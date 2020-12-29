https://ria.ru/20201229/ranetki-1591362280.html

"Ранетки" зарыли топор войны

"Ранетки" зарыли топор войны

Экс-участница российской поп-рок группы "Ранетки" Лена Третьякова сообщила в Instagram о том, что после нескольких лет разногласий с коллегой по коллективу Аней РИА Новости, 29.12.2020

2020-12-29T16:44

2020-12-29T16:44

2020-12-29T18:30

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МОСКВА, 29 дек — РИА Новости. Экс-участница российской поп-рок группы "Ранетки" Лена Третьякова сообщила в Instagram о том, что после нескольких лет разногласий с коллегой по коллективу Аней Рудневой они наконец-то помирились. Позже на своей странице пост с аналогичным содержанием опубликовала и Аня.Поклонников "Ранеток" эта новость приятно удивила. "Девочки, надеюсь, у вас все хорошо будет", "Ого, неожиданно. Очень рада", — прокомментировали сообщения об их примирении пользователи.Правда, пока неизвестно, приведет ли оно к воссоединения группы "Ранетки", которая в начале 2000-х собирала целые стадионы, а в 2013 году распалась.Тогда появлялась информация, что Лена и Аня сильно поругались во время работы над YouTube-каналом "Курага" (образован в 2009 году). По словам Рудневой, причиной тому стали разногласия и недопонимание между певицами. После ссоры каждая из них занялась своим делом: Третьякова продолжила развивать канал вместе с еще одной участницей "Ранеток" Женей Огурцовой, а Руднева занималась музыкальной карьерой.

https://ria.ru/20200528/1572065372.html

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знаменитости, звезды