https://ria.ru/20201229/putin-1591361130.html

Путин проведет несколько международных телефонных разговоров

Путин проведет несколько международных телефонных разговоров

Президент России Владимир Путин проведет во вторник несколько международных телефонных разговоров и встретится с главой ФНПР Михаилом Шмаковым, сообщил... РИА Новости, 29.12.2020

2020-12-29T12:18

2020-12-29T12:18

2020-12-29T12:24

михаил шмаков

дмитрий песков

политика

федерация независимых профсоюзов россии

владимир путин

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МОСКВА, 29 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин проведет во вторник несколько международных телефонных разговоров и встретится с главой ФНПР Михаилом Шмаковым, сообщил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.По его словам, сегодня продолжатся международные телефонные разговоры. "Поздравления взаимные с лидерами различных государств и обсуждение актуальных вопросов двусторонних отношений", - сказал Песков.Что касается публичных мероприятий в графике президента, то, как рассказал Песков, Путин встретится с главой Федерации независимых профсоюзов. "Публичным будет его беседа с Михаилом Шмаковым... Вчера как раз Путин выслушивал от нашего бизнес-омбудсмена (Бориса) Титова, как обстоят дела у малого и среднего бизнеса. Сегодня как раз на беседе со Шмаковым непосредственно (обсудят) проблемы тех людей, которые работают", - рассказал он.

https://ria.ru/20201210/sovet-1588609038.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

михаил шмаков, дмитрий песков, политика, федерация независимых профсоюзов россии, владимир путин