ФСБ задержала декана из РАНХиГС по делу о мошенничестве
13:03 29.12.2020 (обновлено: 13:35 29.12.2020)
МОСКВА, 29 дек - РИА Новости. Лефортовский суд Москвы отправил под домашний арест декана факультета госуправления экономикой Института государственной службы и управления (ИГСУ) РАНХиГС Светлану Ларину, подозреваемую в особо крупном мошенничестве, заявила РИА Новости пресс-секретарь суда Дарья Розмахина.
Сегодня ФСБ сообщила, что руководящий, профессорско-преподавательский и административный персонал ИГСУ РАНХиГС организовал "преступную схему хищения денежных средств путем их систематического получения от подчиненных за необоснованное начисление дополнительной заработной платы", по уголовному делу об особо крупном мошенничестве один из фигурантов был задержан при получении денег от подчиненных.
© Фото : ИГСУ РАНХиГСДекан факультета госуправления экономикой ИГСУ РАНХиГС Ларина Светлана Евгеньевна
Декан факультета госуправления экономикой ИГСУ РАНХиГС Ларина Светлана Евгеньевна
"Постановлением Лефортовского районного суда Москвы от 26 декабря избрана мера пресечения в отношении Лариной Светланы Евгеньевны, подозреваемой в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст.159 УК РФ, в виде домашнего ареста сроком до 21 февраля", - сказала собеседница агентства.
ИГСУ как структурное подразделение РАНХиГС создан в 2011 году и называет своей миссией "подготовку высокопрофессиональных управленцев для органов государственной власти и бизнес-структур". Судя по сайту учреждения, среди выпускников - депутаты Госдумы, губернаторы, другие высокопоставленные чиновники и политики.
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