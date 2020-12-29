Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20201229/putin-1591361130.html
Путин проведет несколько международных телефонных разговоров
Путин проведет несколько международных телефонных разговоров
Президент России Владимир Путин проведет во вторник несколько международных телефонных разговоров и встретится с главой ФНПР Михаилом Шмаковым, сообщил... РИА Новости, 29.12.2020
2020-12-29T12:18
2020-12-29T12:24
михаил шмаков
дмитрий песков
политика
федерация независимых профсоюзов россии
владимир путин
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/0c/17/1590571347_0:1274:2048:2426_1920x0_80_0_0_2ae4ed2ef047c19955b8b3c576d277ac.jpg
МОСКВА, 29 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин проведет во вторник несколько международных телефонных разговоров и встретится с главой ФНПР Михаилом Шмаковым, сообщил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.По его словам, сегодня продолжатся международные телефонные разговоры. "Поздравления взаимные с лидерами различных государств и обсуждение актуальных вопросов двусторонних отношений", - сказал Песков.Что касается публичных мероприятий в графике президента, то, как рассказал Песков, Путин встретится с главой Федерации независимых профсоюзов. "Публичным будет его беседа с Михаилом Шмаковым... Вчера как раз Путин выслушивал от нашего бизнес-омбудсмена (Бориса) Титова, как обстоят дела у малого и среднего бизнеса. Сегодня как раз на беседе со Шмаковым непосредственно (обсудят) проблемы тех людей, которые работают", - рассказал он.
https://ria.ru/20201210/sovet-1588609038.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/0c/17/1590571347_0:1082:2048:2618_1920x0_80_0_0_6e2a7afc04b5ab9a1b571778c1e0661a.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
михаил шмаков, дмитрий песков, политика, федерация независимых профсоюзов россии, владимир путин

Путин проведет несколько международных телефонных разговоров

12:18 29.12.2020 (обновлено: 12:24 29.12.2020)
 
© РИА Новости / Михаил Климентьев / Перейти в фотобанкПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 29.12.2020
© РИА Новости / Михаил Климентьев
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 29 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин проведет во вторник несколько международных телефонных разговоров и встретится с главой ФНПР Михаилом Шмаковым, сообщил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
По его словам, сегодня продолжатся международные телефонные разговоры. "Поздравления взаимные с лидерами различных государств и обсуждение актуальных вопросов двусторонних отношений", - сказал Песков.
Что касается публичных мероприятий в графике президента, то, как рассказал Песков, Путин встретится с главой Федерации независимых профсоюзов. "Публичным будет его беседа с Михаилом Шмаковым... Вчера как раз Путин выслушивал от нашего бизнес-омбудсмена (Бориса) Титова, как обстоят дела у малого и среднего бизнеса. Сегодня как раз на беседе со Шмаковым непосредственно (обсудят) проблемы тех людей, которые работают", - рассказал он.
Президент РФ Владимир Путин проводит в режиме видеоконференции заседание Совета по развитию гражданского общества и правам человека - РИА Новости, 1920, 10.12.2020
10 декабря, 16:00
Путин провел встречу с членами СПЧ
 
Михаил ШмаковДмитрий ПесковПолитикаФедерация независимых профсоюзов РоссииВладимир Путин
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
08:06При пожаре в ресторане в Люберцах погиб человек
08:01Китай протестировал секционный ракетный двигатель твердого топлива
07:55Москвичам в среду пообещали облачную погоду без осадков
07:29Вильфанд рассказал о погоде в первые дни нового года
07:26Эксперты: детское шампанское может спровоцировать алкоголизм и ожирение
07:19Экономисты советуют "держаться от доллара подальше"
07:13Россияне назвали самые перспективные сферы работы в 2021 году
07:10Эксперты рассказали, что есть в Новый год, чтобы избежать похмелья
07:06Голикова сравнила вакцины от коронавируса
07:04Источник: армия получила первые модернизированные вертолеты Ми-28НМ
06:59В Крыму сочли нецелесообразным введение курортного сбора в регионе
06:51Стивен Содерберг начал работу над "философским" сиквелом "Заражения"
06:50Спасатели рассказали о поисках членов экипажа "Онеги" в Баренцевом море
06:45Вильфанд предупредил о морозах в Сибири в первые дни нового года
06:33Назван неожиданный симптом рака легких
06:22Милонов попросил Деда Мороза не дарить подарки "дедморозо-скептикам"
06:04Эксперт рассказал, как отличить сотрудника банка от телефонного мошенника
05:56В Крыму назвали ложью заявление ООН об отсутствии доступа на полуостров
05:54Медсестра из "красной зоны" расплакалась из-за умирающих пациентов
05:39Бразильская компания хочет провести клинические испытания "Спутника V"
Лента новостейМолния