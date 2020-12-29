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Задержанный на Урале бывший схимонах Сергий обратился к сторонникам
Задержанный на Урале бывший схимонах Сергий обратился к сторонникам
Задержанный в ночь на вторник бывший схимонах Сергий (Николай Романов) опубликовал видео, на котором своим сторонникам говорит, что с ним все хорошо и просит их РИА Новости, 29.12.2020
2020-12-29T07:17
2020-12-29T07:18
схимонах сергий (николай романов)
свердловская область
происшествия
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 29 дек – РИА Новости. Задержанный в ночь на вторник бывший схимонах Сергий (Николай Романов) опубликовал видео, на котором своим сторонникам говорит, что с ним все хорошо и просит их ничего не делать.Ранее источник в правоохранительных органах Свердловской области сообщил РИА Новости, что отлученный от церкви бывший схимонах Сергий задержан, его планируется допросить. В ГУМВД по Свердловской области сообщили, что такой информацией не обладают. В СУСК региона от комментариев отказались.На видео Сергий сидит в церковном облачении за столом в помещении с белыми стенами. На фоне висит карта. При нем верхняя одежда. По данным ряда СМИ, бывший схимонах находится в Следственном комитете.Духовник и основатель Среднеуральского женского монастыря Сергий оказался в центре внимания после того, как стал говорить в проповедях, что COVID-19 - это "псевдопандемия", что россиян хотят поместить в "электронный лагерь сатаны", "беззаконно сажают на самоизоляцию", лишают "свободы и работы". Из-за этого церковный суд лишил его сана, но он продолжил проводить богослужения, в связи с чем в сентябре был отлучен от церкви.По административному делу о распространении недостоверной информации он был оштрафован на 90 тысяч рублей, а в рамках дела по статье "возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства" - на 18 тысяч рублей. Оба решения суда Сергий обжаловал, но суд апелляции отклонил.Ранее СК РФ заявил о возбуждении уголовного дела об истязании детей на территории монастыря и ненадлежащем исполнении своих обязанностей должностными лицами органов профилактики. Адвокат Сергия Светлана Герасимова рассказала РИА Новости о возбуждении еще двух уголовных дел - о нарушении права на свободу совести и вероисповеданий и самоуправстве.
https://ria.ru/20201229/advokat-1591320921.html
https://ria.ru/20201215/romanov-1589361260.html
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схимонах сергий (николай романов), свердловская область, происшествия

Задержанный на Урале бывший схимонах Сергий обратился к сторонникам

07:17 29.12.2020 (обновлено: 07:18 29.12.2020)
 
© РИА Новости / Павел Лисицын / Перейти в фотобанкЛишенный сана схиигумен Сергий во время альтернативного Царского крестного хода у стен Среднеуральского женского монастыря
Лишенный сана схиигумен Сергий во время альтернативного Царского крестного хода у стен Среднеуральского женского монастыря - РИА Новости, 1920, 29.12.2020
© РИА Новости / Павел Лисицын
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 29 дек – РИА Новости. Задержанный в ночь на вторник бывший схимонах Сергий (Николай Романов) опубликовал видео, на котором своим сторонникам говорит, что с ним все хорошо и просит их ничего не делать.
Ранее источник в правоохранительных органах Свердловской области сообщил РИА Новости, что отлученный от церкви бывший схимонах Сергий задержан, его планируется допросить. В ГУМВД по Свердловской области сообщили, что такой информацией не обладают. В СУСК региона от комментариев отказались.
"Монастырю и всем моим чадам. Люблю вас, обнимаю крепко-крепко… У меня все хорошо... Не надо ничего делать. Надо жить по заповедям. Что случилось – у каждого свой крест", - сказал Сергий на видеоролике, опубликованном в Telegram-канале с его проповедями.
На видео Сергий сидит в церковном облачении за столом в помещении с белыми стенами. На фоне висит карта. При нем верхняя одежда. По данным ряда СМИ, бывший схимонах находится в Следственном комитете.
Бывший схиигумен Сергий в Среднеуральском женском монастыре в Свердловской области - РИА Новости, 1920, 29.12.2020
06:17Религия и мировоззрение
Адвокат бывшего схимонаха Сергия назвала причину его задержания
Духовник и основатель Среднеуральского женского монастыря Сергий оказался в центре внимания после того, как стал говорить в проповедях, что COVID-19 - это "псевдопандемия", что россиян хотят поместить в "электронный лагерь сатаны", "беззаконно сажают на самоизоляцию", лишают "свободы и работы". Из-за этого церковный суд лишил его сана, но он продолжил проводить богослужения, в связи с чем в сентябре был отлучен от церкви.
По административному делу о распространении недостоверной информации он был оштрафован на 90 тысяч рублей, а в рамках дела по статье "возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства" - на 18 тысяч рублей. Оба решения суда Сергий обжаловал, но суд апелляции отклонил.
Ранее СК РФ заявил о возбуждении уголовного дела об истязании детей на территории монастыря и ненадлежащем исполнении своих обязанностей должностными лицами органов профилактики. Адвокат Сергия Светлана Герасимова рассказала РИА Новости о возбуждении еще двух уголовных дел - о нарушении права на свободу совести и вероисповеданий и самоуправстве.
Лишенный сана схиигумен Сергий во время альтернативного Царского крестного хода у стен Среднеуральского женского монастыря - РИА Новости, 1920, 15.12.2020
15 декабря, 16:46Религия и мировоззрение
Экс-схимонах Сергий пока не оценил идею знакомства с новым главой епархии
 
Схимонах Сергий (Николай Романов)Свердловская областьПроисшествия
 
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