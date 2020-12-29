Рогозин написал письмо в Минторг США с просьбой разобраться с санкциями
© РИА Новости / Владимир Трефилов / Перейти в фотобанк Генеральный директор госкорпорации "Роскосмос" Дмитрий Рогозин во время пресс-конференции, приуроченной к 20-летию создания МКС, в ММПЦ МИА "Россия сегодня" в Москве. 19 ноября 2018
МОСКВА, 29 дек – РИА Новости. Генеральный директор госкорпорации "Роскосмос" Дмитрий Рогозин сообщил, что написал в минторг США письмо, где объяснил ошибочность санкций, введенных против предприятий российской космической отрасли, и попросил разобраться в этом вопросе.
"Поэтому я, с одной стороны, обратился к главе НАСА, хотя понимаю, что он ограничен, особенно сейчас, в этот политический момент, в своих возможностях. На прошлой неделе я подписал письмо на министра торговли США, чье ведомство как раз и является инициатором этих санкций. Также подписал письмо, где я объясняю, что это, скорее всего, ошибка, и пусть коллеги еще раз разберутся с этим вопросом", - рассказал Рогозин в эфире радио "Комсомольская правда".
Сами санкции он связал с инициативой уходящей администрации Дональда Трампа и назвал их "неприятным политическим фоном, который навеян русофобами". При этом гендиректор Роскосмоса усомнился в том, что санкции негативно повлияют на производство в России, так как "мы полностью комплектуемся и в ракетостроении, и в создании нашего корабля исключительно из российских комплектующих".
"Это всегда так было, так и есть. НАСА приходится с этим считаться, потому что это федеральное агентство. Но, еще раз говорю, НАСА здесь ни при чем, поэтому отношения у нас нормальные, они никак не изменились", - добавил Рогозин.
Ранее стало известно о введенных министерством торговли США санкциях против российских предприятий и организаций. Под них впервые попали предприятия Роскосмоса: Ракетно-космический центр "Прогресс" (производит ракеты "Союз") и головной научный институт госкорпорации ЦНИИмаш (в его составе работает Центр управления полетами).
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