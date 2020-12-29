https://ria.ru/20201229/resheniya-1591423622.html

Тамбовская область: эффекты правильных решений в период пандемии

Тамбовская область: эффекты правильных решений в период пандемии

Пандемия коронавирусной инфекции в 2020 году бросила вызов регионам. Губернаторам было делегировано право самостоятельно предпринимать меры по предотвращению... РИА Новости, 29.12.2020

2020-12-29T16:58

2020-12-29T16:58

2020-12-29T18:24

тамбовская область

россия

ано "национальные приоритеты"

александр никитин

объединенная зерновая компания

тамбовская область

экономика

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ТАМБОВ, 29 дек – РИА Новости. Пандемия коронавирусной инфекции в 2020 году бросила вызов регионам. Губернаторам было делегировано право самостоятельно предпринимать меры по предотвращению распространения заболевания, и они им воспользовались. В Тамбовской области, исходя из эпидемиологической ситуации, губернатор Александр Никитин принял ряд решений, благодаря которым работа крупных промышленных предприятий и строительных организаций практически не останавливалась. Ограничений для большинства субъектов малого бизнеса было введено гораздо меньше, чем в других регионах, и они снимались сразу же, как позволяла обстановка. В результате основные макроэкономические показатели региона превысили среднероссийские значения. В 2020 году продолжилась реализация намеченных проектов, благодаря которым Тамбовская область по-прежнему входит в число регионов-лидеров в сфере АПК. Увеличили свои мощности действующие предприятия - "Тамбовский бекон", "Токаревская птицефабрика", "Тамбовская индейка" и другие. В растениеводстве реализуется масштабный проект по строительству теплицы в Мичуринском районе. Одним из приоритетных направлений остается глубокая переработка сельскохозяйственной продукции, в том числе зерна, сои, подсолнечника, сахарной свеклы. По данным Тамбовстата, за 11 месяцев этого года индекс производства пищевых продуктов в Тамбовской области составил чуть более 111% относительно аналогичного периода прошлого года. А объем экспорта мяса за этот же период превысил в денежном выражении 50 миллионов долларов, что составляет 183% от прошлогоднего показателя.Несмотря на пандемию, позитивную динамику развития показала промышленная отрасль, в том числе химическое производство, машино- и приборостроение, производство оборудования для промышленных предприятий, легкая промышленность. В целом за январь-ноябрь индекс промышленного производства составил 106,7% относительно аналогичного периода прошлого года. По этому показателю регион занимает 4-е место в ЦФО. Для сравнения, индекс физического объема промышленного производства в РФ составил 97%, в ЦФО — 104,4%, отметили в управлении по развитию промышленности и торговли Тамбовской области.Тамбовские власти также работали над развитием имеющихся индустриальных площадок и привлечением на их территорию новых резидентов. К примеру, заключили соглашение о взаимодействии с АО "Объединенная зерновая компания", которая планирует построить в регионе грузовой терминал, инвестируя собственные средства. Прорабатывается локализация этого инвестиционного проекта в индустриальном парке "Уварово". В индустриальном парке "Котовск" компания "Вайлдберриз" планирует реализовать проект по созданию логистического комплекса.Некоторые запланированные показатели региону удалось даже перевыполнить. По прогнозу, валовый сбор зерновых и зернобобовых культур в Тамбовской области должен был увеличиться до 4,5 миллионов тонн к 2025 году. Однако, уже в этом году, как сообщили в управлении сельского хозяйства Тамбовской области, был достигнут новый областной рекорд в сфере растениеводства: намолочено 5,2 миллиона тонн зерновых при урожайности в среднем 47 центнеров с гектара, что в 1,6 раза больше, чем в целом по стране. Реальную поддержку от государства получил в уходящем году тамбовский бизнес - как на федеральном, так и на региональном уровнях. В период пандемии был усилен блок помощи именно малому бизнесу, поскольку он в сложившейся ситуации пострадал больше всего. Значимой мерой поддержки для предпринимателей стали займы в Фонде содействия кредитованию малого и среднего бизнеса на общую сумму более 200 миллионов рублей Были также заключены договоры поручительства по обязательствам субъектов малого и среднего предпринимательства перед кредитными организациями на сумму 468 миллионов рублей, что позволило предпринимателям привлечь почти 1 миллиард рублей кредитных средств. Популярным стал микрозаем "Антикризисный". Он выдается без залога на срок до двух лет, процентная ставка составляет 4,25% годовых. А решение о предоставлении микрозайма принимается всего за один день. В настоящее время Фонд разрабатывает новый продукт — микрозаем для самозанятых.