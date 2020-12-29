https://ria.ru/20201229/sergiy-1591322131.html

Задержанный на Урале бывший схимонах Сергий обратился к сторонникам

Задержанный на Урале бывший схимонах Сергий обратился к сторонникам

Задержанный в ночь на вторник бывший схимонах Сергий (Николай Романов) опубликовал видео, на котором своим сторонникам говорит, что с ним все хорошо и просит их РИА Новости, 29.12.2020

2020-12-29T07:17

2020-12-29T07:17

2020-12-29T07:18

схимонах сергий (николай романов)

свердловская область

происшествия

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 29 дек – РИА Новости. Задержанный в ночь на вторник бывший схимонах Сергий (Николай Романов) опубликовал видео, на котором своим сторонникам говорит, что с ним все хорошо и просит их ничего не делать.Ранее источник в правоохранительных органах Свердловской области сообщил РИА Новости, что отлученный от церкви бывший схимонах Сергий задержан, его планируется допросить. В ГУМВД по Свердловской области сообщили, что такой информацией не обладают. В СУСК региона от комментариев отказались.На видео Сергий сидит в церковном облачении за столом в помещении с белыми стенами. На фоне висит карта. При нем верхняя одежда. По данным ряда СМИ, бывший схимонах находится в Следственном комитете.Духовник и основатель Среднеуральского женского монастыря Сергий оказался в центре внимания после того, как стал говорить в проповедях, что COVID-19 - это "псевдопандемия", что россиян хотят поместить в "электронный лагерь сатаны", "беззаконно сажают на самоизоляцию", лишают "свободы и работы". Из-за этого церковный суд лишил его сана, но он продолжил проводить богослужения, в связи с чем в сентябре был отлучен от церкви.По административному делу о распространении недостоверной информации он был оштрафован на 90 тысяч рублей, а в рамках дела по статье "возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства" - на 18 тысяч рублей. Оба решения суда Сергий обжаловал, но суд апелляции отклонил.Ранее СК РФ заявил о возбуждении уголовного дела об истязании детей на территории монастыря и ненадлежащем исполнении своих обязанностей должностными лицами органов профилактики. Адвокат Сергия Светлана Герасимова рассказала РИА Новости о возбуждении еще двух уголовных дел - о нарушении права на свободу совести и вероисповеданий и самоуправстве.

https://ria.ru/20201229/advokat-1591320921.html

https://ria.ru/20201215/romanov-1589361260.html

свердловская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

схимонах сергий (николай романов), свердловская область, происшествия