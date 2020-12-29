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Ракета "Союз" с французским спутником СSO-2 стартовала с космодрома Куру
Ракета "Союз" с французским спутником СSO-2 стартовала с космодрома Куру
Российская ракета-носитель "Союз" с французским военным спутником СSO-2 успешно стартовала с космодрома Куру во Французской Гвиане. РИА Новости, 29.12.2020
2020-12-29T19:52
2020-12-29T19:52
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ПАРИЖ, 29 дек – РИА Новости. Российская ракета-носитель "Союз" с французским военным спутником СSO-2 успешно стартовала с космодрома Куру во Французской Гвиане.Трансляция запуска ведется на сайте компании-оператора Arianespace.Спутник наблюдения Земли CSO-2, предназначенный для применения в области обороны и безопасности, должен быть выведен на солнечно-синхронную орбиту на высоте 480 километров.Спутник CSO-2 создан от имени Национального центра космических исследований (CNES) Франции и Генеральной дирекции по вооружению (DGA) в интересах Генерального штаба вооруженных сил Франции.Старт ракеты "Союз" был перенесен с 28 на 29 декабря из-за неблагоприятных погодных условий.Спутник оптико-электронной разведки CSO-2, созданный в интересах минобороны Франции, последует за спутником CSO-1, который был выведен с помощью "Союза" с Куру в декабре 2018 года. Спутники заменят аппараты аналогичного назначения Helios 2A и Helios 2B, запущенные в 2004 и 2009 годах.Это 25-й пуск российской ракеты "Союз" с космодрома Куру с октября 2011 года.
https://ria.ru/20201228/soyuz-1591168017.html
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минобороны франции, arianespace, космос - риа наука, союз, французская гвиана, франция

Ракета "Союз" с французским спутником СSO-2 стартовала с космодрома Куру

19:52 29.12.2020
 
© РИА Новости / Сергей Мамонтов / Перейти в фотобанкСтартовый стол с РБ "Фрегат" на космодроме Куру во Французской Гвиане
Стартовый стол с РБ Фрегат на космодроме Куру во Французской Гвиане - РИА Новости, 1920, 29.12.2020
© РИА Новости / Сергей Мамонтов
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ПАРИЖ, 29 дек – РИА Новости. Российская ракета-носитель "Союз" с французским военным спутником СSO-2 успешно стартовала с космодрома Куру во Французской Гвиане.
Трансляция запуска ведется на сайте компании-оператора Arianespace.
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Спутник наблюдения Земли CSO-2, предназначенный для применения в области обороны и безопасности, должен быть выведен на солнечно-синхронную орбиту на высоте 480 километров.
Спутник CSO-2 создан от имени Национального центра космических исследований (CNES) Франции и Генеральной дирекции по вооружению (DGA) в интересах Генерального штаба вооруженных сил Франции.
Старт ракеты "Союз" был перенесен с 28 на 29 декабря из-за неблагоприятных погодных условий.
Спутник оптико-электронной разведки CSO-2, созданный в интересах минобороны Франции, последует за спутником CSO-1, который был выведен с помощью "Союза" с Куру в декабре 2018 года. Спутники заменят аппараты аналогичного назначения Helios 2A и Helios 2B, запущенные в 2004 и 2009 годах.
Это 25-й пуск российской ракеты "Союз" с космодрома Куру с октября 2011 года.
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Хочу стать космонавтомМинобороны ФранцииArianespaceКосмос - РИА НаукаСоюзФранцузская ГвианаФранция
 
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