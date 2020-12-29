https://ria.ru/20201229/putin-1591361130.html
Путин проведет несколько международных телефонных разговоров
Путин проведет несколько международных телефонных разговоров
Президент России Владимир Путин проведет во вторник несколько международных телефонных разговоров и встретится с главой ФНПР Михаилом Шмаковым, сообщил... РИА Новости, 29.12.2020
2020-12-29T12:18
2020-12-29T12:18
2020-12-29T12:24
михаил шмаков
дмитрий песков
политика
федерация независимых профсоюзов россии
владимир путин
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МОСКВА, 29 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин проведет во вторник несколько международных телефонных разговоров и встретится с главой ФНПР Михаилом Шмаковым, сообщил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.По его словам, сегодня продолжатся международные телефонные разговоры. "Поздравления взаимные с лидерами различных государств и обсуждение актуальных вопросов двусторонних отношений", - сказал Песков.Что касается публичных мероприятий в графике президента, то, как рассказал Песков, Путин встретится с главой Федерации независимых профсоюзов. "Публичным будет его беседа с Михаилом Шмаковым... Вчера как раз Путин выслушивал от нашего бизнес-омбудсмена (Бориса) Титова, как обстоят дела у малого и среднего бизнеса. Сегодня как раз на беседе со Шмаковым непосредственно (обсудят) проблемы тех людей, которые работают", - рассказал он.
https://ria.ru/20201210/sovet-1588609038.html
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михаил шмаков, дмитрий песков, политика, федерация независимых профсоюзов россии, владимир путин