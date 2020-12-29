Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Иллюстрация для проекта Тамбовская область
Тамбовская область
https://ria.ru/20201229/resheniya-1591423622.html
Тамбовская область: эффекты правильных решений в период пандемии
Тамбовская область: эффекты правильных решений в период пандемии
Пандемия коронавирусной инфекции в 2020 году бросила вызов регионам. Губернаторам было делегировано право самостоятельно предпринимать меры по предотвращению... РИА Новости, 29.12.2020
2020-12-29T16:58
2020-12-29T18:24
тамбовская область
россия
ано "национальные приоритеты"
александр никитин
объединенная зерновая компания
тамбовская область
экономика
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/148862/90/1488629045_0:458:4400:2933_1920x0_80_0_0_95ceba17269fd34d5f0f6baaca94588c.jpg
ТАМБОВ, 29 дек – РИА Новости. Пандемия коронавирусной инфекции в 2020 году бросила вызов регионам. Губернаторам было делегировано право самостоятельно предпринимать меры по предотвращению распространения заболевания, и они им воспользовались. В Тамбовской области, исходя из эпидемиологической ситуации, губернатор Александр Никитин принял ряд решений, благодаря которым работа крупных промышленных предприятий и строительных организаций практически не останавливалась. Ограничений для большинства субъектов малого бизнеса было введено гораздо меньше, чем в других регионах, и они снимались сразу же, как позволяла обстановка. В результате основные макроэкономические показатели региона превысили среднероссийские значения. В 2020 году продолжилась реализация намеченных проектов, благодаря которым Тамбовская область по-прежнему входит в число регионов-лидеров в сфере АПК. Увеличили свои мощности действующие предприятия - "Тамбовский бекон", "Токаревская птицефабрика", "Тамбовская индейка" и другие. В растениеводстве реализуется масштабный проект по строительству теплицы в Мичуринском районе. Одним из приоритетных направлений остается глубокая переработка сельскохозяйственной продукции, в том числе зерна, сои, подсолнечника, сахарной свеклы. По данным Тамбовстата, за 11 месяцев этого года индекс производства пищевых продуктов в Тамбовской области составил чуть более 111% относительно аналогичного периода прошлого года. А объем экспорта мяса за этот же период превысил в денежном выражении 50 миллионов долларов, что составляет 183% от прошлогоднего показателя.Несмотря на пандемию, позитивную динамику развития показала промышленная отрасль, в том числе химическое производство, машино- и приборостроение, производство оборудования для промышленных предприятий, легкая промышленность. В целом за январь-ноябрь индекс промышленного производства составил 106,7% относительно аналогичного периода прошлого года. По этому показателю регион занимает 4-е место в ЦФО. Для сравнения, индекс физического объема промышленного производства в РФ составил 97%, в ЦФО — 104,4%, отметили в управлении по развитию промышленности и торговли Тамбовской области.Тамбовские власти также работали над развитием имеющихся индустриальных площадок и привлечением на их территорию новых резидентов. К примеру, заключили соглашение о взаимодействии с АО "Объединенная зерновая компания", которая планирует построить в регионе грузовой терминал, инвестируя собственные средства. Прорабатывается локализация этого инвестиционного проекта в индустриальном парке "Уварово". В индустриальном парке "Котовск" компания "Вайлдберриз" планирует реализовать проект по созданию логистического комплекса.Некоторые запланированные показатели региону удалось даже перевыполнить. По прогнозу, валовый сбор зерновых и зернобобовых культур в Тамбовской области должен был увеличиться до 4,5 миллионов тонн к 2025 году. Однако, уже в этом году, как сообщили в управлении сельского хозяйства Тамбовской области, был достигнут новый областной рекорд в сфере растениеводства: намолочено 5,2 миллиона тонн зерновых при урожайности в среднем 47 центнеров с гектара, что в 1,6 раза больше, чем в целом по стране. Реальную поддержку от государства получил в уходящем году тамбовский бизнес - как на федеральном, так и на региональном уровнях. В период пандемии был усилен блок помощи именно малому бизнесу, поскольку он в сложившейся ситуации пострадал больше всего. Значимой мерой поддержки для предпринимателей стали займы в Фонде содействия кредитованию малого и среднего бизнеса на общую сумму более 200 миллионов рублей Были также заключены договоры поручительства по обязательствам субъектов малого и среднего предпринимательства перед кредитными организациями на сумму 468 миллионов рублей, что позволило предпринимателям привлечь почти 1 миллиард рублей кредитных средств. Популярным стал микрозаем "Антикризисный". Он выдается без залога на срок до двух лет, процентная ставка составляет 4,25% годовых. А решение о предоставлении микрозайма принимается всего за один день. В настоящее время Фонд разрабатывает новый продукт — микрозаем для самозанятых.