Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20201229/senat-1591437045.html
Трамп раскритиковал руководство Республиканской партии в сенате
Трамп раскритиковал руководство Республиканской партии в сенате
Президент США Дональд Трамп раскритиковал руководство Республиканской партии в Сенате, где должно пройти голосование по ветированному им оборонному бюджету. РИА Новости, 29.12.2020
2020-12-29T17:47
2020-12-29T17:47
северный поток — 2
турецкий поток
дональд трамп
сенат сша
с-400 «триумф»
китай
турция
сша
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/0c/0d/1589025004_0:111:3072:1839_1920x0_80_0_0_6b7f8c68beb76df5028c4ce726eadbeb.jpg
ВАШИНГТОН, 29 дек – РИА Новости. Президент США Дональд Трамп раскритиковал руководство Республиканской партии в Сенате, где должно пройти голосование по ветированному им оборонному бюджету."Слабое и усталое республиканское "руководство" позволит пройти через палату плохому закону об оборонном бюджете. Попрощайтесь с жизненно важной отменой статьи 230, вашими национальными монументами, фортами (названиями!).., 5G и отзывом и возвращением домой наших прекрасных солдат из зарубежных земель, которые не делают для нас ничего", - написал он в Twitter.Статья 230 предусматривает освобождение от ответственности онлайн-платформ за содержание комментариев пользователей, а также дает платформам возможность выступать модераторами. Трамп выступает за отмену статьи, обвиняя соцсети в цензуре.Президент обвинил своих однопартийцев в предательстве, потребовав, чтобы они обсудили более приемлемый, по его мнению, документ или "обзавелись новым руководством".На прошлой неделе Трамп наложил вето на одобренный обеими палатами конгресса оборонный бюджет. Накануне палата представителей преодолела его вето, проголосовав за документ более чем двумя третями состава. Теперь законопроект перешел в контролируемый республиканцами сенат, но день голосования в нем пока не назначен. При голосовании за бюджет перед отправкой его президенту в сенате за него тоже высказалось более двух третей парламентариев.Трамп отказался подписать оборонный бюджет, назвав его его "подарком" России и Китаю. Основные претензии президента свелись к "зашитым" в документ статьям о переименовании военных баз, названных в честь военачальников рабовладельческого Юга во времена Гражданской войны в США, а также мерах, вводящих ответственность соцсетей и СМИ за контент, который они публикуют.Оборонный бюджет, который, как и ожидалось, может быть одобрен в обход президентского вето, если получит необходимую поддержку конгресса, предусматривает расширение санкций против российских трубопроводов "Северный поток 2" и "Турецкий поток", дальнейшие поставки вооружений Украине, запрет на сотрудничество американских и российских военных, санкции против Турции за поставки российских ЗРК С-400 и другие меры, направленные против России.
https://radiosputnik.ria.ru/20201229/byudzhet-1591390507.html
https://ria.ru/20201228/gazoprovod-1591239822.html
китай
турция
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/0c/0d/1589025004_339:0:3070:2048_1920x0_80_0_0_8fccd8786d1a20b6d20245db030dad10.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
северный поток — 2, турецкий поток, дональд трамп, сенат сша, с-400 «триумф», китай, турция, сша, в мире

