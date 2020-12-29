https://ria.ru/20201229/pushkov-1591478046.html

Пушков назвал Кулебу гибридным оружием против украинцев

Пушков назвал Кулебу гибридным оружием против украинцев

Гибридным оружием против народа Украины, у которого нет шансов быстро получить вакцину от коронавирусной инфекции COVID-19, стали сами украинские власти, заявил РИА Новости, 29.12.2020

2020-12-29T20:56

2020-12-29T20:56

2020-12-29T20:56

дмитрий кулеба

алексей пушков

украина

в мире

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МОСКВА, 29 дек – РИА Новости. Гибридным оружием против народа Украины, у которого нет шансов быстро получить вакцину от коронавирусной инфекции COVID-19, стали сами украинские власти, заявил российский сенатор Алексей Пушков.Украинский министр иностранных дел Дмитрий Кулеба назвал российскую вакцину "Спутник V" против коронавируса гибридным оружием России против Украины."Гибридным оружием против народа Украины, у которого нет шансов быстро получить вакцину от Ковид-19, является сам Кулеба и ему подобные", - написал сенатор в Twitter.По его словам, все нынешние руководители Украины вместо того, чтобы спасать жителей страны, "разводят беспардонную демагогию и запугивают сограждан, сами не будучи в силах что-либо дать своей стране".

https://ria.ru/20201229/vaccine-1591471230.html

украина

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дмитрий кулеба, алексей пушков, украина, в мире