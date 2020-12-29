https://ria.ru/20201229/sergiy-1591356839.html

Часть монахинь покинула Среднеуральский монастырь после задержания Сергия

Часть монахинь покинула Среднеуральский монастырь после задержания Сергия

Некоторые монахини покинули Среднеуральский монастырь после задержания бывшего схиигумена Сергия (Николая Романова), сообщила журналистам во вторник... РИА Новости, 29.12.2020

2020-12-29T12:02

2020-12-29T12:02

2020-12-29T12:02

религия и мировоззрение

среднеуральский женский монастырь

бывший схимонах сергий (николай романов)

следственный комитет россии (ск рф)

москва

общество

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СРЕДНЕУРАЛЬСК (Свердловская область), 29 дек – РИА Новости. Некоторые монахини покинули Среднеуральский монастырь после задержания бывшего схиигумена Сергия (Николая Романова), сообщила журналистам во вторник уполномоченный по правам человека в Свердловской области Татьяна Мерзлякова.Ранее источник в правоохранительных органах Свердловской области сообщил РИА Новости, что Сергий задержан. Адвокат Сергия Светлана Герасимова сообщила, что ему предъявлено обвинение в склонении к самоубийству, его направили в Москву, где следствие будет просить суд арестовать его. В монастырь направился представитель епархии."Тревожная обстановка. Кто-то из сестер покинул монастырь. По каким причинам – не знаю. Но мы должны сделать все возможное, чтобы не было социального напряжения в этом очаге. Это моя работа", - сказала Мерзлякова, комментируя обстановку в монастыре.Духовник и основатель Среднеуральского женского монастыря Сергий оказался в центре внимания после того, как стал говорить в проповедях, что COVID-19 - это "псевдопандемия", что россиян хотят поместить в "электронный лагерь сатаны", "беззаконно сажают на самоизоляцию", лишают "свободы и работы". Из-за этого церковный суд лишил его сана, но он продолжил проводить богослужения, в связи с чем в сентябре был отлучен от церкви.По административному делу о распространении недостоверной информации он был оштрафован на 90 тысяч рублей, а в рамках дела по статье "возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства" - на 18 тысяч рублей. Оба решения суда Сергий обжаловал, но суд апелляции отклонил.Ранее СК РФ заявил о возбуждении уголовного дела об истязании детей на территории монастыря и ненадлежащем исполнении своих обязанностей должностными лицами органов профилактики. Адвокат Сергия Светлана Герасимова рассказала РИА Новости о возбуждении еще двух уголовных дел - о нарушении права на свободу совести и вероисповеданий и самоуправстве.

https://ria.ru/20201229/rpts-1591334672.html

https://ria.ru/20201229/travmy-1591341787.html

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среднеуральский женский монастырь, бывший схимонах сергий (николай романов), следственный комитет россии (ск рф), москва, общество