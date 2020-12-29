Жители Мурманска почтили память пропавших на судне "Онега" рыбаков
МУРМАНСК, 29 дек - РИА Новости. Более ста жителей Мурманска пришли во вторник днем на берег Кольского залива к кладбищу кораблей, чтобы почтить память рыбаков, пропавших на затонувшем траулере "Онега", передает корреспондент РИА Новости.
Во вторник в Мурманской области объявлен день траура по рыбакам, пропавшим в результате крушения траулера "Онега" в Баренцевом море. Инициативу почтить память членов экипажа траулера проявили сами жители Мурманска, они распространяли в соцсетях призыв прийти к 14.00 мск именно к кладбищу кораблей на Нижнеростинском шоссе.
Как передает корреспондент РИА Новости, днем к Кольскому заливу пришли более сотни человек. Среди пришедших - друзья, родственники и коллеги пропавших моряков, те, кто ходит в море на других судах. В Мурманске сегодня около минус 6 градусов, а на Кольском заливе всегда сильный ветер.
Люди оставляли цветы на берегу моря на специальном помосте, опускали в воду венки. Многие стояли с мобильными телефонами, на экранах которых были открыты фотографии пропавших моряков. К одному из венков прикрепили распечатанную фотографию.
Пришедшие женщины плакали, рассказывали о своих мужьях и сыновьях, которые ходят в море.
В понедельник утром судно "Онега" с рыбаками затонуло в Баренцевом море, на борту находились 19 человек, спасти удалось двоих. По предварительной информации, судно затонуло из-за обледенения в условиях шторма. Поиски 17 человек продолжаются. Предположительно, они могут находиться внутри затонувшего судна на глубине порядка 130 метров, место крушения планируется определить при помощи глубоководного аппарата, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб. Возбуждено уголовное дело.