Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20201229/rossiyane-1591445006.html
Песков рассказал, о чем россияне пишут Путину
Песков рассказал, о чем россияне пишут Путину
Формат прямой линии с президентом РФ Владимиром Путиным очень востребован для главы государства и россиян, которые пишут ему, рассказал его пресс-секретарь... РИА Новости, 29.12.2020
2020-12-29T18:17
2020-12-29T18:17
дмитрий песков
владимир путин
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/0c/15/1590214895_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_10f1bcbeb5da651aed70da2bd02fe3bc.jpg
МОСКВА, 29 дек - РИА Новости. Формат прямой линии с президентом РФ Владимиром Путиным очень востребован для главы государства и россиян, которые пишут ему, рассказал его пресс-секретарь Дмитрий Песков."Формат этот очень востребованный. Он, во-первых, нужен для самого президента, он получает огромный срез, материал с информацией непосредственно от граждан. Не в меньшей степени этот формат востребован людьми. Они пишут президенту обо всем. Они, к сожалению, пишут президенту очень часто даже о том, что не должно касаться президента, что должно касаться управы района, но тем не менее, у нас так устроено" , - сказал Песков в эфире RTVI.В этом году прямая линия отдельно не проводилась, а была совмещена с ежегодной большой пресс-конференцией Путина, которая состоялась 17 декабря.
https://ria.ru/20201229/internet-1591444803.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/0c/15/1590214895_228:0:2959:2048_1920x0_80_0_0_f3827972a8c2d73c1221c327a510ace1.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
дмитрий песков, владимир путин, общество

Песков рассказал, о чем россияне пишут Путину

18:17 29.12.2020
 
© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин проводит видеоконференцию о сотрудничестве в области профилактики коронавирусной инфекции
Президент РФ Владимир Путин проводит видеоконференцию о сотрудничестве в области профилактики коронавирусной инфекции - РИА Новости, 1920, 29.12.2020
© РИА Новости / Алексей Никольский
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 29 дек - РИА Новости. Формат прямой линии с президентом РФ Владимиром Путиным очень востребован для главы государства и россиян, которые пишут ему, рассказал его пресс-секретарь Дмитрий Песков.
"Формат этот очень востребованный. Он, во-первых, нужен для самого президента, он получает огромный срез, материал с информацией непосредственно от граждан. Не в меньшей степени этот формат востребован людьми. Они пишут президенту обо всем. Они, к сожалению, пишут президенту очень часто даже о том, что не должно касаться президента, что должно касаться управы района, но тем не менее, у нас так устроено" , - сказал Песков в эфире RTVI.
В этом году прямая линия отдельно не проводилась, а была совмещена с ежегодной большой пресс-конференцией Путина, которая состоялась 17 декабря.
Президент РФ Владимир Путин проводит оперативное совещание с постоянными членами Совета безопасности РФ в режиме видеоконференции - РИА Новости, 1920, 29.12.2020
Вчера, 18:16
Песков рассказал, как Путин пользуется интернетом
 
Дмитрий ПесковВладимир ПутинОбщество
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
08:06При пожаре в ресторане в Люберцах погиб человек
08:01Китай протестировал секционный ракетный двигатель твердого топлива
07:55Москвичам в среду пообещали облачную погоду без осадков
07:29Вильфанд рассказал о погоде в первые дни нового года
07:26Эксперты: детское шампанское может спровоцировать алкоголизм и ожирение
07:19Экономисты советуют "держаться от доллара подальше"
07:13Россияне назвали самые перспективные сферы работы в 2021 году
07:10Эксперты рассказали, что есть в Новый год, чтобы избежать похмелья
07:06Голикова сравнила вакцины от коронавируса
07:04Источник: армия получила первые модернизированные вертолеты Ми-28НМ
06:59В Крыму сочли нецелесообразным введение курортного сбора в регионе
06:51Стивен Содерберг начал работу над "философским" сиквелом "Заражения"
06:50Спасатели рассказали о поисках членов экипажа "Онеги" в Баренцевом море
06:45Вильфанд предупредил о морозах в Сибири в первые дни нового года
06:33Назван неожиданный симптом рака легких
06:22Милонов попросил Деда Мороза не дарить подарки "дедморозо-скептикам"
06:04Эксперт рассказал, как отличить сотрудника банка от телефонного мошенника
05:56В Крыму назвали ложью заявление ООН об отсутствии доступа на полуостров
05:54Медсестра из "красной зоны" расплакалась из-за умирающих пациентов
05:39Бразильская компания хочет провести клинические испытания "Спутника V"
Лента новостейМолния