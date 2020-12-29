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В район затопления траулера "Онега" вылетел самолет Ан-74
В район затопления траулера "Онега" вылетел самолет Ан-74
Патрульный самолет Ан-74 вылетел утром во вторник из Красноярска для проведения поисковых работ в районе затопления траулера "Онега" в Баренцевом море, сообщил... РИА Новости, 29.12.2020
2020-12-29T08:17
2020-12-29T08:17
крушение рыболовного судна "онега" в баренцевом море
баренцево море
ан-74
красноярск
происшествия
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МОСКВА, 29 дек - РИА Новости. Патрульный самолет Ан-74 вылетел утром во вторник из Красноярска для проведения поисковых работ в районе затопления траулера "Онега" в Баренцевом море, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб."В 3.44 мск из Красноярска для проведения поисковых работ вылетел самолет Ан-74", - сказал собеседник агентства.Он уточнил, что на борту патрульного самолета находится группа спасателей. Всего к поисковыми работам в зоне происшествия привлечены порядка 200 человек и девять единиц техники.В понедельник утром судно "Онега" с рыбаками затонуло в Баренцевом море, на борту находились 19 человек, на данный момент спасены только двое. По предварительной информации, судно затонуло из-за обледенения.
https://ria.ru/20201228/pogoda-1591205042.html
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крушение рыболовного судна "онега" в баренцевом море, баренцево море, ан-74, красноярск, происшествия

В район затопления траулера "Онега" вылетел самолет Ан-74

08:17 29.12.2020
 
© РИА Новости / Игорь Онучин / Перейти в фотобанкСамолет Ан-74 в Хабаровске, на котором доставили девочку, выжившую при крушении самолета L-410 в Хабаровском крае. 16 ноября 2017
Самолет Ан-74 в Хабаровске, на котором доставили девочку, выжившую при крушении самолета L-410 в Хабаровском крае. 16 ноября 2017 - РИА Новости, 1920, 29.12.2020
© РИА Новости / Игорь Онучин
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МОСКВА, 29 дек - РИА Новости. Патрульный самолет Ан-74 вылетел утром во вторник из Красноярска для проведения поисковых работ в районе затопления траулера "Онега" в Баренцевом море, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб.
"В 3.44 мск из Красноярска для проведения поисковых работ вылетел самолет Ан-74", - сказал собеседник агентства.
Он уточнил, что на борту патрульного самолета находится группа спасателей. Всего к поисковыми работам в зоне происшествия привлечены порядка 200 человек и девять единиц техники.
В понедельник утром судно "Онега" с рыбаками затонуло в Баренцевом море, на борту находились 19 человек, на данный момент спасены только двое. По предварительной информации, судно затонуло из-за обледенения.
Судно Онега - РИА Новости, 1920, 28.12.2020
28 декабря, 12:41
Синоптик рассказал о погодных условиях в момент крушения "Онеги"
 
Крушение рыболовного судна "Онега" в Баренцевом мореБаренцево мореАн-74КрасноярскПроисшествия
 
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