Часть монахинь покинула Среднеуральский монастырь после задержания Сергия
© РИА Новости / Павел Лисицын / Перейти в фотобанкСотрудники правоохранительных органов на территории Среднеуральского женского монастыря в Свердловской области
СРЕДНЕУРАЛЬСК (Свердловская область), 29 дек – РИА Новости. Некоторые монахини покинули Среднеуральский монастырь после задержания бывшего схиигумена Сергия (Николая Романова), сообщила журналистам во вторник уполномоченный по правам человека в Свердловской области Татьяна Мерзлякова.
Ранее источник в правоохранительных органах Свердловской области сообщил РИА Новости, что Сергий задержан. Адвокат Сергия Светлана Герасимова сообщила, что ему предъявлено обвинение в склонении к самоубийству, его направили в Москву, где следствие будет просить суд арестовать его. В монастырь направился представитель епархии.
"Тревожная обстановка. Кто-то из сестер покинул монастырь. По каким причинам – не знаю. Но мы должны сделать все возможное, чтобы не было социального напряжения в этом очаге. Это моя работа", - сказала Мерзлякова, комментируя обстановку в монастыре.
Духовник и основатель Среднеуральского женского монастыря Сергий оказался в центре внимания после того, как стал говорить в проповедях, что COVID-19 - это "псевдопандемия", что россиян хотят поместить в "электронный лагерь сатаны", "беззаконно сажают на самоизоляцию", лишают "свободы и работы". Из-за этого церковный суд лишил его сана, но он продолжил проводить богослужения, в связи с чем в сентябре был отлучен от церкви.
По административному делу о распространении недостоверной информации он был оштрафован на 90 тысяч рублей, а в рамках дела по статье "возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства" - на 18 тысяч рублей. Оба решения суда Сергий обжаловал, но суд апелляции отклонил.
Ранее СК РФ заявил о возбуждении уголовного дела об истязании детей на территории монастыря и ненадлежащем исполнении своих обязанностей должностными лицами органов профилактики. Адвокат Сергия Светлана Герасимова рассказала РИА Новости о возбуждении еще двух уголовных дел - о нарушении права на свободу совести и вероисповеданий и самоуправстве.