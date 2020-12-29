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Мурманский губернатор почтил память рыбаков с судна "Онега"
Мурманский губернатор почтил память рыбаков с судна "Онега"
Губернатор Мурманской области Андрей Чибис вместе с представителями рыбопромысловых организаций почтил память погибших на затонувшем траулере "Онега" рыбаков и... РИА Новости, 29.12.2020
2020-12-29T12:35
2020-12-29T15:38
крушение рыболовного судна "онега" в баренцевом море
баренцево море
андрей чибис
мурманская область
происшествия
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МУРМАНСК, 29 дек – РИА Новости. Губернатор Мурманской области Андрей Чибис вместе с представителями рыбопромысловых организаций почтил память погибших на затонувшем траулере "Онега" рыбаков и отметил, что хотя поисковая операция не завершена, шансов выжить в ледяной воде практически нет.Вместе с генеральным директором Союза рыбопромышленников Севера Константином Древетняком и председателем правления Ассоциация прибрежных рыбопромышленников и фермерских хозяйств Мурмана Анатолием Евенко глава региона возложил цветы к мемориалу "Морякам, погибшим в мирное время".В Мурманской области создан оперативный штаб во главе с губернатором по оказанию помощи семьям погибших. Помимо денежных выплат, с каждой семьёй будет проведена адресная работа по определению необходимых мер поддержки исходя из конкретной жизненной ситуации. С родственниками рыбаков работают психологи, действует телефон горячей линии.В понедельник утром судно "Онега" с рыбаками затонуло в Баренцевом море, по предварительной информации, из-за обледенения в условиях шторма. Из 19 членов экипажа "Онеги" 16 были мурманчанами. По имеющимся данным, спастись удалось лишь двоим – второму помощнику капитана Владиславу Буторину и матросу Руслану Катюхину. Поиски 17 человек продолжаются. Возбуждено уголовное дело.Трагедия "Онеги" вызвала большой резонанс не только в Заполярье, но и в России в целом. Соболезнования родным погибших моряков выразили президент Российской Федерации Владимир Путин, председатель правительства РФ Михаил Мишустин, патриарх Московский и всея Руси Кирилл.
https://ria.ru/20201229/trauler-1591324234.html
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крушение рыболовного судна "онега" в баренцевом море, баренцево море, андрей чибис, мурманская область, происшествия

Мурманский губернатор почтил память рыбаков с судна "Онега"

12:35 29.12.2020 (обновлено: 15:38 29.12.2020)
 
© Фото : АО "Вариант РПФ"Судно "Онега"
Судно Онега - РИА Новости, 1920, 29.12.2020
© Фото : АО "Вариант РПФ"
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МУРМАНСК, 29 дек – РИА Новости. Губернатор Мурманской области Андрей Чибис вместе с представителями рыбопромысловых организаций почтил память погибших на затонувшем траулере "Онега" рыбаков и отметил, что хотя поисковая операция не завершена, шансов выжить в ледяной воде практически нет.
"Поисковая операция ещё не завершена, но погодные условия и температура воды, к сожалению, не оставляют никаких шансов. Сегодня в Мурманской области объявлен день траура. Мы скорбим вместе с семьями погибших. От лица всех северян выражаю соболезнования родным и близким моряков "Онеги", прошу держаться – ради детей, ради родных", – сказал губернатор, слова которого приводит министерство по информационной политике региона.
Вместе с генеральным директором Союза рыбопромышленников Севера Константином Древетняком и председателем правления Ассоциация прибрежных рыбопромышленников и фермерских хозяйств Мурмана Анатолием Евенко глава региона возложил цветы к мемориалу "Морякам, погибшим в мирное время".
В Мурманской области создан оперативный штаб во главе с губернатором по оказанию помощи семьям погибших. Помимо денежных выплат, с каждой семьёй будет проведена адресная работа по определению необходимых мер поддержки исходя из конкретной жизненной ситуации. С родственниками рыбаков работают психологи, действует телефон горячей линии.
Спасательные круги с затонувшего рыболовного судна Онега, обнаруженные в ходе поисковой операции в Баренцевом море - РИА Новости, 1920, 29.12.2020
Вчера, 08:02
В районе поисков затонувшего траулера "Онега" нашли спасательные круги
В понедельник утром судно "Онега" с рыбаками затонуло в Баренцевом море, по предварительной информации, из-за обледенения в условиях шторма. Из 19 членов экипажа "Онеги" 16 были мурманчанами. По имеющимся данным, спастись удалось лишь двоим – второму помощнику капитана Владиславу Буторину и матросу Руслану Катюхину. Поиски 17 человек продолжаются. Возбуждено уголовное дело.
Трагедия "Онеги" вызвала большой резонанс не только в Заполярье, но и в России в целом. Соболезнования родным погибших моряков выразили президент Российской Федерации Владимир Путин, председатель правительства РФ Михаил Мишустин, патриарх Московский и всея Руси Кирилл.
Водолаз МЧС во время поисково-спасательной операции на месте крушения самолета Ту-154 в Черном море у берегов Сочи - РИА Новости, 1920, 28.12.2020
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Крушение рыболовного судна "Онега" в Баренцевом мореБаренцево мореАндрей ЧибисМурманская областьПроисшествия
 
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