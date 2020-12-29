https://ria.ru/20201229/sergiy-1591403688.html

СК попросил суд арестовать бывшего схимонаха Сергия

СК попросил суд арестовать бывшего схимонаха Сергия

Басманный суд Москвы получил ходатайство СК РФ об аресте отлученного от церкви бывшего схимонаха Сергия (Николая Романова) по обвинению в склонении к... РИА Новости, 29.12.2020

2020-12-29T15:26

2020-12-29T15:26

2020-12-29T16:03

религия и мировоззрение

среднеуральский женский монастырь

ситуация вокруг среднеуральского женского монастыря

бывший схимонах сергий (николай романов)

следственный комитет россии (ск рф)

москва

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МОСКВА, 29 дек - РИА Новости. Басманный суд Москвы получил ходатайство СК РФ об аресте отлученного от церкви бывшего схимонаха Сергия (Николая Романова) по обвинению в склонении к самоубийству и других преступлениях, рассказала РИА Новости пресс-секретарь суда Ирина Софинская.Сегодня стало известно, что Сергия задержали в Среднеуральском монастыре и оттуда увезли в Москву."В Басманный суд поступили материалы по ходатайству следователя об избрании меры пресечения в отношении Романова Николая в виде заключения под стражу", - сказала Софинская.Следствие просит заключить опального церковного деятеля в изоляор на два месяца.По словам адвоката Светланы Герасимовой, ее подзащитному предъявлено обвинение в склонении к самоубийству, нарушении права на свободу совести и самоуправстве (часть 3 статьи 110.1 УК РФ, часть 4 статьи 148 УК РФ, статья 330 УК РФ).Духовник и основатель Среднеуральского женского монастыря Сергий оказался в центре внимания после того, как стал говорить в проповедях, что COVID-19 - это "псевдопандемия", что россиян хотят поместить в "электронный лагерь сатаны", "беззаконно сажают на самоизоляцию", лишают "свободы и работы". Из-за этого церковный суд лишил его сана, но он продолжил проводить богослужения, в связи с чем в сентябре был отлучен от церкви.По административному делу о распространении недостоверной информации он был оштрафован на 90 тысяч рублей, а в рамках дела по статье "возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства" - на 18 тысяч рублей. Оба решения суда Сергий обжаловал, но суд апелляции отклонил.Ранее СК РФ заявил о возбуждении уголовного дела об истязании детей на территории монастыря и халатности органов профилактики. Позднее адвокат Сергия Светлана Герасимова рассказала РИА Новости о возбуждении других уголовных дел - о нарушении права на свободу совести, самоуправстве и склонении к самоубийству.

https://radiosputnik.ria.ru/20201229/sergiy-1591383074.html

https://radiosputnik.ria.ru/20201229/sergiy-1591355189.html

москва

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

среднеуральский женский монастырь, ситуация вокруг среднеуральского женского монастыря, бывший схимонах сергий (николай романов), следственный комитет россии (ск рф), москва