Одной из действенных мер поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства стала передача во владение или пользование государственного и муниципального имущества. По поручению губернатора составление реестра объектов имущества для предложения малому и среднему бизнесу проводилось в тесном взаимодействии с муниципалитетами. В настоящее время активно идет работа по организации и проведению аукционов на право заключения договоров аренды. Реализация национальных проектов в Тамбовской области не прерывалась даже в общероссийский пик ограничительных мер по борьбе с распространением COVID-19. Губернатор принял решение сконцентрировать на этой работе все имеющиеся ресурсы. "Тамбовская область будет идти по пути достижения национальных целей, озвученных главой государства. Я поставил задачу вице-губернаторам, отраслевым управлениям выполнить все взятые на себя обязательства по качественному и своевременному исполнению нацпроектов, несмотря на неблагоприятные объективные условия, связанные с пандемией. На это мы и направляли в течение года все наши усилия", - привели в пресс-службе губернатора слова Александра Никитина. В 2020 году к действующей структуре проектного управления в регионе добавился оперативный Штаб с участием всех руководителей национальных проектов и глав муниципальных образований. В регионе сформировалась многоуровневая эффективная система реализации нацпроектов: действует Совет при главе администрации области, проектные комитеты при заместителях главы администрации области, региональный проектный офис, закреплена персональная ответственность на всех уровнях власти. Для оперативного реагирования организован Штаб по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов. Еженедельно осуществляется мониторинг основных параметров проектов.По мнению губернатора, целью участия региона в федеральных программах и национальных проектах является не только решение стратегических задач развития, но и привлечение дополнительных ресурсов, снижение нагрузки на бюджет области и повышение эффективности вложения средств. В 2020 году Тамбовская область приняла участие в 22 государственных программах Российской Федерации с объемом поддержки из федерального бюджета и федеральных фондов в размере чуть менее 17,5 миллиардов рублей. В рамках государственных программ по сравнению с 2019 и 2018 годами объем поддержки Тамбовской области из федерального бюджета вырос, соответственно, на 26% и более, чем в 2 раза. Тамбовская область остается, как и в предыдущие годы, в топ-10 ЦФО по общему объему предоставляемых субсидий, отметили в пресс-службе.Эффективность вложения областных средств год от года повышается. Как сообщали в областном управлении стратегического развития, национальных целей, программ и проектов, в рамках государственных программ в 2020 году на 1 рубль бюджета области было привлечено 13 рублей за счет федерального бюджета и внебюджетных источников. Это значительно больше, чем в 2019 и 2018 годах, когда этот показатель составлял, соответственно, 9 и 5 рублей. Его рост обусловлен увеличением доли федеральных трансфертов по нацпроектам, и как следствие, повышением среднего уровня софинансирования реализуемых мероприятий. По уровню федеральной поддержки на душу населения Тамбовская область занимает 6-е место в ЦФО с цифрой 16,6 тысячи рублей на душу населения.По данным управления, на реализацию национальных проектов в Тамбовской области в этом году было выделено около 9,3 миллиарда рублей с ростом на 28 % к 2019 году. Из них средства федерального бюджета – 7, 4 миллиарда рублей, средства бюджета области – 1,8 миллиарда рублей. Благодаря нацпроектам, в 2020 году на территории региона проводились строительство, ремонт и реконструкция 23 социально значимых объектов. В трех городах области открылись Центры амбулаторной онкологической помощи, построены 6 фельдшерско-акушерских пунктов в сельских территориях, закуплены 7 передвижных ФАПов. Также в этом году проделана большая работа по подготовке документов для начала строительства в регионе нового онкодиспансера. Губернатор считает важным своевременно информировать жителей области о процессах реализации национальных проектов в регионе. По итогам 10 месяцев этого года АНО "Национальные приоритеты" провело исследование, по данным которого Тамбовская область показала хорошую динамику, уверенно войдя в топ-20 российских регионов по объему новостного контента в рамках нацпроектов.
