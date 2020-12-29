https://ria.ru/20201229/romanov-1591384027.html

"Монахине сломали ногу". Как штурмовали Среднеуральский монастырь

"Монахине сломали ногу". Как штурмовали Среднеуральский монастырь

Набат, ОМОН и крики прихожан — ночью скандально известный Среднеуральский монастырь взяли штурмом. Силовики арестовали отлученного от церкви экс-схиигумена... РИА Новости, 29.12.2020

2020-12-29T14:25

2020-12-29T14:25

2020-12-29T15:23

религия и мировоззрение

бывший схимонах сергий (николай романов)

аналитика - религия и мировоззрение

русская православная церковь

роман силантьев

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МОСКВА, 29 дек — РИА Новости, Антон Скрипунов. Набат, ОМОН и крики прихожан — ночью скандально известный Среднеуральский монастырь взяли штурмом. Силовики арестовали отлученного от церкви экс-схиигумена Сергия Романова, который заперся со своими сторонниками в обители. О том, как все это происходило и что ждет секту дальше, — в материале РИА Новости.ДождалсяРазвязки затянувшейся с весны истории с фактически захваченным Романовым женским монастырем посреди России ждали все. На днях Екатеринбургская епархия в очередной раз заявила, что все средства по усмирению бывшего схиигумена Сергия у нее исчерпаны. Стало очевидно, что проблему будут решать светские власти.Романов это тоже понимал. И хвастался, что "никого не боится"."Я давно жду! И армию, и флот, и небесные — вертолеты, самолеты! Хоть спецназ, хоть вся эта рать мировой закулисы пускай приезжает!" — храбрился он перед обитателями монастыря. И продолжал проповедовать вопреки всем запретам священноначалия.Его сторонники, как они сами утверждают, взяли обитель под круглосуточную охрану. На прошлой неделе туда не пустили сотрудников Федеральной службы судебных приставов. А вот бойцы ОМОНа прорвались. Но не без сопротивления прихожан."Сестры стояли и защищали его келью. Одной из монахинь сломали ногу", — утверждает один из обитателей монастыря. В Верхнепышминской городской больнице сообщили РИА Новости, что за медицинской помощью обратились три монахини.В телеграм-каналах опубликовали видео штурма. На записях слышны отчаянные крики: "Сатана, уходи отсюда! Не трогайте отца!"Как утверждают сторонники отлученного от церкви монаха, силовики выгнали прихожан из храма, где шла ночная служба, а также из келий, там идут обыски. А некая "несовершеннолетняя Лиза" поднялась на колокольню и стала бить в набат."Если я попрошу, ты умрешь?"Собственно, опасения за несовершеннолетних и послужили основным поводом для задержания сектанта. Его обвиняют в склонении к самоубийству — об этом РИА Новости сообщила его адвокат Светлана Герасимова. Последней каплей, скорее всего, стало видео, записанное в начале декабря.На нем уже запрещенный в служении, лишенный сана и отлученный от церкви Романов в священническом облачении, стоя в храме среди сторонников, рассуждает о "всенародном покаянии". И обращается к девушке, одетой по-монашески:— Если я попрошу тебя, Бог да благословит, ты умрешь?Девушка застенчиво кивает в ответ.— И ты не боишься умереть-то, а? Страшно?— Ну, если вы благословите, то умру.— А за кого? За народ, который приезжает, за Россию? Можешь умереть?Девушка снова кивает.— Она может умереть! — торжествующе провозглашает окружающим Романов.Потом подходят другие монахини, он задает им те же вопросы. И получает те же ответы. Остальные прихожане молча наблюдают. Рядом с сектантом несколько детей, в том числе и девочка в монашеском одеянии.— Удивительно, да?.. Дети говорят: "Мы умрем за вас. Вы только живите, вы только не грешите", — театрально комментирует происходящее сам Сергий.Сколько детей в монастыре, неизвестно. Судя по видео с проповедями бывшего схиигумена — не меньше двух десятков. Всего в Среднеуральском монастыре заперлись несколько сотен человек. Две недели назад их лидер утверждал, что в обители около тысячи его сторонников.Три делаВозможно, последователей Романова гораздо больше. Сейчас в соцсетях их призывают съехаться к Среднеуральскому монастырю, а те, кто "не едет — читают 90-й псалом". Верующие полагают, что эта молитва защищает от злых духов.Лидер секты давно пугает людей "сатанинскими силами". Еще в начале нулевых он основал при Среднеуральском монастыре детский приют, куда прихожане отдавали детей на воспитание. Причем очень суровое.По словам бывших постояльцев приюта, их постоянно запугивали. Мол, если им что-то не нравится, это "бес их искушает". Даже за самую маленькую провинность били ремнем.В то же время монастырские дети осваивали школьную программу и сдавали госэкзамены. Все это было оформлено как "семейное обучение". Ежегодно обитель принимала около трех десятков детей.Даже после лишения Сергия Романова сана и отлучения от церкви набор в интернат не прекратили.Однако, как выяснила полиция, обучали детей незаконно. У обители не было лицензии на образовательную деятельность. Проводится расследование.А против Романова, по информации Екатеринбургской епархии, возбудили уголовные дела по третьей части статьи УК "Нарушение на право вероисповедания" (наказание — до лишения свободы на три месяца) и по статье 330 "Самоуправство" (до шести месяцев).Еще одно дело, о склонении к самоубийству (статья 110.1 УК, до 15 лет тюрьмы) открыли по жалобе регионального омбудсмена Игоря Морокова на основе того самого видео с расспросами насельниц монастыря. Меру пресечения лидеру секты изберет суд.История "может повториться"Екатеринбургская епархия добивается возвращения захваченного Сергием и его сторонниками Среднеуральского монастыря. В суд подали соответствующий иск. В РПЦ зявили, что "обеспокоены духовным и психическим состоянием людей" в обители. Распространившиеся в интернете видеоролики с рассказами насельниц монастыря и паломников свидетельствуют о том, что среди них есть люди с тяжелыми онкологическими диагнозами и приезжали они за облегчением состояния или исцелением. Причем некоторые утверждали, что действительно исцелились.История скандальной обители близка к завершению, считает директор правозащитного центра Всемирного русского народного собора Роман Силантьев. Он помогает епархии разобраться в проблеме.Правозащитник допускает, что отлученному от церкви лидеру секты предъявят и другие обвинения. Пока же "фактуры набралось на три статьи". Судьба секты, уверен он, предрешена. Однако есть нюанс."Сторонники Романова, скорее всего, найдут нового "старца" — более бодрого", — предупреждает Силантьев.Дело в том, что большинство последователей "перебежали к Сергию от других, уже умерших "старцев". Поэтому эксперт опасается, что печальная история Среднеуральского монастыря, чьи обитатели закрылись от мира "в ожидании царя" и конца света, может повториться в другом месте.

