корреспондент РИА Новости.Около двух десятков сторонников Романова собрались возле ворот внутреннего двора. Когда машина с арестованным приехала к суду, они стали выкрикивать лозунги в поддержку бывшего схимонаха. Некоторые из них стояли с иконами и крестами. Одна женщина принесла с собой портрет Сергия.Сотрудники полиции в мегафон попросили сторонников Романова отойти от ворот и соблюдать социальную дистанцию. Однако последователи бывшего схимонаха отказались это делать, все они были без масок.Некоторые из собравшихся попытались оттолкнуть сотрудников полиции. В итоге правоохранители оттеснили их от ворот во внутренний двор Басманного суда.Сейчас сторонники Романова не расходятся, периодически поддерживая Романова выкриками.Сергия задержали в Среднеуральском монастыре и оттуда увезли в Москву. Как ожидается, Басманный суд Москвы в ближайшее время рассмотрит ходатайство следствия о заключении его в СИЗО. Ранее СК РФ заявил о возбуждении уголовного дела об истязании детей на территории монастыря и халатности органов профилактики. Позднее адвокат Сергия Светлана Герасимова рассказала РИА Новости о возбуждении других уголовных дел - о нарушении права на свободу совести, самоуправстве и склонении к самоубийству.Духовник и основатель Среднеуральского женского монастыря Сергий оказался в центре внимания после того, как стал говорить в проповедях, что COVID-19 - это "псевдопандемия", что россиян хотят поместить в "электронный лагерь сатаны", "беззаконно сажают на самоизоляцию", лишают "свободы и работы". Из-за этого церковный суд лишил его сана, но он продолжил проводить богослужения, в связи с чем в сентябре был отлучен от церкви.По административному делу о распространении недостоверной информации он был оштрафован на 90 тысяч рублей, а в рамках дела по статье "возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства" - на 18 тысяч рублей. Оба решения суда Сергий обжаловал, но суд апелляции отклонил.

https://ria.ru/20201229/poklonskaya-1591422328.html

москва

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“Отец Сергий, мы с тобой! ” Бывшего схимонаха Среднеуральского монастыря привезли в суд “Отец Сергий, мы с тобой! ” Бывшего схимонаха Среднеуральского монастыря привезли в суд 2020-12-29T17:03 true PT0M19S

Сторонники Сергия Романова защищают вход в его келью. Кадры с места событий Пользователи соцсетей публикуют видео и фото с территории, как утверждается, Среднеуральского женского монастыря, на кадрах видны сотрудники правоохранительных органов и транспортные средства, монахинь вывели на улицу. 2020-12-29T17:03 true PT0M46S

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среднеуральский женский монастырь, бывший схимонах сергий (николай романов), следственный комитет россии (ск рф), москва, происшествия