https://ria.ru/20200925/natsproekty-1577795148.html
https://ria.ru/20201207/zernovye-1588089087.html
https://ria.ru/20201113/mikrozaymy-1584548030.html
https://ria.ru/20200930/tseli-1578023065.html
https://ria.ru/20200903/goszakupki-1576705362.html
https://ria.ru/20201120/upravlenie-1585596082.html
россия
тамбовская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn25.img.ria.ru/images/148862/90/1488629045_286:0:4197:2933_1920x0_80_0_0_f84cab25b9fd967a55e31b0a757dc8cb.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
россия, ано "национальные приоритеты", александр никитин, объединенная зерновая компания, тамбовская область, экономика

Тамбовская область: эффекты правильных решений в период пандемии

16:58 29.12.2020 (обновлено: 18:24 29.12.2020)
 
© Fotolia / Sergey LavrentevВид на Тамбов
Вид на Тамбов - РИА Новости, 1920, 29.12.2020
© Fotolia / Sergey Lavrentev
Читать ria.ru в
ТАМБОВ, 29 дек – РИА Новости. Пандемия коронавирусной инфекции в 2020 году бросила вызов регионам. Губернаторам было делегировано право самостоятельно предпринимать меры по предотвращению распространения заболевания, и они им воспользовались. В Тамбовской области, исходя из эпидемиологической ситуации, губернатор Александр Никитин принял ряд решений, благодаря которым работа крупных промышленных предприятий и строительных организаций практически не останавливалась. Ограничений для большинства субъектов малого бизнеса было введено гораздо меньше, чем в других регионах, и они снимались сразу же, как позволяла обстановка. В результате основные макроэкономические показатели региона превысили среднероссийские значения.
В 2020 году продолжилась реализация намеченных проектов, благодаря которым Тамбовская область по-прежнему входит в число регионов-лидеров в сфере АПК. Увеличили свои мощности действующие предприятия - "Тамбовский бекон", "Токаревская птицефабрика", "Тамбовская индейка" и другие. В растениеводстве реализуется масштабный проект по строительству теплицы в Мичуринском районе. Одним из приоритетных направлений остается глубокая переработка сельскохозяйственной продукции, в том числе зерна, сои, подсолнечника, сахарной свеклы. По данным Тамбовстата, за 11 месяцев этого года индекс производства пищевых продуктов в Тамбовской области составил чуть более 111% относительно аналогичного периода прошлого года. А объем экспорта мяса за этот же период превысил в денежном выражении 50 миллионов долларов, что составляет 183% от прошлогоднего показателя.
Губернатор Тамбовской области Александр Никитин - РИА Новости, 1920, 25.09.2020
25 сентября, 20:50Тамбовская область
Александр Никитин: Тамбовщина реализует нацпроекты вопреки пандемии
Несмотря на пандемию, позитивную динамику развития показала промышленная отрасль, в том числе химическое производство, машино- и приборостроение, производство оборудования для промышленных предприятий, легкая промышленность. В целом за январь-ноябрь индекс промышленного производства составил 106,7% относительно аналогичного периода прошлого года. По этому показателю регион занимает 4-е место в ЦФО. Для сравнения, индекс физического объема промышленного производства в РФ составил 97%, в ЦФО — 104,4%, отметили в управлении по развитию промышленности и торговли Тамбовской области.
© РИА Новости / Алексей Сухоруков / Перейти в фотобанкФрезеровщик обрабатывает деталь на станке с ЧПУ в цехе на Тулиновском приборостроительном заводе в селе Тулиновка
Фрезеровщик обрабатывает деталь на станке с ЧПУ в цехе на Тулиновском приборостроительном заводе в селе Тулиновка - РИА Новости, 1920, 29.12.2020
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
Перейти в фотобанк
Фрезеровщик обрабатывает деталь на станке с ЧПУ в цехе на Тулиновском приборостроительном заводе в селе Тулиновка
Тамбовские власти также работали над развитием имеющихся индустриальных площадок и привлечением на их территорию новых резидентов. К примеру, заключили соглашение о взаимодействии с АО "Объединенная зерновая компания", которая планирует построить в регионе грузовой терминал, инвестируя собственные средства. Прорабатывается локализация этого инвестиционного проекта в индустриальном парке "Уварово". В индустриальном парке "Котовск" компания "Вайлдберриз" планирует реализовать проект по созданию логистического комплекса.
