Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20201229/serdtse-1591319800.html
Назван неочевидный симптом болезней сердца
Назван неочевидный симптом болезней сердца
Запор может являться признаком сердечно-сосудистых заболеваний, об этом сообщает Express со ссылкой на специалистов Гарвардской медицинской школы. РИА Новости, 29.12.2020
2020-12-29T04:38
2020-12-29T04:38
здоровье
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/155242/54/1552425460_0:0:1501:845_1920x0_80_0_0_4a0d14ac5f8ad7eac2b54b79e80db931.jpg
МОСКВА, 29 дек – РИА Новости. Запор может являться признаком сердечно-сосудистых заболеваний, об этом сообщает Express со ссылкой на специалистов Гарвардской медицинской школы.По данным ученых, указанная проблема может быть ранним признаком сердечно-сосудистых заболеваний. При этом из-за перенапряжения может повышаться кровяное давление, из-за чего увеличивается риск развития ишемической болезни сердца.Кроме того, в материале приводится исследование, в котором специалисты изучали вызванные запором прессорные реакции как триггеры нежелательных сердечно-сосудистых явлений."Изменения микробиоты кишечника при запорах могут вызвать атеросклероз, повышение кровяного давления и сердечно-сосудистые заболевания", - предупредили ученые.Они также указали, что напряжение при запоре вызывает повышение кровяного давления, которое может спровоцировать такие патологии, как застойная сердечная недостаточность, аритмия, острая коронарная болезнь и расслоение аорты.
https://ria.ru/20201201/sipmtom-1587184134.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn25.img.ria.ru/images/155242/54/1552425460_0:0:1373:1029_1920x0_80_0_0_c1cec9129fcf5eda2d3787120a53aae0.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
здоровье, общество

Назван неочевидный симптом болезней сердца

04:38 29.12.2020
 
© РИА Новости / Евгений СамаринДиагностический медицинский прибор
Диагностический медицинский прибор - РИА Новости, 1920, 29.12.2020
© РИА Новости / Евгений Самарин
Читать ria.ru в
МОСКВА, 29 дек – РИА Новости. Запор может являться признаком сердечно-сосудистых заболеваний, об этом сообщает Express со ссылкой на специалистов Гарвардской медицинской школы.
По данным ученых, указанная проблема может быть ранним признаком сердечно-сосудистых заболеваний. При этом из-за перенапряжения может повышаться кровяное давление, из-за чего увеличивается риск развития ишемической болезни сердца.
Кроме того, в материале приводится исследование, в котором специалисты изучали вызванные запором прессорные реакции как триггеры нежелательных сердечно-сосудистых явлений.
"Изменения микробиоты кишечника при запорах могут вызвать атеросклероз, повышение кровяного давления и сердечно-сосудистые заболевания", - предупредили ученые.
Они также указали, что напряжение при запоре вызывает повышение кровяного давления, которое может спровоцировать такие патологии, как застойная сердечная недостаточность, аритмия, острая коронарная болезнь и расслоение аорты.
Боль в спине – главный симптом заболевания позвоночника - РИА Новости, 1920, 01.12.2020
1 декабря, 16:18
Назван распространенный признак опасных болезней
 
ЗдоровьеОбщество
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
08:00Раввин Гольдшмидт: русскоязычные евреи хотят праздновать Новый год
07:49В Приамурье мужчина погиб при пожаре в многоквартирном доме
07:41Экс-главу УФССП по Омской области осудили за взяточничество
07:39Еврейская община в Европе не одобряет встречу Нового года
07:22Росприроднадзор назвал основные причины техногенных аварий в 2020 году
07:17Задержанный на Урале бывший схимонах Сергий обратился к сторонникам
07:07Более половины россиян считают, что отечественный кинематограф стал лучше
07:00Названы лучшие Android-смартфоны
06:59Руководители Карабаха закроют свои страницы в Facebook
06:53Названы регионы, где промпредприятия не заботятся о загрязнении воздуха
06:50Глава ВОЗ предупредил о новых вызовах в 2021 году из-за коронавируса
06:46Во Владивостоке подростка задержали за угон восьми иномарок
06:17Адвокат бывшего схимонаха Сергия назвала причину его задержания
06:06Инфекционист Минздрава: лишь 21% россиян готовы привиться от COVID-19
06:04Конкурс "Мисс Россия" перенесли на весну 2021 года
05:50Шведскому журналисту стало тоскливо после поездки в российскую Арктику
04:42В Японии зафиксировали первый случай южноафриканского штамма коронавируса
04:38Назван неочевидный симптом болезней сердца
04:23В ФРГ 23 поезда задержали из-за лебедя, оплакивавшего своего спутника
04:11Пентагон опроверг слова Байдена о задержках в процессе передачи власти
Лента новостейМолния