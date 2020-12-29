https://ria.ru/20201229/romanov-1591417129.html

Экс-схимонах Сергий может получить реальный срок, считает эксперт

Экс-схимонах Сергий может получить реальный срок, считает эксперт

Отлученный от Церкви бывший схимонах Сергий Романов может стать фигурантом новых уголовных дел, и ему "светит реальный срок", такое мнение высказал РИА Новости... РИА Новости, 29.12.2020

2020-12-29T16:31

2020-12-29T16:31

2020-12-29T16:31

религия и мировоззрение

среднеуральский женский монастырь

сергей романов

русская православная церковь

следственный комитет россии (ск рф)

роман силантьев

москва

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МОСКВА, 29 дек – РИА Новости. Отлученный от Церкви бывший схимонах Сергий Романов может стать фигурантом новых уголовных дел, и ему "светит реальный срок", такое мнение высказал РИА Новости директор Правозащитного центра Всемирного русского народного собора, религиовед Роман Силантьев.Сергия задержали в Среднеуральском монастыре и оттуда увезли в Москву. Как ожидается, Басманный суд Москвы в ближайшее время рассмотрит ходатайство следствия о заключении его в СИЗО. Ранее СК РФ заявил о возбуждении уголовного дела об истязании детей на территории монастыря и халатности органов профилактики. Позднее адвокат Сергия Светлана Герасимова рассказала РИА Новости о возбуждении других уголовных дел - о нарушении права на свободу совести, самоуправстве и склонении к самоубийству."По совокупности обвинений реальный срок ему светит. Ему светит еще 207-я статья, за фейки (207.1, 207.2 - ред.), ну, собственно, и даже 205-я (террористический акт – ред.), как мне кажется", - сказал Силантьев.На уточняющий вопрос о том, действительно ли Романову в ходе расследования могут предъявить новые обвинения, он ответил, что "это более чем вероятно". "Те статьи, по которым ему предъявили обвинения, по ним просто накопили фактуру. Но там есть еще и другие статьи. Поэтому человек с высокой долей вероятности вернется в привычное ему место обитания, то есть на зону. Возможно, даже ту же", - сказал правозащитник.До принятия монашества Романов отбывал наказание в колонии за ряд преступлений, в том числе убийство.По мнению Силантьева, сторонники экс-схиигумена найдут себе нового "старца", "более бодрого, и опять история повторится". По данным Силантьева, немалая часть последователей "перебежали к Сергию от других, уже умерших "старцев"."И для них Романов не есть цель, а просто один из промежуточных гуру. Они себе найдут быстро нового. Такие, к сожалению, еще есть", - добавил собеседник агентства.Духовник и основатель Среднеуральского женского монастыря Сергий оказался в центре внимания после того, как стал говорить в проповедях, что COVID-19 - это "псевдопандемия", что россиян хотят поместить в "электронный лагерь сатаны", "беззаконно сажают на самоизоляцию", лишают "свободы и работы". Из-за этого церковный суд лишил его сана, но он продолжил проводить богослужения, в связи с чем в сентябре был отлучен от церкви.По административному делу о распространении недостоверной информации он был оштрафован на 90 тысяч рублей, а в рамках дела по статье "возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства" - на 18 тысяч рублей. Оба решения суда Сергий обжаловал, но суд апелляции отклонил.

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“Отец Сергий, мы с тобой! ” Бывшего схимонаха Среднеуральского монастыря привезли в суд “Отец Сергий, мы с тобой! ” Бывшего схимонаха Среднеуральского монастыря привезли в суд 2020-12-29T16:31 true PT0M19S

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среднеуральский женский монастырь, сергей романов, русская православная церковь, следственный комитет россии (ск рф), роман силантьев, москва