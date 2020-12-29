https://ria.ru/20201229/reki-1591331795.html

Росприродназдор назвал основные предприятия, загрязняющие реки

Росприродназдор назвал основные предприятия, загрязняющие реки

Водоканалы являются главными загрязнителями водных объектов, сообщила РИА Новости глава Росприроднадзора Светлана Радионова. РИА Новости, 29.12.2020

2020-12-29T09:33

2020-12-29T09:33

2020-12-29T09:33

светлана радионова

федеральная служба по надзору в сфере природопользования (росприроднадзор)

общество

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МОСКВА, 29 дек - РИА Новости. Водоканалы являются главными загрязнителями водных объектов, сообщила РИА Новости глава Росприроднадзора Светлана Радионова."Водоканалы - это крупнейшие загрязнители водных объектов. От них реки получают 50% нагрузки. Уже идут программы по водоканалам и их модернизации. Хочется систематизировать эту историю и сделать так, чтобы стало чище", - сказала Радионова.Она уточнила, что в следующем году планируется на протяжении одной конкретной реки измерять качество воды у каждого водовыпуска."Такого никогда не было. Может быть, это будет Волга, а может быть, какая-то северная река", - добавила Радионова.

https://radiosputnik.ria.ru/20201208/ryba-1588254711.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

светлана радионова, федеральная служба по надзору в сфере природопользования (росприроднадзор), общество