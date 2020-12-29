https://ria.ru/20201229/serdtse-1591319800.html
Назван неочевидный симптом болезней сердца
Назван неочевидный симптом болезней сердца
Запор может являться признаком сердечно-сосудистых заболеваний, об этом сообщает Express со ссылкой на специалистов Гарвардской медицинской школы. РИА Новости, 29.12.2020
2020-12-29T04:38
2020-12-29T04:38
2020-12-29T04:38
здоровье
общество
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МОСКВА, 29 дек – РИА Новости. Запор может являться признаком сердечно-сосудистых заболеваний, об этом сообщает Express со ссылкой на специалистов Гарвардской медицинской школы.По данным ученых, указанная проблема может быть ранним признаком сердечно-сосудистых заболеваний. При этом из-за перенапряжения может повышаться кровяное давление, из-за чего увеличивается риск развития ишемической болезни сердца.Кроме того, в материале приводится исследование, в котором специалисты изучали вызванные запором прессорные реакции как триггеры нежелательных сердечно-сосудистых явлений."Изменения микробиоты кишечника при запорах могут вызвать атеросклероз, повышение кровяного давления и сердечно-сосудистые заболевания", - предупредили ученые.Они также указали, что напряжение при запоре вызывает повышение кровяного давления, которое может спровоцировать такие патологии, как застойная сердечная недостаточность, аритмия, острая коронарная болезнь и расслоение аорты.
https://ria.ru/20201201/sipmtom-1587184134.html
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здоровье, общество
МОСКВА, 29 дек – РИА Новости.
Запор может являться признаком сердечно-сосудистых заболеваний, об этом сообщает Express
со ссылкой на специалистов Гарвардской медицинской школы.
По данным ученых, указанная проблема может быть ранним признаком сердечно-сосудистых заболеваний. При этом из-за перенапряжения может повышаться кровяное давление, из-за чего увеличивается риск развития ишемической болезни сердца.
Кроме того, в материале приводится исследование, в котором специалисты изучали вызванные запором прессорные реакции как триггеры нежелательных сердечно-сосудистых явлений.
"Изменения микробиоты кишечника при запорах могут вызвать атеросклероз, повышение кровяного давления и сердечно-сосудистые заболевания", - предупредили ученые.
Они также указали, что напряжение при запоре вызывает повышение кровяного давления, которое может спровоцировать такие патологии, как застойная сердечная недостаточность, аритмия, острая коронарная болезнь и расслоение аорты.