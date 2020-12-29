https://ria.ru/20201229/rossiyane-1591445006.html

Песков рассказал, о чем россияне пишут Путину

Песков рассказал, о чем россияне пишут Путину

Формат прямой линии с президентом РФ Владимиром Путиным очень востребован для главы государства и россиян, которые пишут ему, рассказал его пресс-секретарь... РИА Новости, 29.12.2020

2020-12-29T18:17

2020-12-29T18:17

2020-12-29T18:17

дмитрий песков

владимир путин

общество

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МОСКВА, 29 дек - РИА Новости. Формат прямой линии с президентом РФ Владимиром Путиным очень востребован для главы государства и россиян, которые пишут ему, рассказал его пресс-секретарь Дмитрий Песков."Формат этот очень востребованный. Он, во-первых, нужен для самого президента, он получает огромный срез, материал с информацией непосредственно от граждан. Не в меньшей степени этот формат востребован людьми. Они пишут президенту обо всем. Они, к сожалению, пишут президенту очень часто даже о том, что не должно касаться президента, что должно касаться управы района, но тем не менее, у нас так устроено" , - сказал Песков в эфире RTVI.В этом году прямая линия отдельно не проводилась, а была совмещена с ежегодной большой пресс-конференцией Путина, которая состоялась 17 декабря.

https://ria.ru/20201229/internet-1591444803.html

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дмитрий песков, владимир путин, общество