https://ria.ru/20201229/sergiy-1591315921.html

Источник сообщил о задержании бывшего схимонаха Сергия

Источник сообщил о задержании бывшего схимонаха Сергия

Бывший схимонах Сергий (Николай Романов), отлученный от церкви, задержан, его планируется допросить, сообщил РИА Новости во вторник источник в... РИА Новости, 29.12.2020

2020-12-29T00:57

2020-12-29T00:57

2020-12-29T06:53

схимонах сергий (николай романов)

священный синод рпц

происшествия

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 29 дек – РИА Новости, Ольга Ерачина. Бывший схимонах Сергий (Николай Романов), отлученный от церкви, задержан, его планируется допросить, сообщил РИА Новости во вторник источник в правоохранительных органах Свердловской области.В ГУМВД по Свердловской области сообщили, что информацией о задержании Сергия не обладают. В региональном главке Следственного комитета от комментариев отказались. Телефон пресс-секретаря УФСБ по Свердловской области был недоступен.Пользователи соцсетей тем временем публикуют видео и фото с территории, как утверждается, Среднеуральского женского монастыря, снятые примерно в 01.00 по местному времени (23.00 мск). На кадрах видно, что на территории монастыря находятся сотрудники правоохранительных органов в спецодежде и касках, автобусы, слышен колокольный звон.На некоторых видео можно заметить монахинь, которые находятся на улице. По словам некоторых пользователей соцсетей, их вывели из зданий сотрудники правоохранительных органов.Комментарием екатеринбургской епархии РИА Новости пока не располагает.Духовник и основатель Среднеуральского женского монастыря Сергий оказался в центре внимания после того, как стал говорить в проповедях, что COVID-19 - это "псевдопандемия", что россиян хотят поместить в "электронный лагерь сатаны", "беззаконно сажают на самоизоляцию", лишают "свободы и работы". Из-за этого церковный суд лишил его сана, но он продолжил проводить богослужения, в связи с чем в сентябре был отлучен от церкви.По административному делу о распространении недостоверной информации он был оштрафован на 90 тысяч рублей, а в рамках дела по статье "возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства" – на 18 тысяч рублей. Оба решения суда Сергий обжаловал, но суд апелляции отклонил.Следственный комитет ранее возбудил уголовное дело об истязании детей на территории монастыря и ненадлежащем исполнении своих обязанностей должностными лицами органов профилактики. Адвокат Сергия Светлана Герасимова рассказала РИА Новости о возбуждении еще двух уголовных дел - о нарушении права на свободу совести и вероисповеданий и самоуправстве.

https://ria.ru/20201019/otluchenie-1580555116.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

схимонах сергий (николай романов), священный синод рпц, происшествия