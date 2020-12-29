https://ria.ru/20201229/ranetki-1591362280.html
"Ранетки" зарыли топор войны
"Ранетки" зарыли топор войны
Экс-участница российской поп-рок группы "Ранетки" Лена Третьякова сообщила в Instagram о том, что после нескольких лет разногласий с коллегой по коллективу Аней РИА Новости, 29.12.2020
2020-12-29T16:44
2020-12-29T16:44
2020-12-29T18:30
шоубиз
знаменитости
звезды
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/0c/1d/1591361039_0:0:1856:1044_1920x0_80_0_0_e8da53b6f8e932a5b028a8ffabc6b80a.jpg
МОСКВА, 29 дек — РИА Новости. Экс-участница российской поп-рок группы "Ранетки" Лена Третьякова сообщила в Instagram о том, что после нескольких лет разногласий с коллегой по коллективу Аней Рудневой они наконец-то помирились. Позже на своей странице пост с аналогичным содержанием опубликовала и Аня.Поклонников "Ранеток" эта новость приятно удивила. "Девочки, надеюсь, у вас все хорошо будет", "Ого, неожиданно. Очень рада", — прокомментировали сообщения об их примирении пользователи.Правда, пока неизвестно, приведет ли оно к воссоединения группы "Ранетки", которая в начале 2000-х собирала целые стадионы, а в 2013 году распалась.Тогда появлялась информация, что Лена и Аня сильно поругались во время работы над YouTube-каналом "Курага" (образован в 2009 году). По словам Рудневой, причиной тому стали разногласия и недопонимание между певицами. После ссоры каждая из них занялась своим делом: Третьякова продолжила развивать канал вместе с еще одной участницей "Ранеток" Женей Огурцовой, а Руднева занималась музыкальной карьерой.
https://ria.ru/20200528/1572065372.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2020
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/0c/1d/1591361039_0:0:1856:1392_1920x0_80_0_0_ce1e736fbdf9057394356bd4f809bfbc.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
знаменитости, звезды
МОСКВА, 29 дек — РИА Новости.
Экс-участница российской поп-рок группы "Ранетки" Лена Третьякова сообщила
в Instagram о том, что после нескольких лет разногласий с коллегой по коллективу Аней Рудневой они наконец-то помирились.
"Топор войны зарыт! Неожиданно? Очень рада, что мы с Аней решились на разговор и все выяснили. Жаль, что не сделали этого раньше. Меня очень тяготила эта ситуация, но теперь все плохое точно останется в 2020", — сообщила Третьякова.
Позже на своей странице пост с аналогичным содержанием опубликовала
и Аня.
"Все, товарищи, драки не будет", — написала Руднева.
Поклонников "Ранеток" эта новость приятно удивила. "Девочки, надеюсь, у вас все хорошо будет", "Ого, неожиданно. Очень рада", — прокомментировали сообщения об их примирении пользователи.
Правда, пока неизвестно, приведет ли оно к воссоединения группы "Ранетки", которая в начале 2000-х собирала целые стадионы, а в 2013 году распалась.
Тогда появлялась информация, что Лена и Аня сильно поругались во время работы над YouTube-каналом "Курага" (образован в 2009 году). По словам Рудневой, причиной тому стали
разногласия и недопонимание между певицами.
После ссоры каждая из них занялась своим делом: Третьякова продолжила развивать канал вместе с еще одной участницей "Ранеток" Женей Огурцовой, а Руднева занималась музыкальной карьерой.