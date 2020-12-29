https://ria.ru/20201229/problemy-1591459715.html

Собянин рассказал, как Москва преодолевала проблемы во время пандемии

Собянин рассказал, как Москва преодолевала проблемы во время пандемии

Пандемия коронавируса вызвала много проблем, но московские власти не закрыли ни одну программу развития города, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин. РИА Новости, 29.12.2020

2020-12-29T19:14

2020-12-29T19:14

2020-12-29T19:14

распространение нового коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

коронавирусы

сергей собянин

москва

общество

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МОСКВА, 29 дек - РИА Новости. Пандемия коронавируса вызвала много проблем, но московские власти не закрыли ни одну программу развития города, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин."Во-первых, проблемы с бюджетом, во-вторых, ограничения по работе отраслей, санитарные ограничения, проблемы с людьми и так далее. Огромное количество проблем, но тем не менее, мы ни одну программу не закрыли. Это и реновация - в этом году сдано более 80 домов под реновацию, и строительство дорог - больше 100 километров, строительство линии метрополитена - более 20 километров", - сказал Собянин в интервью Первому каналу.Он также отметил, что в этом году реконструировали железные дороги и было сдано 15 новых вокзалов."Город развивается и не забывает социальную сферу тоже", - добавил столичный градоначальник.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

https://ria.ru/20201229/moskva-1591453175.html

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