https://ria.ru/20201229/rybaki-1591394461.html

Жители Мурманска почтили память пропавших на судне "Онега" рыбаков

Жители Мурманска почтили память пропавших на судне "Онега" рыбаков

Более ста жителей Мурманска пришли во вторник днем на берег Кольского залива к кладбищу кораблей, чтобы почтить память рыбаков, пропавших на затонувшем траулере РИА Новости, 29.12.2020

2020-12-29T14:41

2020-12-29T14:41

2020-12-29T14:41

крушение рыболовного судна "онега" в баренцевом море

кольский залив

баренцево море

мурманск

происшествия

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МУРМАНСК, 29 дек - РИА Новости. Более ста жителей Мурманска пришли во вторник днем на берег Кольского залива к кладбищу кораблей, чтобы почтить память рыбаков, пропавших на затонувшем траулере "Онега", передает корреспондент РИА Новости.Во вторник в Мурманской области объявлен день траура по рыбакам, пропавшим в результате крушения траулера "Онега" в Баренцевом море. Инициативу почтить память членов экипажа траулера проявили сами жители Мурманска, они распространяли в соцсетях призыв прийти к 14.00 мск именно к кладбищу кораблей на Нижнеростинском шоссе.Как передает корреспондент РИА Новости, днем к Кольскому заливу пришли более сотни человек. Среди пришедших - друзья, родственники и коллеги пропавших моряков, те, кто ходит в море на других судах. В Мурманске сегодня около минус 6 градусов, а на Кольском заливе всегда сильный ветер.Люди оставляли цветы на берегу моря на специальном помосте, опускали в воду венки. Многие стояли с мобильными телефонами, на экранах которых были открыты фотографии пропавших моряков. К одному из венков прикрепили распечатанную фотографию.Пришедшие женщины плакали, рассказывали о своих мужьях и сыновьях, которые ходят в море.В понедельник утром судно "Онега" с рыбаками затонуло в Баренцевом море, на борту находились 19 человек, спасти удалось двоих. По предварительной информации, судно затонуло из-за обледенения в условиях шторма. Поиски 17 человек продолжаются. Предположительно, они могут находиться внутри затонувшего судна на глубине порядка 130 метров, место крушения планируется определить при помощи глубоководного аппарата, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб. Возбуждено уголовное дело.

https://ria.ru/20201229/trauler-1591324234.html

кольский залив

баренцево море

мурманск

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крушение рыболовного судна "онега" в баренцевом море, кольский залив, баренцево море, мурманск, происшествия