https://ria.ru/20201229/rpts-1591334672.html

В РПЦ сожалеют, что бывший схимонах Сергий не покаялся

В РПЦ сожалеют, что бывший схимонах Сергий не покаялся

В Русской православной церкви сожалеют, что отлученный от церкви основатель Среднеуральского женского монастыря бывший схимонах Сергий (Романов) не покаялся,... РИА Новости, 29.12.2020

2020-12-29T09:57

2020-12-29T09:57

2020-12-29T09:57

религия и мировоззрение

среднеуральский женский монастырь

бывший схимонах сергий (николай романов)

владимир легойда

русская православная церковь

следственный комитет россии (ск рф)

москва

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/06/11/1573068958_346:100:3076:1636_1920x0_80_0_0_4cf7e731106f2cc08a19b79f52058ae4.jpg

МОСКВА, 29 дек – РИА Новости. В Русской православной церкви сожалеют, что отлученный от церкви основатель Среднеуральского женского монастыря бывший схимонах Сергий (Романов) не покаялся, заявил председатель синодального отдела Московского патриархата по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда.Ранее источник в правоохранительных органах Свердловской области сообщил РИА Новости, что Сергий задержан. Сторонники Сергия утверждают, что его отправят в Москву, при этом официальным подтверждением этой информации РИА Новости не располагает."Очень жаль, что бывший схиигумен Сергий и его сторонники так и не услышали многократные призывы церкви к покаянию и исправлению. Церковь всегда молится за своих детей, особенно сбившихся с пути и заблуждающихся", - написал Легойда в своем Telegram-канале.Он выразил уверенность, что священники Екатеринбургской епархии "сделают все для скорейшего установления в Среднеуральском женском монастыре мира и восстановления здоровой церковной жизни".Духовник и основатель Среднеуральского женского монастыря Сергий оказался в центре внимания после того, как стал говорить в проповедях, что COVID-19 - это "псевдопандемия", что россиян хотят поместить в "электронный лагерь сатаны", "беззаконно сажают на самоизоляцию", лишают "свободы и работы". Из-за этого церковный суд лишил его сана, но он продолжил проводить богослужения, в связи с чем в сентябре был отлучен от церкви.По административному делу о распространении недостоверной информации он был оштрафован на 90 тысяч рублей, а в рамках дела по статье "возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства" - на 18 тысяч рублей. Оба решения суда Сергий обжаловал, но суд апелляции отклонил.Ранее СК РФ заявил о возбуждении уголовного дела об истязании детей на территории монастыря и ненадлежащем исполнении своих обязанностей должностными лицами органов профилактики. Адвокат Сергия Светлана Герасимова рассказала РИА Новости о возбуждении еще двух уголовных дел - о нарушении права на свободу совести и вероисповеданий и самоуправстве.

https://ria.ru/20201229/sergiy-1591322131.html

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

среднеуральский женский монастырь, бывший схимонах сергий (николай романов), владимир легойда, русская православная церковь, следственный комитет россии (ск рф), москва