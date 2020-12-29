https://ria.ru/20201229/scorsese-1591373014.html
Вышел трейлер нового фильма Мартина Скорсезе об известной юмористке
Вышел трейлер нового фильма Мартина Скорсезе об известной юмористке
На YouTube-канале Netflix появился трейлер нового документального фильма Мартина Скорсезе о юмористке Фран Лебовитц. Знаменитый режиссер не только снял ленту,... РИА Новости, 29.12.2020
2020-12-29T14:25
2020-12-29T14:25
2020-12-29T14:25
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МОСКВА, 29 дек – РИА Новости. На YouTube-канале Netflix появился трейлер нового документального фильма Мартина Скорсезе о юмористке Фран Лебовитц. Знаменитый режиссер не только снял ленту, но и сыграл в ней одну из ролей.Картина "Pretend It’s a City” рассказывает о писательнице и актрисе Фран Лебовитц, известной своими колкими высказываниями.Фильм фактически представляет собой фрагменты видеозаписей разговоров режиссера с 70-летней писательницей.В конце Скорсезе спрашивает ее: "Можно ли хоть что-то изменить, если жаловаться?" Она отвечает: "Нет. Пока нет. Зачем? Ведь я еще молодая девушка". И оба смеются.Лебовитц – автор книг "Metropolitan Life" и "Social Studies". В 2010 году Скорсезе уже снимал о ней документальный фильм под названием "Фран Лебовитц. Ораторское искусство". Премьера нынешнего проекта на Netflix запланирована на 8 января.
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РИА Новости
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
кино и сериалы, новости культуры, netflix, мартин скорсезе
МОСКВА, 29 дек – РИА Новости. На YouTube-канале Netflix появился трейлер нового документального фильма Мартина Скорсезе о юмористке Фран Лебовитц. Знаменитый режиссер не только снял ленту, но и сыграл в ней одну из ролей.
Картина "Pretend It’s a City” рассказывает о писательнице и актрисе Фран Лебовитц, известной своими колкими высказываниями.
Фильм фактически представляет собой фрагменты видеозаписей разговоров режиссера с 70-летней писательницей.
В конце Скорсезе спрашивает ее: "Можно ли хоть что-то изменить, если жаловаться?" Она отвечает: "Нет. Пока нет. Зачем? Ведь я еще молодая девушка". И оба смеются.
Лебовитц – автор книг "Metropolitan Life" и "Social Studies". В 2010 году Скорсезе уже снимал о ней документальный фильм под названием "Фран Лебовитц. Ораторское искусство".
Премьера нынешнего проекта на Netflix запланирована на 8 января.