Уборка урожая пшеницы - РИА Новости, 1920, 07.12.2020
7 декабря, 19:08Тамбовская область
Тамбовские аграрии собрали рекордные 5,2 миллиона тонн зерновых
Некоторые запланированные показатели региону удалось даже перевыполнить. По прогнозу, валовый сбор зерновых и зернобобовых культур в Тамбовской области должен был увеличиться до 4,5 миллионов тонн к 2025 году. Однако, уже в этом году, как сообщили в управлении сельского хозяйства Тамбовской области, был достигнут новый областной рекорд в сфере растениеводства: намолочено 5,2 миллиона тонн зерновых при урожайности в среднем 47 центнеров с гектара, что в 1,6 раза больше, чем в целом по стране.
© РИА Новости / Алексей Сухоруков / Перейти в фотобанкСбор урожая клубники на предприятии "Тамбовские сады" в селе Стрельцы Тамбовской области
Сбор урожая клубники на предприятии Тамбовские сады в селе Стрельцы Тамбовской области - РИА Новости, 1920, 29.12.2020
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
Перейти в фотобанк
Сбор урожая клубники на предприятии "Тамбовские сады" в селе Стрельцы Тамбовской области
Реальную поддержку от государства получил в уходящем году тамбовский бизнес - как на федеральном, так и на региональном уровнях. В период пандемии был усилен блок помощи именно малому бизнесу, поскольку он в сложившейся ситуации пострадал больше всего. Значимой мерой поддержки для предпринимателей стали займы в Фонде содействия кредитованию малого и среднего бизнеса на общую сумму более 200 миллионов рублей Были также заключены договоры поручительства по обязательствам субъектов малого и среднего предпринимательства перед кредитными организациями на сумму 468 миллионов рублей, что позволило предпринимателям привлечь почти 1 миллиард рублей кредитных средств. Популярным стал микрозаем "Антикризисный". Он выдается без залога на срок до двух лет, процентная ставка составляет 4,25% годовых. А решение о предоставлении микрозайма принимается всего за один день. В настоящее время Фонд разрабатывает новый продукт — микрозаем для самозанятых.
Банкноты номиналом 1000 рублей - РИА Новости, 1920, 13.11.2020
13 ноября, 19:13Тамбовская область
Тамбовские власти выдали антикризисные микрозаймы 155 предпринимателям
Одной из действенных мер поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства стала передача во владение или пользование государственного и муниципального имущества. По поручению губернатора составление реестра объектов имущества для предложения малому и среднему бизнесу проводилось в тесном взаимодействии с муниципалитетами. В настоящее время активно идет работа по организации и проведению аукционов на право заключения договоров аренды.
Реализация национальных проектов в Тамбовской области не прерывалась даже в общероссийский пик ограничительных мер по борьбе с распространением COVID-19. Губернатор принял решение сконцентрировать на этой работе все имеющиеся ресурсы.
"Тамбовская область будет идти по пути достижения национальных целей, озвученных главой государства. Я поставил задачу вице-губернаторам, отраслевым управлениям выполнить все взятые на себя обязательства по качественному и своевременному исполнению нацпроектов, несмотря на неблагоприятные объективные условия, связанные с пандемией. На это мы и направляли в течение года все наши усилия", - привели в пресс-службе губернатора слова Александра Никитина.
Глава администрации Тамбовской области Александр Никитин - РИА Новости, 1920, 30.09.2020
30 сентября, 20:29Тамбовская область
Александр Никитин: Тамбовщина идет по пути достижения национальных целей
В 2020 году к действующей структуре проектного управления в регионе добавился оперативный Штаб с участием всех руководителей национальных проектов и глав муниципальных образований. В регионе сформировалась многоуровневая эффективная система реализации нацпроектов: действует Совет при главе администрации области, проектные комитеты при заместителях главы администрации области, региональный проектный офис, закреплена персональная ответственность на всех уровнях власти. Для оперативного реагирования организован Штаб по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов. Еженедельно осуществляется мониторинг основных параметров проектов.
По мнению губернатора, целью участия региона в федеральных программах и национальных проектах является не только решение стратегических задач развития, но и привлечение дополнительных ресурсов, снижение нагрузки на бюджет области и повышение эффективности вложения средств. В 2020 году Тамбовская область приняла участие в 22 государственных программах Российской Федерации с объемом поддержки из федерального бюджета и федеральных фондов в размере чуть менее 17,5 миллиардов рублей. В рамках государственных программ по сравнению с 2019 и 2018 годами объем поддержки Тамбовской области из федерального бюджета вырос, соответственно, на 26% и более, чем в 2 раза. Тамбовская область остается, как и в предыдущие годы, в топ-10 ЦФО по общему объему предоставляемых субсидий, отметили в пресс-службе.
