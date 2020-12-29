https://ria.ru/20201229/rybak-1591461099.html
В Архангельске сотрудник Росгвардии спас провалившегося под лед рыбака
В Архангельске сотрудник Росгвардии спас провалившегося под лед рыбака
Сотрудник Росгвардии в Архангельске, проезжая рано утром вдоль реки Северной Двины, спас с помощью буксировочного троса для автомобиля тонущего рыбака,... РИА Новости, 29.12.2020
2020-12-29T19:22
2020-12-29T19:22
2020-12-29T19:22
федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)
архангельск
происшествия
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МОСКВА, 29 дек - РИА Новости. Сотрудник Росгвардии в Архангельске, проезжая рано утром вдоль реки Северной Двины, спас с помощью буксировочного троса для автомобиля тонущего рыбака, провалившегося под лед, рассказали РИА Новости в пресс-службе ведомства.Происшествие случилось на окраине Архангельска. Сотрудник вневедомственной охраны Росгвардии Николай Лохновский ранним утром, проезжая вместе с родственником вдоль реки Северной Двины, увидел, как в их сторону бежит человек с фонариком и машет руками. Мужчины побежали ему навстречу, взяв из багажника буксировочный трос."Выяснилось, что на реке провалился под лёд и тонет рыбак. Удостоверившись, что позвавший на помощь мужчина уже вызвал спасателей, росгвардеец, не теряя времени, максимально близко подполз к потерпевшему и с нескольких попыток забросил на его руку конец веревки. Вместе с родственником они вытянули рыбака на берег, накрыли его куртками и затем передали прибывшим на место спасателям", - говорится в сообщении.Отмечается, что рыбака госпитализировали.
https://ria.ru/20201228/shkolniki-1591268461.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия), архангельск, происшествия
МОСКВА, 29 дек - РИА Новости.
Сотрудник Росгвардии
в Архангельске
, проезжая рано утром вдоль реки Северной Двины, спас с помощью буксировочного троса для автомобиля тонущего рыбака, провалившегося под лед, рассказали РИА Новости в пресс-службе ведомства.
Происшествие случилось на окраине Архангельска. Сотрудник вневедомственной охраны Росгвардии Николай Лохновский ранним утром, проезжая вместе с родственником вдоль реки Северной Двины, увидел, как в их сторону бежит человек с фонариком и машет руками. Мужчины побежали ему навстречу, взяв из багажника буксировочный трос.
"Выяснилось, что на реке провалился под лёд и тонет рыбак. Удостоверившись, что позвавший на помощь мужчина уже вызвал спасателей, росгвардеец, не теряя времени, максимально близко подполз к потерпевшему и с нескольких попыток забросил на его руку конец веревки. Вместе с родственником они вытянули рыбака на берег, накрыли его куртками и затем передали прибывшим на место спасателям", - говорится в сообщении.
Отмечается, что рыбака госпитализировали.