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В Архангельске сотрудник Росгвардии спас провалившегося под лед рыбака
В Архангельске сотрудник Росгвардии спас провалившегося под лед рыбака
Сотрудник Росгвардии в Архангельске, проезжая рано утром вдоль реки Северной Двины, спас с помощью буксировочного троса для автомобиля тонущего рыбака,... РИА Новости, 29.12.2020
2020-12-29T19:22
2020-12-29T19:22
федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)
архангельск
происшествия
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МОСКВА, 29 дек - РИА Новости. Сотрудник Росгвардии в Архангельске, проезжая рано утром вдоль реки Северной Двины, спас с помощью буксировочного троса для автомобиля тонущего рыбака, провалившегося под лед, рассказали РИА Новости в пресс-службе ведомства.Происшествие случилось на окраине Архангельска. Сотрудник вневедомственной охраны Росгвардии Николай Лохновский ранним утром, проезжая вместе с родственником вдоль реки Северной Двины, увидел, как в их сторону бежит человек с фонариком и машет руками. Мужчины побежали ему навстречу, взяв из багажника буксировочный трос."Выяснилось, что на реке провалился под лёд и тонет рыбак. Удостоверившись, что позвавший на помощь мужчина уже вызвал спасателей, росгвардеец, не теряя времени, максимально близко подполз к потерпевшему и с нескольких попыток забросил на его руку конец веревки. Вместе с родственником они вытянули рыбака на берег, накрыли его куртками и затем передали прибывшим на место спасателям", - говорится в сообщении.Отмечается, что рыбака госпитализировали.
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федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия), архангельск, происшествия

В Архангельске сотрудник Росгвардии спас провалившегося под лед рыбака

19:22 29.12.2020
 
© РИА Новости / Алексей Сухоруков / Перейти в фотобанкРосгвардия
Росгвардия - РИА Новости, 1920, 29.12.2020
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
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МОСКВА, 29 дек - РИА Новости. Сотрудник Росгвардии в Архангельске, проезжая рано утром вдоль реки Северной Двины, спас с помощью буксировочного троса для автомобиля тонущего рыбака, провалившегося под лед, рассказали РИА Новости в пресс-службе ведомства.
Происшествие случилось на окраине Архангельска. Сотрудник вневедомственной охраны Росгвардии Николай Лохновский ранним утром, проезжая вместе с родственником вдоль реки Северной Двины, увидел, как в их сторону бежит человек с фонариком и машет руками. Мужчины побежали ему навстречу, взяв из багажника буксировочный трос.
"Выяснилось, что на реке провалился под лёд и тонет рыбак. Удостоверившись, что позвавший на помощь мужчина уже вызвал спасателей, росгвардеец, не теряя времени, максимально близко подполз к потерпевшему и с нескольких попыток забросил на его руку конец веревки. Вместе с родственником они вытянули рыбака на берег, накрыли его куртками и затем передали прибывшим на место спасателям", - говорится в сообщении.
Отмечается, что рыбака госпитализировали.
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Федеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия)АрхангельскПроисшествия
 
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