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В Литве "пропало" нефтяное пятно, появившееся в море из-за аварии
В Литве "пропало" нефтяное пятно, появившееся в море из-за аварии
Руководитель литовского координационного центра спасения на море Евгений Валиков заявил о "пропаже" нефтяного пятна, образовавшегося в понедельник в результате... РИА Новости, 29.12.2020
2020-12-29T15:36
2020-12-29T15:37
новости - экология
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ВИЛЬНЮС, 29 дек - РИА Новости. Руководитель литовского координационного центра спасения на море Евгений Валиков заявил о "пропаже" нефтяного пятна, образовавшегося в понедельник в результате аварии на нефтетерминале Бутинге у побережья Литвы.По данным литовского радио, в понедельник из-за разрыва шланга на терминале Бутинге, принадлежащем польской компании по импорту и переработке нефти Orlen Lietuva, в море было разлито до двух тонн нефтепродуктов. Нефтяное пятно движется в сторону территориальных вод Латвии.Сейчас вертолет литовского военно-морского флота обследует территорию, куда, возможно, дрейфует нефтяное пятно, отметил Валиков."С соседями - латвийским морским координационным центром спасения - была достигнута договоренность, что после проверки фотографий, полученных с вертолета, сформируем единый план действий и латвийские корабли удалят оставшееся пятно вместе с нашими силами реагирования на инциденты терминала в Бутинге и судном "Шакяй". Будут использоваться надувные щетки. Два корабля буксируют, они соберут загрязняющие вещества", - сказал руководитель координационного центра.По его словам, нефтяное пятно пока не найдено, оно "пропало", его нет в территориальных водах ни Литвы, ни Латвии. "Область поиска расширена до максимально возможного расстояния дрейфа, пятен не обнаружено... Оно рассыпается на более мелкие кусочки из-за погодных условий - ветра и волн, а температура холодного воздуха и воды свернула его в сгустки, и это пятно само исчезает, то есть тонет", - подчеркнул руководитель центра, добавив, что пятно не представляет угрозы, так как это "живая нефть", без синтетических добавок.На действующем с 1998 года терминале в Бутинге в 2001 году произошли две аварии, отмечает Delfi. В марте из-за сильного ветра порвалось крепление, удерживающее судно у терминала, во время перекачки нефти на норвежский танкер North Pacific. Порвались и шланги для транспортировки нефти, когда судно начало дрейфовать. Во время инцидента в море вылилось 3 тонны нефти, часть достигла территориальных вод Латвии. В ноябре 59 тонн нефти вылилось в море из подводного шланга, из которых 10 тонн было собрано. Прокуратура возбудила уголовное дело по факту загрязнения морской среды. Было объявлено, что производитель шлангов рекомендует менять их каждые три года, но этого не произошло.Терминал в Бутинге импортирует нефть с 2006 года, когда польский концерн Orlen приобрел Mazeikiu Nafta. После этого, в январе 2008 года, на терминале произошел еще один разлив нефти - при разгрузке танкера Stena Antarctica. По данным Delfi, тогда в море было сброшено около 400 килограммов нефти, которая достигла берега литовского курорта Швянтойи.
https://ria.ru/20201128/musornoe-pyatno-vmesto-barentseva-morya-kak-volontery-spasayut-ekosistemu-1586716461.html
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новости - экология, латвия, литва, в мире

В Литве "пропало" нефтяное пятно, появившееся в море из-за аварии

15:36 29.12.2020 (обновлено: 15:37 29.12.2020)
 
© РИА Новости / Мариус БаранаускасБалтийское море
Балтийское море - РИА Новости, 1920, 29.12.2020
© РИА Новости / Мариус Баранаускас
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ВИЛЬНЮС, 29 дек - РИА Новости. Руководитель литовского координационного центра спасения на море Евгений Валиков заявил о "пропаже" нефтяного пятна, образовавшегося в понедельник в результате аварии на нефтетерминале Бутинге у побережья Литвы.
По данным литовского радио, в понедельник из-за разрыва шланга на терминале Бутинге, принадлежащем польской компании по импорту и переработке нефти Orlen Lietuva, в море было разлито до двух тонн нефтепродуктов. Нефтяное пятно движется в сторону территориальных вод Латвии.
Сейчас вертолет литовского военно-морского флота обследует территорию, куда, возможно, дрейфует нефтяное пятно, отметил Валиков.
"С соседями - латвийским морским координационным центром спасения - была достигнута договоренность, что после проверки фотографий, полученных с вертолета, сформируем единый план действий и латвийские корабли удалят оставшееся пятно вместе с нашими силами реагирования на инциденты терминала в Бутинге и судном "Шакяй". Будут использоваться надувные щетки. Два корабля буксируют, они соберут загрязняющие вещества", - сказал руководитель координационного центра.
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По его словам, нефтяное пятно пока не найдено, оно "пропало", его нет в территориальных водах ни Литвы, ни Латвии. "Область поиска расширена до максимально возможного расстояния дрейфа, пятен не обнаружено... Оно рассыпается на более мелкие кусочки из-за погодных условий - ветра и волн, а температура холодного воздуха и воды свернула его в сгустки, и это пятно само исчезает, то есть тонет", - подчеркнул руководитель центра, добавив, что пятно не представляет угрозы, так как это "живая нефть", без синтетических добавок.
На действующем с 1998 года терминале в Бутинге в 2001 году произошли две аварии, отмечает Delfi. В марте из-за сильного ветра порвалось крепление, удерживающее судно у терминала, во время перекачки нефти на норвежский танкер North Pacific. Порвались и шланги для транспортировки нефти, когда судно начало дрейфовать. Во время инцидента в море вылилось 3 тонны нефти, часть достигла территориальных вод Латвии. В ноябре 59 тонн нефти вылилось в море из подводного шланга, из которых 10 тонн было собрано. Прокуратура возбудила уголовное дело по факту загрязнения морской среды. Было объявлено, что производитель шлангов рекомендует менять их каждые три года, но этого не произошло.
Терминал в Бутинге импортирует нефть с 2006 года, когда польский концерн Orlen приобрел Mazeikiu Nafta. После этого, в январе 2008 года, на терминале произошел еще один разлив нефти - при разгрузке танкера Stena Antarctica. По данным Delfi, тогда в море было сброшено около 400 килограммов нефти, которая достигла берега литовского курорта Швянтойи.
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