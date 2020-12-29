https://ria.ru/20201229/senat-1591437045.html

Трамп раскритиковал руководство Республиканской партии в сенате

Трамп раскритиковал руководство Республиканской партии в сенате

Президент США Дональд Трамп раскритиковал руководство Республиканской партии в Сенате, где должно пройти голосование по ветированному им оборонному бюджету. РИА Новости, 29.12.2020

2020-12-29T17:47

2020-12-29T17:47

2020-12-29T17:47

северный поток — 2

турецкий поток

дональд трамп

сенат сша

с-400 «триумф»

китай

турция

сша

в мире

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ВАШИНГТОН, 29 дек – РИА Новости. Президент США Дональд Трамп раскритиковал руководство Республиканской партии в Сенате, где должно пройти голосование по ветированному им оборонному бюджету."Слабое и усталое республиканское "руководство" позволит пройти через палату плохому закону об оборонном бюджете. Попрощайтесь с жизненно важной отменой статьи 230, вашими национальными монументами, фортами (названиями!).., 5G и отзывом и возвращением домой наших прекрасных солдат из зарубежных земель, которые не делают для нас ничего", - написал он в Twitter.Статья 230 предусматривает освобождение от ответственности онлайн-платформ за содержание комментариев пользователей, а также дает платформам возможность выступать модераторами. Трамп выступает за отмену статьи, обвиняя соцсети в цензуре.Президент обвинил своих однопартийцев в предательстве, потребовав, чтобы они обсудили более приемлемый, по его мнению, документ или "обзавелись новым руководством".На прошлой неделе Трамп наложил вето на одобренный обеими палатами конгресса оборонный бюджет. Накануне палата представителей преодолела его вето, проголосовав за документ более чем двумя третями состава. Теперь законопроект перешел в контролируемый республиканцами сенат, но день голосования в нем пока не назначен. При голосовании за бюджет перед отправкой его президенту в сенате за него тоже высказалось более двух третей парламентариев.Трамп отказался подписать оборонный бюджет, назвав его его "подарком" России и Китаю. Основные претензии президента свелись к "зашитым" в документ статьям о переименовании военных баз, названных в честь военачальников рабовладельческого Юга во времена Гражданской войны в США, а также мерах, вводящих ответственность соцсетей и СМИ за контент, который они публикуют.Оборонный бюджет, который, как и ожидалось, может быть одобрен в обход президентского вето, если получит необходимую поддержку конгресса, предусматривает расширение санкций против российских трубопроводов "Северный поток 2" и "Турецкий поток", дальнейшие поставки вооружений Украине, запрет на сотрудничество американских и российских военных, санкции против Турции за поставки российских ЗРК С-400 и другие меры, направленные против России.

https://radiosputnik.ria.ru/20201229/byudzhet-1591390507.html

https://ria.ru/20201228/gazoprovod-1591239822.html

китай

турция

сша

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

северный поток — 2, турецкий поток, дональд трамп, сенат сша, с-400 «триумф», китай, турция, сша, в мире