Листы с денежными купюрами номиналом 2000 рублей - РИА Новости, 1920, 03.09.2020
3 сентября, 19:36Тамбовская область
В Тамбовской области на госзакупках за 5 лет сэкономили 4,5 млрд рублей
Эффективность вложения областных средств год от года повышается. Как сообщали в областном управлении стратегического развития, национальных целей, программ и проектов, в рамках государственных программ в 2020 году на 1 рубль бюджета области было привлечено 13 рублей за счет федерального бюджета и внебюджетных источников. Это значительно больше, чем в 2019 и 2018 годах, когда этот показатель составлял, соответственно, 9 и 5 рублей. Его рост обусловлен увеличением доли федеральных трансфертов по нацпроектам, и как следствие, повышением среднего уровня софинансирования реализуемых мероприятий. По уровню федеральной поддержки на душу населения Тамбовская область занимает 6-е место в ЦФО с цифрой 16,6 тысячи рублей на душу населения.
По данным управления, на реализацию национальных проектов в Тамбовской области в этом году было выделено около 9,3 миллиарда рублей с ростом на 28 % к 2019 году. Из них средства федерального бюджета – 7, 4 миллиарда рублей, средства бюджета области – 1,8 миллиарда рублей.
© РИА Новости / Алексей Сухоруков / Перейти в фотобанкРабота онкологического диспансера в Тамбове
Работа онкологического диспансера в Тамбове - РИА Новости, 1920, 29.12.2020
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
Перейти в фотобанк
Работа онкологического диспансера в Тамбове
Благодаря нацпроектам, в 2020 году на территории региона проводились строительство, ремонт и реконструкция 23 социально значимых объектов. В трех городах области открылись Центры амбулаторной онкологической помощи, построены 6 фельдшерско-акушерских пунктов в сельских территориях, закуплены 7 передвижных ФАПов. Также в этом году проделана большая работа по подготовке документов для начала строительства в регионе нового онкодиспансера.
Губернатор считает важным своевременно информировать жителей области о процессах реализации национальных проектов в регионе. По итогам 10 месяцев этого года АНО "Национальные приоритеты" провело исследование, по данным которого Тамбовская область показала хорошую динамику, уверенно войдя в топ-20 российских регионов по объему новостного контента в рамках нацпроектов.
Виды Тамбова - РИА Новости, 1920, 20.11.2020
20 ноября, 19:14Тамбовская область
На Тамбовщине открыт Центр управления регионом
 
Тамбовская областьРоссияАНО "Национальные приоритеты"Александр НикитинОбъединенная зерновая компанияТамбовская областьЭкономика
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
08:06При пожаре в ресторане в Люберцах погиб человек
08:01Китай протестировал секционный ракетный двигатель твердого топлива
07:55Москвичам в среду пообещали облачную погоду без осадков
07:29Вильфанд рассказал о погоде в первые дни нового года
07:26Эксперты: детское шампанское может спровоцировать алкоголизм и ожирение
07:19Экономисты советуют "держаться от доллара подальше"
07:13Россияне назвали самые перспективные сферы работы в 2021 году
07:10Эксперты рассказали, что есть в Новый год, чтобы избежать похмелья
07:06Голикова сравнила вакцины от коронавируса
07:04Источник: армия получила первые модернизированные вертолеты Ми-28НМ
06:59В Крыму сочли нецелесообразным введение курортного сбора в регионе
06:51Стивен Содерберг начал работу над "философским" сиквелом "Заражения"
06:50Спасатели рассказали о поисках членов экипажа "Онеги" в Баренцевом море
06:45Вильфанд предупредил о морозах в Сибири в первые дни нового года
06:33Назван неожиданный симптом рака легких
06:22Милонов попросил Деда Мороза не дарить подарки "дедморозо-скептикам"
06:04Эксперт рассказал, как отличить сотрудника банка от телефонного мошенника
05:56В Крыму назвали ложью заявление ООН об отсутствии доступа на полуостров
05:54Медсестра из "красной зоны" расплакалась из-за умирающих пациентов
05:39Бразильская компания хочет провести клинические испытания "Спутника V"
Лента новостейМолния