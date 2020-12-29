https://ria.ru/20201229/scorsese-1591373014.html

Вышел трейлер нового фильма Мартина Скорсезе об известной юмористке

Вышел трейлер нового фильма Мартина Скорсезе об известной юмористке

На YouTube-канале Netflix появился трейлер нового документального фильма Мартина Скорсезе о юмористке Фран Лебовитц. Знаменитый режиссер не только снял ленту,... РИА Новости, 29.12.2020

2020-12-29T14:25

2020-12-29T14:25

2020-12-29T14:25

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МОСКВА, 29 дек – РИА Новости. На YouTube-канале Netflix появился трейлер нового документального фильма Мартина Скорсезе о юмористке Фран Лебовитц. Знаменитый режиссер не только снял ленту, но и сыграл в ней одну из ролей.Картина "Pretend It’s a City” рассказывает о писательнице и актрисе Фран Лебовитц, известной своими колкими высказываниями.Фильм фактически представляет собой фрагменты видеозаписей разговоров режиссера с 70-летней писательницей.В конце Скорсезе спрашивает ее: "Можно ли хоть что-то изменить, если жаловаться?" Она отвечает: "Нет. Пока нет. Зачем? Ведь я еще молодая девушка". И оба смеются.Лебовитц – автор книг "Metropolitan Life" и "Social Studies". В 2010 году Скорсезе уже снимал о ней документальный фильм под названием "Фран Лебовитц. Ораторское искусство". Премьера нынешнего проекта на Netflix запланирована на 8 января.

https://ria.ru/20200416/1570141153.html

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кино и сериалы, новости культуры, netflix, мартин скорсезе