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"Ранетки" зарыли топор войны
"Ранетки" зарыли топор войны
Экс-участница российской поп-рок группы "Ранетки" Лена Третьякова сообщила в Instagram о том, что после нескольких лет разногласий с коллегой по коллективу Аней РИА Новости, 29.12.2020
2020-12-29T16:44
2020-12-29T18:30
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МОСКВА, 29 дек — РИА Новости. Экс-участница российской поп-рок группы "Ранетки" Лена Третьякова сообщила в Instagram о том, что после нескольких лет разногласий с коллегой по коллективу Аней Рудневой они наконец-то помирились. Позже на своей странице пост с аналогичным содержанием опубликовала и Аня.Поклонников "Ранеток" эта новость приятно удивила. "Девочки, надеюсь, у вас все хорошо будет", "Ого, неожиданно. Очень рада", — прокомментировали сообщения об их примирении пользователи.Правда, пока неизвестно, приведет ли оно к воссоединения группы "Ранетки", которая в начале 2000-х собирала целые стадионы, а в 2013 году распалась.Тогда появлялась информация, что Лена и Аня сильно поругались во время работы над YouTube-каналом "Курага" (образован в 2009 году). По словам Рудневой, причиной тому стали разногласия и недопонимание между певицами. После ссоры каждая из них занялась своим делом: Третьякова продолжила развивать канал вместе с еще одной участницей "Ранеток" Женей Огурцовой, а Руднева занималась музыкальной карьерой.
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"Ранетки" зарыли топор войны

16:44 29.12.2020 (обновлено: 18:30 29.12.2020)
 
© Фото : @_lenatretyakova_ Фотография из Instagram-аккаунта Лены Третьяковой
Фотография из Instagram-аккаунта Лены Третьяковой - РИА Новости, 1920, 29.12.2020
© Фото : @_lenatretyakova_
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МОСКВА, 29 дек — РИА Новости. Экс-участница российской поп-рок группы "Ранетки" Лена Третьякова сообщила в Instagram о том, что после нескольких лет разногласий с коллегой по коллективу Аней Рудневой они наконец-то помирились.
"Топор войны зарыт! Неожиданно? Очень рада, что мы с Аней решились на разговор и все выяснили. Жаль, что не сделали этого раньше. Меня очень тяготила эта ситуация, но теперь все плохое точно останется в 2020", — сообщила Третьякова.
Позже на своей странице пост с аналогичным содержанием опубликовала и Аня.
"Все, товарищи, драки не будет", — написала Руднева.
Поклонников "Ранеток" эта новость приятно удивила. "Девочки, надеюсь, у вас все хорошо будет", "Ого, неожиданно. Очень рада", — прокомментировали сообщения об их примирении пользователи.
Правда, пока неизвестно, приведет ли оно к воссоединения группы "Ранетки", которая в начале 2000-х собирала целые стадионы, а в 2013 году распалась.
Тогда появлялась информация, что Лена и Аня сильно поругались во время работы над YouTube-каналом "Курага" (образован в 2009 году). По словам Рудневой, причиной тому стали разногласия и недопонимание между певицами.
После ссоры каждая из них занялась своим делом: Третьякова продолжила развивать канал вместе с еще одной участницей "Ранеток" Женей Огурцовой, а Руднева занималась музыкальной карьерой.
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