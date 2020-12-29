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Религия и мировоззрение
https://ria.ru/20201229/rpts-1591432825.html
Синод РПЦ назначил дату Архиерейского собора
Синод РПЦ назначил дату Архиерейского собора
Архиерейский собор Русской православной церкви пройдет 15-18 ноября 2021 года, говорится в постановлении Священного синода РПЦ. РИА Новости, 29.12.2020
2020-12-29T17:33
2020-12-29T18:02
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МОСКВА, 29 дек - РИА Новости. Архиерейский собор Русской православной церкви пройдет 15-18 ноября 2021 года, говорится в постановлении Священного синода РПЦ.Выступая ранее на Епархиальном собрании Москвы, патриарх Кирилл сообщил о том, что в фокусе внимания собора, в частности, окажется кризис, постигший человечество в связи с пандемией коронавируса, а также вопросы внедрения цифровых технологий и систем контроля над жизнью людей. По словам патриарха, Русской церкви "предстоит вновь возвысить свой предостерегающий голос по этому поводу, как она уже это делала на протяжении последних лет"."Священный синод постановил провести очередной Архиерейский собор с 15 по 18 ноября 2021 года", - говорится в постановлении синода, опубликованном на сайте Московского патриархата.Согласно уставу Русской православной церкви, Архиерейский собор созывается патриархом Московским и всея Руси (или местоблюстителем) и Священным синодом не реже одного раза в четыре года. Предыдущий очередной Архиерейский собор прошел с 29 ноября по 2 декабря 2017 года.Для подготовки собора с 26 по 28 мая 2021 года пройдет пленум Межсоборного присутствия РПЦ.Архиерейский собор принимает ключевые решения, связанные с церковной жизнью, дает оценку важнейшим событиям, происходящим в мире и в Православной церкви.
https://ria.ru/20201224/sobor-1590793278.html
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московский патриархат, новости - религия и мировоззрение, москва, россия, архиерейский собор рпц, священный синод рпц, русская православная церковь

Синод РПЦ назначил дату Архиерейского собора

17:33 29.12.2020 (обновлено: 18:02 29.12.2020)
 
© РИА Новости / Сергей Пятаков / Перейти в фотобанкЗаседание Архиерейского собора Русской православной церкви в 2017 году
Заседание Архиерейского собора Русской православной церкви в 2017 году - РИА Новости, 1920, 29.12.2020
© РИА Новости / Сергей Пятаков
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МОСКВА, 29 дек - РИА Новости. Архиерейский собор Русской православной церкви пройдет 15-18 ноября 2021 года, говорится в постановлении Священного синода РПЦ.
Выступая ранее на Епархиальном собрании Москвы, патриарх Кирилл сообщил о том, что в фокусе внимания собора, в частности, окажется кризис, постигший человечество в связи с пандемией коронавируса, а также вопросы внедрения цифровых технологий и систем контроля над жизнью людей. По словам патриарха, Русской церкви "предстоит вновь возвысить свой предостерегающий голос по этому поводу, как она уже это делала на протяжении последних лет".
На открытии Архиерейского собора Русской православной церкви в храме Христа Спасителя в Москве, приуроченного к 100-летию патриаршей интронизации святителя Московского Тихона - РИА Новости, 1920, 24.12.2020
24 декабря, 17:19Религия и мировоззрение
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"Священный синод постановил провести очередной Архиерейский собор с 15 по 18 ноября 2021 года", - говорится в постановлении синода, опубликованном на сайте Московского патриархата.
Согласно уставу Русской православной церкви, Архиерейский собор созывается патриархом Московским и всея Руси (или местоблюстителем) и Священным синодом не реже одного раза в четыре года. Предыдущий очередной Архиерейский собор прошел с 29 ноября по 2 декабря 2017 года.
Для подготовки собора с 26 по 28 мая 2021 года пройдет пленум Межсоборного присутствия РПЦ.
Архиерейский собор принимает ключевые решения, связанные с церковной жизнью, дает оценку важнейшим событиям, происходящим в мире и в Православной церкви.
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл принимает участие в освящении Минского храма-памятника во имя Всех святых и в память о жертвах, спасению Отечества нашего послуживших (Всехсвятской церкви) - РИА Новости, 1920, 24.12.2020
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