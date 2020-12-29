https://ria.ru/20201229/sanktsii-1591469527.html

Рогозин написал письмо в Минторг США с просьбой разобраться с санкциями

Рогозин написал письмо в Минторг США с просьбой разобраться с санкциями

Генеральный директор госкорпорации "Роскосмос" Дмитрий Рогозин сообщил, что написал в минторг США письмо, где объяснил ошибочность санкций, введенных против... РИА Новости, 29.12.2020

2020-12-29T20:04

2020-12-29T20:04

2020-12-29T20:04

хочу стать космонавтом

минторг сша

дональд трамп

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МОСКВА, 29 дек – РИА Новости. Генеральный директор госкорпорации "Роскосмос" Дмитрий Рогозин сообщил, что написал в минторг США письмо, где объяснил ошибочность санкций, введенных против предприятий российской космической отрасли, и попросил разобраться в этом вопросе."Поэтому я, с одной стороны, обратился к главе НАСА, хотя понимаю, что он ограничен, особенно сейчас, в этот политический момент, в своих возможностях. На прошлой неделе я подписал письмо на министра торговли США, чье ведомство как раз и является инициатором этих санкций. Также подписал письмо, где я объясняю, что это, скорее всего, ошибка, и пусть коллеги еще раз разберутся с этим вопросом", - рассказал Рогозин в эфире радио "Комсомольская правда".Сами санкции он связал с инициативой уходящей администрации Дональда Трампа и назвал их "неприятным политическим фоном, который навеян русофобами". При этом гендиректор Роскосмоса усомнился в том, что санкции негативно повлияют на производство в России, так как "мы полностью комплектуемся и в ракетостроении, и в создании нашего корабля исключительно из российских комплектующих"."Это всегда так было, так и есть. НАСА приходится с этим считаться, потому что это федеральное агентство. Но, еще раз говорю, НАСА здесь ни при чем, поэтому отношения у нас нормальные, они никак не изменились", - добавил Рогозин.Ранее стало известно о введенных министерством торговли США санкциях против российских предприятий и организаций. Под них впервые попали предприятия Роскосмоса: Ракетно-космический центр "Прогресс" (производит ракеты "Союз") и головной научный институт госкорпорации ЦНИИмаш (в его составе работает Центр управления полетами).

https://ria.ru/20201226/roskosmos-1591029114.html

сша

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минторг сша, дональд трамп, космос - риа наука, союз, наса, дмитрий рогозин, сша