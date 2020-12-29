Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20201229/rybaki-1591394461.html
Жители Мурманска почтили память пропавших на судне "Онега" рыбаков
Жители Мурманска почтили память пропавших на судне "Онега" рыбаков
Более ста жителей Мурманска пришли во вторник днем на берег Кольского залива к кладбищу кораблей, чтобы почтить память рыбаков, пропавших на затонувшем траулере РИА Новости, 29.12.2020
2020-12-29T14:41
2020-12-29T14:41
крушение рыболовного судна "онега" в баренцевом море
кольский залив
баренцево море
мурманск
происшествия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/0c/1c/1591171850_96:51:984:551_1920x0_80_0_0_d4f7bc06255714a38a32bf74d71d451f.jpg
МУРМАНСК, 29 дек - РИА Новости. Более ста жителей Мурманска пришли во вторник днем на берег Кольского залива к кладбищу кораблей, чтобы почтить память рыбаков, пропавших на затонувшем траулере "Онега", передает корреспондент РИА Новости.Во вторник в Мурманской области объявлен день траура по рыбакам, пропавшим в результате крушения траулера "Онега" в Баренцевом море. Инициативу почтить память членов экипажа траулера проявили сами жители Мурманска, они распространяли в соцсетях призыв прийти к 14.00 мск именно к кладбищу кораблей на Нижнеростинском шоссе.Как передает корреспондент РИА Новости, днем к Кольскому заливу пришли более сотни человек. Среди пришедших - друзья, родственники и коллеги пропавших моряков, те, кто ходит в море на других судах. В Мурманске сегодня около минус 6 градусов, а на Кольском заливе всегда сильный ветер.Люди оставляли цветы на берегу моря на специальном помосте, опускали в воду венки. Многие стояли с мобильными телефонами, на экранах которых были открыты фотографии пропавших моряков. К одному из венков прикрепили распечатанную фотографию.Пришедшие женщины плакали, рассказывали о своих мужьях и сыновьях, которые ходят в море.В понедельник утром судно "Онега" с рыбаками затонуло в Баренцевом море, на борту находились 19 человек, спасти удалось двоих. По предварительной информации, судно затонуло из-за обледенения в условиях шторма. Поиски 17 человек продолжаются. Предположительно, они могут находиться внутри затонувшего судна на глубине порядка 130 метров, место крушения планируется определить при помощи глубоководного аппарата, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб. Возбуждено уголовное дело.
https://ria.ru/20201229/trauler-1591324234.html
кольский залив
баренцево море
мурманск
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/0c/1c/1591171850_249:0:984:551_1920x0_80_0_0_c7b285ff95609e1d0fc307136a065246.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
крушение рыболовного судна "онега" в баренцевом море, кольский залив, баренцево море, мурманск, происшествия

Жители Мурманска почтили память пропавших на судне "Онега" рыбаков

14:41 29.12.2020
 
© Фото : АО "Вариант РПФ"Судно "Онега"
Судно Онега - РИА Новости, 1920, 29.12.2020
© Фото : АО "Вариант РПФ"
Читать ria.ru в
МУРМАНСК, 29 дек - РИА Новости. Более ста жителей Мурманска пришли во вторник днем на берег Кольского залива к кладбищу кораблей, чтобы почтить память рыбаков, пропавших на затонувшем траулере "Онега", передает корреспондент РИА Новости.
Во вторник в Мурманской области объявлен день траура по рыбакам, пропавшим в результате крушения траулера "Онега" в Баренцевом море. Инициативу почтить память членов экипажа траулера проявили сами жители Мурманска, они распространяли в соцсетях призыв прийти к 14.00 мск именно к кладбищу кораблей на Нижнеростинском шоссе.
Как передает корреспондент РИА Новости, днем к Кольскому заливу пришли более сотни человек. Среди пришедших - друзья, родственники и коллеги пропавших моряков, те, кто ходит в море на других судах. В Мурманске сегодня около минус 6 градусов, а на Кольском заливе всегда сильный ветер.
Люди оставляли цветы на берегу моря на специальном помосте, опускали в воду венки. Многие стояли с мобильными телефонами, на экранах которых были открыты фотографии пропавших моряков. К одному из венков прикрепили распечатанную фотографию.
Пришедшие женщины плакали, рассказывали о своих мужьях и сыновьях, которые ходят в море.
В понедельник утром судно "Онега" с рыбаками затонуло в Баренцевом море, на борту находились 19 человек, спасти удалось двоих. По предварительной информации, судно затонуло из-за обледенения в условиях шторма. Поиски 17 человек продолжаются. Предположительно, они могут находиться внутри затонувшего судна на глубине порядка 130 метров, место крушения планируется определить при помощи глубоководного аппарата, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб. Возбуждено уголовное дело.
Спасательные круги с затонувшего рыболовного судна Онега, обнаруженные в ходе поисковой операции в Баренцевом море - РИА Новости, 1920, 29.12.2020
Вчера, 08:02
В районе поисков затонувшего траулера "Онега" нашли спасательные круги
 
Крушение рыболовного судна "Онега" в Баренцевом мореКольский заливБаренцево мореМурманскПроисшествия
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
08:06При пожаре в ресторане в Люберцах погиб человек
08:01Китай протестировал секционный ракетный двигатель твердого топлива
07:55Москвичам в среду пообещали облачную погоду без осадков
07:29Вильфанд рассказал о погоде в первые дни нового года
07:26Эксперты: детское шампанское может спровоцировать алкоголизм и ожирение
07:19Экономисты советуют "держаться от доллара подальше"
07:13Россияне назвали самые перспективные сферы работы в 2021 году
07:10Эксперты рассказали, что есть в Новый год, чтобы избежать похмелья
07:06Голикова сравнила вакцины от коронавируса
07:04Источник: армия получила первые модернизированные вертолеты Ми-28НМ
06:59В Крыму сочли нецелесообразным введение курортного сбора в регионе
06:51Стивен Содерберг начал работу над "философским" сиквелом "Заражения"
06:50Спасатели рассказали о поисках членов экипажа "Онеги" в Баренцевом море
06:45Вильфанд предупредил о морозах в Сибири в первые дни нового года
06:33Назван неожиданный симптом рака легких
06:22Милонов попросил Деда Мороза не дарить подарки "дедморозо-скептикам"
06:04Эксперт рассказал, как отличить сотрудника банка от телефонного мошенника
05:56В Крыму назвали ложью заявление ООН об отсутствии доступа на полуостров
05:54Медсестра из "красной зоны" расплакалась из-за умирающих пациентов
05:39Бразильская компания хочет провести клинические испытания "Спутника V"
Лента новостейМолния