Трамп раскритиковал руководство Республиканской партии в сенате

17:47 29.12.2020
 
© AP Photo / Andrew HarnikПрезидент США Дональд Трамп в окружении армейских кадетов
Президент США Дональд Трамп в окружении армейских кадетов - РИА Новости, 1920, 29.12.2020
© AP Photo / Andrew Harnik
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 29 дек – РИА Новости. Президент США Дональд Трамп раскритиковал руководство Республиканской партии в Сенате, где должно пройти голосование по ветированному им оборонному бюджету.
"Слабое и усталое республиканское "руководство" позволит пройти через палату плохому закону об оборонном бюджете. Попрощайтесь с жизненно важной отменой статьи 230, вашими национальными монументами, фортами (названиями!).., 5G и отзывом и возвращением домой наших прекрасных солдат из зарубежных земель, которые не делают для нас ничего", - написал он в Twitter.
Прохожие переходят улицу перед зданием Капитолия в США - РИА Новости, 1920, 29.12.2020
Вчера, 14:18Сказано в эфире
"Не станут рисковать". Как проголосует сенат по оборонному бюджету США?
Статья 230 предусматривает освобождение от ответственности онлайн-платформ за содержание комментариев пользователей, а также дает платформам возможность выступать модераторами. Трамп выступает за отмену статьи, обвиняя соцсети в цензуре.
Президент обвинил своих однопартийцев в предательстве, потребовав, чтобы они обсудили более приемлемый, по его мнению, документ или "обзавелись новым руководством".
На прошлой неделе Трамп наложил вето на одобренный обеими палатами конгресса оборонный бюджет. Накануне палата представителей преодолела его вето, проголосовав за документ более чем двумя третями состава. Теперь законопроект перешел в контролируемый республиканцами сенат, но день голосования в нем пока не назначен. При голосовании за бюджет перед отправкой его президенту в сенате за него тоже высказалось более двух третей парламентариев.
Трубы для строительства газопровода Nord Stream 2 в порту Мукран, Германия - РИА Новости, 1920, 28.12.2020
28 декабря, 15:29
Назван худший сценарий по санкциям против "Северного потока — 2"
Трамп отказался подписать оборонный бюджет, назвав его его "подарком" России и Китаю. Основные претензии президента свелись к "зашитым" в документ статьям о переименовании военных баз, названных в честь военачальников рабовладельческого Юга во времена Гражданской войны в США, а также мерах, вводящих ответственность соцсетей и СМИ за контент, который они публикуют.
Оборонный бюджет, который, как и ожидалось, может быть одобрен в обход президентского вето, если получит необходимую поддержку конгресса, предусматривает расширение санкций против российских трубопроводов "Северный поток 2" и "Турецкий поток", дальнейшие поставки вооружений Украине, запрет на сотрудничество американских и российских военных, санкции против Турции за поставки российских ЗРК С-400 и другие меры, направленные против России.
 
Северный поток — 2Турецкий потокДональд ТрампСенат СШАС-400 «Триумф»КитайТурцияСШАВ мире
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
08:06При пожаре в ресторане в Люберцах погиб человек
08:01Китай протестировал секционный ракетный двигатель твердого топлива
07:55Москвичам в среду пообещали облачную погоду без осадков
07:29Вильфанд рассказал о погоде в первые дни нового года
07:26Эксперты: детское шампанское может спровоцировать алкоголизм и ожирение
07:19Экономисты советуют "держаться от доллара подальше"
07:13Россияне назвали самые перспективные сферы работы в 2021 году
07:10Эксперты рассказали, что есть в Новый год, чтобы избежать похмелья
07:06Голикова сравнила вакцины от коронавируса
07:04Источник: армия получила первые модернизированные вертолеты Ми-28НМ
06:59В Крыму сочли нецелесообразным введение курортного сбора в регионе
06:51Стивен Содерберг начал работу над "философским" сиквелом "Заражения"
06:50Спасатели рассказали о поисках членов экипажа "Онеги" в Баренцевом море
06:45Вильфанд предупредил о морозах в Сибири в первые дни нового года
06:33Назван неожиданный симптом рака легких
06:22Милонов попросил Деда Мороза не дарить подарки "дедморозо-скептикам"
06:04Эксперт рассказал, как отличить сотрудника банка от телефонного мошенника
05:56В Крыму назвали ложью заявление ООН об отсутствии доступа на полуостров
05:54Медсестра из "красной зоны" расплакалась из-за умирающих пациентов
05:39Бразильская компания хочет провести клинические испытания "Спутника V"
Лента новостейМолния