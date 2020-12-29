В РПЦ сожалеют, что бывший схимонах Сергий не покаялся
© РИА Новости / Павел Лисицын / Перейти в фотобанкСхиигумен Сергий в Среднеуральском женском монастыре в Свердловской области
МОСКВА, 29 дек – РИА Новости. В Русской православной церкви сожалеют, что отлученный от церкви основатель Среднеуральского женского монастыря бывший схимонах Сергий (Романов) не покаялся, заявил председатель синодального отдела Московского патриархата по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда.
Ранее источник в правоохранительных органах Свердловской области сообщил РИА Новости, что Сергий задержан. Сторонники Сергия утверждают, что его отправят в Москву, при этом официальным подтверждением этой информации РИА Новости не располагает.
"Очень жаль, что бывший схиигумен Сергий и его сторонники так и не услышали многократные призывы церкви к покаянию и исправлению. Церковь всегда молится за своих детей, особенно сбившихся с пути и заблуждающихся", - написал Легойда в своем Telegram-канале.
Он выразил уверенность, что священники Екатеринбургской епархии "сделают все для скорейшего установления в Среднеуральском женском монастыре мира и восстановления здоровой церковной жизни".
Духовник и основатель Среднеуральского женского монастыря Сергий оказался в центре внимания после того, как стал говорить в проповедях, что COVID-19 - это "псевдопандемия", что россиян хотят поместить в "электронный лагерь сатаны", "беззаконно сажают на самоизоляцию", лишают "свободы и работы". Из-за этого церковный суд лишил его сана, но он продолжил проводить богослужения, в связи с чем в сентябре был отлучен от церкви.
По административному делу о распространении недостоверной информации он был оштрафован на 90 тысяч рублей, а в рамках дела по статье "возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства" - на 18 тысяч рублей. Оба решения суда Сергий обжаловал, но суд апелляции отклонил.
Ранее СК РФ заявил о возбуждении уголовного дела об истязании детей на территории монастыря и ненадлежащем исполнении своих обязанностей должностными лицами органов профилактики. Адвокат Сергия Светлана Герасимова рассказала РИА Новости о возбуждении еще двух уголовных дел - о нарушении права на свободу совести и вероисповеданий и самоуправстве.