https://ria.ru/20201229/sergiy-1591356839.html

https://radiosputnik.ria.ru/20201229/sergiy-1591355189.html

https://ria.ru/20201229/travmy-1591341787.html

https://ria.ru/20201229/rpts-1591334672.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Сторонники Сергия Романова защищают вход в его келью. Кадры с места событий Пользователи соцсетей публикуют видео и фото с территории, как утверждается, Среднеуральского женского монастыря, на кадрах видны сотрудники правоохранительных органов и транспортные средства, монахинь вывели на улицу. 2020-12-29T14:25 true PT0M46S

Разговор игумена Сергия с прихожанами о смерти в Среднеуральском женском монастыре Представитель епархии направляется в Среднеуральский монастырь в Свердловской области, где задержали бывшего схиигумена Сергия (Николая Романова), сообщает во вторник епархия. Ранее источник в правоохранительных органах Свердловской области сообщил РИА Новости, что Сергий задержан. Адвокат Сергия Светлана Герасимова сообщила, что ему предъявлено обвинение в склонении к самоубийству, сейчас он летит в Москву, где следствие будет просить суд арестовать его. В монастырь выехала уполномоченный по правам человека в Свердловской области Татьяна Мерзлякова. 2020-12-29T14:25 true PT0M48S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

бывший схимонах сергий (николай романов), аналитика - религия и мировоззрение, русская православная церковь, роман силантьев