Одной из действенных мер поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства стала передача во владение или пользование государственного и муниципального имущества. По поручению губернатора составление реестра объектов имущества для предложения малому и среднему бизнесу проводилось в тесном взаимодействии с муниципалитетами. В настоящее время активно идет работа по организации и проведению аукционов на право заключения договоров аренды. Реализация национальных проектов в Тамбовской области не прерывалась даже в общероссийский пик ограничительных мер по борьбе с распространением COVID-19. Губернатор принял решение сконцентрировать на этой работе все имеющиеся ресурсы. "Тамбовская область будет идти по пути достижения национальных целей, озвученных главой государства. Я поставил задачу вице-губернаторам, отраслевым управлениям выполнить все взятые на себя обязательства по качественному и своевременному исполнению нацпроектов, несмотря на неблагоприятные объективные условия, связанные с пандемией. На это мы и направляли в течение года все наши усилия", - привели в пресс-службе губернатора слова Александра Никитина. В 2020 году к действующей структуре проектного управления в регионе добавился оперативный Штаб с участием всех руководителей национальных проектов и глав муниципальных образований. В регионе сформировалась многоуровневая эффективная система реализации нацпроектов: действует Совет при главе администрации области, проектные комитеты при заместителях главы администрации области, региональный проектный офис, закреплена персональная ответственность на всех уровнях власти. Для оперативного реагирования организован Штаб по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов. Еженедельно осуществляется мониторинг основных параметров проектов.По мнению губернатора, целью участия региона в федеральных программах и национальных проектах является не только решение стратегических задач развития, но и привлечение дополнительных ресурсов, снижение нагрузки на бюджет области и повышение эффективности вложения средств. В 2020 году Тамбовская область приняла участие в 22 государственных программах Российской Федерации с объемом поддержки из федерального бюджета и федеральных фондов в размере чуть менее 17,5 миллиардов рублей. В рамках государственных программ по сравнению с 2019 и 2018 годами объем поддержки Тамбовской области из федерального бюджета вырос, соответственно, на 26% и более, чем в 2 раза. Тамбовская область остается, как и в предыдущие годы, в топ-10 ЦФО по общему объему предоставляемых субсидий, отметили в пресс-службе.Эффективность вложения областных средств год от года повышается. Как сообщали в областном управлении стратегического развития, национальных целей, программ и проектов, в рамках государственных программ в 2020 году на 1 рубль бюджета области было привлечено 13 рублей за счет федерального бюджета и внебюджетных источников. Это значительно больше, чем в 2019 и 2018 годах, когда этот показатель составлял, соответственно, 9 и 5 рублей. Его рост обусловлен увеличением доли федеральных трансфертов по нацпроектам, и как следствие, повышением среднего уровня софинансирования реализуемых мероприятий. По уровню федеральной поддержки на душу населения Тамбовская область занимает 6-е место в ЦФО с цифрой 16,6 тысячи рублей на душу населения.По данным управления, на реализацию национальных проектов в Тамбовской области в этом году было выделено около 9,3 миллиарда рублей с ростом на 28 % к 2019 году. Из них средства федерального бюджета – 7, 4 миллиарда рублей, средства бюджета области – 1,8 миллиарда рублей. Благодаря нацпроектам, в 2020 году на территории региона проводились строительство, ремонт и реконструкция 23 социально значимых объектов. В трех городах области открылись Центры амбулаторной онкологической помощи, построены 6 фельдшерско-акушерских пунктов в сельских территориях, закуплены 7 передвижных ФАПов. Также в этом году проделана большая работа по подготовке документов для начала строительства в регионе нового онкодиспансера. Губернатор считает важным своевременно информировать жителей области о процессах реализации национальных проектов в регионе. По итогам 10 месяцев этого года АНО "Национальные приоритеты" провело исследование, по данным которого Тамбовская область показала хорошую динамику, уверенно войдя в топ-20 российских регионов по объему новостного контента в рамках нацпроектов.

https://ria.ru/20200925/natsproekty-1577795148.html

https://ria.ru/20201207/zernovye-1588089087.html

https://ria.ru/20201113/mikrozaymy-1584548030.html

https://ria.ru/20200930/tseli-1578023065.html

https://ria.ru/20200903/goszakupki-1576705362.html

https://ria.ru/20201120/upravlenie-1585596082.html

россия

тамбовская область

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россия, ано "национальные приоритеты", александр никитин, объединенная зерновая компания, тамбовская область, экономика